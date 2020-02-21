Бамбуковые рулонные шторы в интерьере

Если обобщить тренды в дизайне интерьера за последние 5 лет, все они движутся в сторону комфорта, простоты и практичности. Использование натуральных материалов в декоре актуально для любой стилистики, начиная от скандинавского минимализма и заканчивая урбанистических лофтом. Особенно интересно смотрятся различные плетеные элементы, такие как корзины из водорослей, коврики из джута и готовые жалюзи из бамбука. ЭКО-тренд только начинает набирать обороты и не собирается сдавать своих позиций в дальнейшем. Сегодня мы подробнее поговорим о том, как выбрать бамбуковые рулонные шторы и как использовать их в современном интерьере.

Особенности бамбуковых штор

Полотно собирается из натурального бамбука и покрывается специальным гипоаллергенным защитным составом, поэтому срок его службы составляет минимум 5-15 лет. Возможно изготовление в любом размере с точностью до миллиметра, что позволяет заказать жалюзи из бамбука на любую форму окна. Благодаря частому и плотному плетению, такие шторы обеспечивают хорошую светонепроницаемость. Не говоря уже о запахе натурального дерева, который будет присутствовать в комнате с рулонными шторами или жалюзи из бамбука.

Преимущества:

сертификация ДСТУ;

большой выбор цветов полотен;

гипоаллергенность;

экологичность.

Что насчет практичности?

В отличие от других сортов натурального дерева, бамбук устойчив к резким перепадам температур и влажности. Он не выгорает на солнце и не меняет свой цвет со временем, что тоже немаловажно. В уходе бамбуковые шторы довольно неприхотливы, достаточно время от времени смахивать с них пыль. Более серьезные загрязнения удаляются влажной губкой с мыльным раствором без использования абразивных чистящих средств. Мы уже говорили, что бамбук в интерьере — это ЭКО тренд. Волокна растения обладают противомикробными и антибактериальными свойствами, поэтому бамбуковые шторы часто используют в детских комнатах.

Нюансы декоративного оформления бамбуковыми шторами: