Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором

Блок питания для ноутбука - это сетевой источник энергии для портативного компьютера, и мы редко осознаем важность его работоспособности. Как обычно, что-то плохое должно произойти, чтобы мы открыли глаза шире. Речь идет о неприятных ситуациях, связанных с поломкой адаптера питания. Причин возникновения подобных дефектов может быть много, однако зачастую к этому приводит небрежное подключение компьютера к розетке или короткое замыкание в электрической сети.

У многих пользователей лэптопов, вероятно, возникали подобные проблемы и первое, о чем они подумали - обмен оборудования по гарантии. Однако блок питания, который входит в комплектацию ноутбука с завода, обычно рассматривается как аксессуар, поэтому гарантия на него действует минимальная. А значит, придется столкнуться с необходимостью выбора нового адаптера для нашего ноутбука. Какой же вариант выбрать? Купить оригинальную зарядку, подобрать аналог или, может быть, универсальный блок питания? Сейчас и попробуем в этом разобраться…

Оригинал или аналог?

В любом случае оригинальный продукт выигрывает, так как имеет наилучшую совместимость с выбранным устройством. Во-первых, фирменный адаптер имеет все необходимые для конкретной модели ноутбука характеристики, так как создавался исключительно для него. Поэтому после приобретения такого БП переживать о чем-либо не придется, достаточно будет подключить адаптер в сеть и без проблем работать с ноутбуком. Существенным недостатком такого выбора будет лишь достаточно высокий ценник.

Что касается аналоговых зарядок, то их стоит рассматривать в тех случаях, когда ноутбуку уже несколько лет и оригинальную приобретать попросту нерентабельно или же ее невозможно найти. Да, такой вариант обойдется ощутимо дешевле, но придется несколько заморочиться с правильным выбором, так как блок питания должен полностью соответствовать ноутбуку (коннектор питания, мощность зарядки, рабочее напряжение).

Выбор универсального оборудования.

Когда будет полезно иметь под рукой универсальную зарядку? В том случае, если в доме или офисе есть несколько ноутбуков. Очень редко бывает так, что принадлежат они одному и тому же бренду. Поэтому не лишним будет купить универсальный блок питания, оснащенный различными разъемами (коннекторами), с помощью которого можно при необходимости заряжать любое из устройств. Это единственный, но самый весомый аргумент в пользу выбора универсального источника питания перед любым из типов, рассмотренных ранее.

Как насчет дорожного блока питания?

Разные пользователи, разные ситуации и разные потребности. Однако нельзя отрицать, что находясь на работе, дома или за городом, мы должны быть в сети практически круглосуточно. Хуже всего - длительные поездки, так как часто во время переездов испытываешь дефицит энергии, ведь заряда батареи ноутбука хватает совсем ненадолго. Адаптер, работающий от автомобильной бортовой сети, в таких ситуациях станет настоящей "палочкой-выручалочкой”.

Поэтому, принимая решение о покупке того или иного типа блока питания, мы должны учитывать первостепенные потребности и условия эксплуатации.