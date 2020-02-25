Износостойкая сталь Hardox: применение и преимущества

Надежность, качество металлопроката зависят от используемых материалов. Прочная износостойкая сталь hardox включает перечень продуктов, в линейке которых присутствует и самый и твердый в мире металл. Это Hardox Extreme. Листовой металлопрокат из этой стали характеризуется минимальным содержанием легирующих компонентов. Поэтому сварка и обработка проходят без проблем и задержек. Высокий коэффициент твердости — итог стремительного охлаждения листа без отпуска. Применение инновационного метода закалки дает впечатляющие результаты. Зернистость структуры металлических листов остается минимальной, а прочность предельно высокой.

Особенности эксплуатации: где применяются листы из самой твердой стали

Этот тип металлопроката успешно используется в горнодобывающей промышленности, дорожном строительстве. Надежные листы Hardox становятся основой для карьерной и железнодорожной техники, обеспечивают оптимизацию конструкций машинных агрегатов и узлов.

Из металлических листов повышенной прочности создают ковши и кузовные элементы для самосвалов и другого оборудования. Внедрение инновационных материалов позволяет увеличивать объем отдельных конструкций за счет планомерного снижения их веса. В результате производительность и экономичность спецтехники увеличивается в несколько раз. Повышается и грузоподъемность — применение оборудования становится максимально экономичным. Продлевается эксплуатация дорожной и другой техники.

Сбор и переработка отходов, добыча горных пород, изготовление деталей для профильных конструкций — основные отрасли применения листового стального проката высокого качества. Из него создают автомобильные детали и корпуса. Листы выбирают и для эксплуатации в строительной сфере деятельности.

Особенности выбора

Для покупки листового проката из надежной стали Hardox следует выбрать ее предел твердости, который обозначается числами от 350 до 600. Чем больше значение, тем прочнее материал. Он успешно обрабатывается и выдерживает ударные, вибрационные нагрузки.

При покупке учитывают и толщину, размеры, ударную вязкость. Нужно знать, в какой отрасли вы собираетесь использовать металлопрокат. От этого зависит выбор. Стальные листы Hardox выдерживают максимальные нагрузки, поэтому остаются незаменимыми в тяжелой промышленности. Они имеют пятикратное имущество по долговечности в сравнении с аналогами.