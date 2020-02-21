Диски r13 - совершенство в деталях

На современных автомобилях последних лет производства сложно увидеть диски r13. Такой типоразмер больше использовался для машин, которые были изготовлены на территории СНГ. На данный момент даже отечественный автопром перешел на большие размеры колес, что улучшило не только ходовые качества транспортных средств, но и их внешние данные. Поэтому при необходимости приобретения дисков 13-го радиуса водитель может столкнуться с нешуточными сложностями. Но только не клиенты интернет-магазина avtodiski.ua.

Особенности выбора колесных дисков р13

Столкнувшись с необходимостью покупки новых "тапок” для своего авто впервые, стоит предварительно внимательно рассмотреть заводские параметры дисков. Ведь для приобретения вам понадобятся такие данные, как:

диаметр ступичного отверстия;

схема расположения, форма и количество крепежных отверстий;

ЕТ - вылет колеса;

монтажный диаметр;

внешние габариты обода и т.д.

Но даже если у вас нет желания разбираться с выше перечисленными характеристиками, вы легко сделаете правильный выбор по марке и модели транспортного средства. А консультация грамотного менеджера облегчит процесс и позволит разобраться во всех тонкостях.

Что еще предстоит выбрать?

Ну и конечно же, каждый автолюбитель при выборе обращает внимание на внешний вид изделия и его эксплуатационные качества. Для одних важен дизайн колеса, для других - его долговечность и надежность, а некоторые хотят получить все и сразу. Благодаря наличию на авторынке дисков, различных по технологии производства, возможным стало удовлетворить запросы всех клиентов. Достаточно сделать выбор между штампованными, легкосплавными и коваными изделиями. Все они имеют свои особенности и преимущества.

Стальные долговечны, способны выдержать большие нагрузки, могут быть неоднократно восстановлены после механических деформаций. Литые имеют более привлекательный дизайн, сравнительно легкие и дешевые, обеспечивают хорошее обдувание тормозной системы. Кованые можно назвать универсальными, ведь они эффектно выглядят, имеют самый малый вес, не подвержены коррозии, долговечны. Но и цена у последних дисков самая высокая.

Преимущества дисков 13-го типоразмера

На сегодняшний день найти диски р13 становиться все сложнее, ведь автопроизводители отошли от выпуска машин с такими колесами. Но все же диски r13 4x98 выпускаются несколькими производителями и в ассортименте интернет-магазинов любитель "классики” может подобрать для своей "ласточки” новые тапки. Актуальность данных изделий поддерживается еще и потому, что они обеспечивают:

хороший разгон и снижение скорости;

беспрепятственное прохождение заснеженных трасс или грунтовок во время дождя;

меньшую нагрузку на неподрессоренную массу авто.

Также диски рассматриваемого типоразмера идеально подходят для многих марок ВАЗ, ОКА.

Где найти оптимальные цены и хороший сервис?

Чтобы быть уверенным в качестве покупаемого товара, достаточно выбирать интернет-магазин с хорошими отзывами и продолжительным термином работы. Одним из наиболее популярных и надежных сайтов является avtodiski.ua. Здесь представлены диски всех типоразмеров, от ведущих производителей. Весь товар защищен сертификатами качества, что гарантирует большой срок их эксплуатации. Для удобства клиентов разработаны:

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