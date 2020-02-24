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Досуг Сегодня, 14:2138
Доставка еды: не сиди голодным

Когда хочется кушать или просто побаловать себя вкусненьким, но настроения готовить или идти в кафе или ресторан нет, загляните на сайт Mister Cat – и закажите доставку еды на дом. В течение 1-1,5 часов курьер привезет вам свежие, горячие и аппетитные блюда.

Ресторан Mister Cat: любимые блюда с доставкой на дом

Современный ритм жизни диктует свои правила – жалко тратить бесценные свободные минуты на стояние у плиты, когда можно заказать в удобное для вас время доставку на дом или в офис.

В меню ресторана вы найдете:

  • пиццу – щедрый слой начинки, сыр с итальянскими специями и насыщенный соус – разве может быть что-то лучше для хорошего вечера в кругу друзей;
  • суши и роллы – вкусные, разнообразные и по приятным ценам;
  • супы – густые и наваристые похлебки, способные стать полноценным обедом;
  • пасты и рис – попробуйте их все – классический вариант итальянской кухни или в азиатской стилистике;
  • основные блюда – гарнир с только что приготовленным мясным или рыбным стейком избавит от самого жуткого голода;
  • закуски и гриль – пригодятся, когда планируется фуршет или внезапно нагрянули гости: луковые кольца, колбаски, сырные, мясные и деликатесные нарезки придутся кстати;
  • салаты – легкий и полезный перекус для тех, кто привык следить за фигурой;
  • десерты – изысканные, нежные и красивые, они мгновенно поднимут настроение и восполнят запас энергии;
  • детское меню – родители останутся довольны сбалансированным составом и натуральными компонентами привычных блюд.

Бодрое доброе утро вместе с Mister Cat

С доставкой еды от ресторана вы можете позволить себе поваляться в теплой и уютной кровати чуточку больше. Повара Mister Cat приготовят вам питательную яичницу, добавят к ней свежую рукколу и прочую витаминную зелень, пожарят тосты – горячий и свежий завтрак приедет упакованный в специальную термотару.

Бизнес-ланч: для тех, кто ценит каждую минуту

Поставьте дела на паузу с бизнес-ланчем от Mister Cat. Заказать свои любимые блюда в особом комплексном предложении можно в любое удобное время с 11.00 до 16.00.

Доставка еды: кому и зачем она нужна

Сервис круглосуточной доставки по Киеву и за его пределами для тех, кто желает:

  • быстро и полезно перекусить между важными встречами;
  • полноценно пообедать во время перерыва в работе;
  • отдохнуть от стояния у плиты и провести время с семьей;
  • попробовать что-то новенькое;
  • вкусно накормить гостей.

Доставка еды – это быстро, удобно, вкусно!

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