Футбольная форма Италии на Евро 2020

Вы знаете, что такое «катеначчо»? Очевидно, что слово это итальянское, но тем, кто равнодушен к футболу оно ничего не скажет. В переводе означает «дверной засов», применительно к футболу – тактическая схема при игре в обороне. Стала синонимом всего итальянского футбола, т.к. соперников раздражал этот антифутбол, когда одна команда сама не играет и другим не дает. И как в этой ситуации полюбить итальянскую сборную и болеть за нее?

Но в футболе многое решает индивидуальное мастерство и выбранная тактика, которую реализовывают те игроки, кто таким мастерством наделен или обладает. А уж с тактикой на Апеннинах полный порядок. Те, кто однажды соприкоснулся с подготовкой в их клубах, отмечают, насколько глубоко преподносится игрокам тактика, какой акцент делается на тактической грамотности в клубах. Итальянских специалистов в этой области можно встретить в тренерских штабах различных клубов по всему миру.

Да и не всегда оборонительная игра в исполнении этой сборной была столь явной. При наличии в 80-х, 90-х и нулевых звезд первой величины глупо было не использовать их потенциал. В тот период это был самый привлекательный в Европе чемпионат, куда стремились попасть ото всюду, но брали только лучших из лучших, задействовав лимит на легионеров. Было время, когда только трем иностранцам можно было одновременно появиться на поле во внутреннем первенстве. Поэтому из других стран приглашали тройку самых сильных исполнителей. Грамотное решение, игроки сыгранные и в компании им проще адаптироваться к новому для себя турниру.

Для своей национальной сборной недостатка в футболистах не испытывали. Результатом были и титулы, и попадания в финалы. Но в середине нулевых конструкция рухнула из-за коррупционного скандала в клубном футболе. Прилетело многим, кого-то отправили в низший дивизион, лишив ряда титулов. Другие стартовали с большим минусом очков, который требовалось полсезона отыгрывать, чтобы выйти в ноль. И это та еще схема по своей изощренности. Логично, что из страны начался отток ведущих футболистов, а снижение уровня чемпионата сказалось в том числе и на уровне национальной сборной.

Но настоящие болельщики никогда не предадут команду, которую они полюбили раз и навсегда. Летом состоится чемпионат Европы. Футбольная форма Италии на Евро 2020 уже презентована и находится в продаже. Сейчас в команде нет настолько ярких звезд, как прежде, но они сильны тактической выучкой и командными действиями. В совокупности специалистами сборная Италии оценивается, как один из претендентов, кто может побороться за титул.

Ведь, ели не клеится в атаке, то можно вспомнить и про старый добрый оборонительный футбол. Такая стратегия принесла в 2004 году успех грекам. И кто бы что потом не рассказывал, вот он титул, вот он кубок.