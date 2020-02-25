 

Футбольная форма Италии на Евро 2020

Досуг Сегодня, 16:5049
Футбольная форма Италии на Евро 2020

Футбольная форма Италии на Евро 2020

Вы знаете, что такое «катеначчо»? Очевидно, что слово это итальянское, но тем, кто равнодушен к футболу оно ничего не скажет. В переводе означает «дверной засов», применительно к футболу – тактическая схема при игре в обороне. Стала синонимом всего итальянского футбола, т.к. соперников раздражал этот антифутбол, когда одна команда сама не играет и другим не дает. И как в этой ситуации полюбить итальянскую сборную и болеть за нее?

Но в футболе многое решает индивидуальное мастерство и выбранная тактика, которую реализовывают те игроки, кто таким мастерством наделен или обладает. А уж с тактикой на Апеннинах полный порядок. Те, кто однажды соприкоснулся с подготовкой в их клубах, отмечают, насколько глубоко преподносится игрокам тактика, какой акцент делается на тактической грамотности в клубах. Итальянских специалистов в этой области можно встретить в тренерских штабах различных клубов по всему миру.

Да и не всегда оборонительная игра в исполнении этой сборной была столь явной. При наличии в 80-х, 90-х и нулевых звезд первой величины глупо было не использовать их потенциал. В тот период это был самый привлекательный в Европе чемпионат, куда стремились попасть ото всюду, но брали только лучших из лучших, задействовав лимит на легионеров. Было время, когда только трем иностранцам можно было одновременно появиться на поле во внутреннем первенстве. Поэтому из других стран приглашали тройку самых сильных исполнителей. Грамотное решение, игроки сыгранные и в компании им проще адаптироваться к новому для себя турниру.

Для своей национальной сборной недостатка в футболистах не испытывали. Результатом были и титулы, и попадания в финалы. Но в середине нулевых конструкция рухнула из-за коррупционного скандала в клубном футболе. Прилетело многим, кого-то отправили в низший дивизион, лишив ряда титулов. Другие стартовали с большим минусом очков, который требовалось полсезона отыгрывать, чтобы выйти в ноль. И это та еще схема по своей изощренности. Логично, что из страны начался отток ведущих футболистов, а снижение уровня чемпионата сказалось в том числе и на уровне национальной сборной.

Но настоящие болельщики никогда не предадут команду, которую они полюбили раз и навсегда. Летом состоится чемпионат Европы. Футбольная форма Италии на Евро 2020 уже презентована и находится в продаже. Сейчас в команде нет настолько ярких звезд, как прежде, но они сильны тактической выучкой и командными действиями. В совокупности специалистами сборная Италии оценивается, как один из претендентов, кто может побороться за титул.

Ведь, ели не клеится в атаке, то можно вспомнить и про старый добрый оборонительный футбол. Такая стратегия принесла в 2004 году успех грекам. И кто бы что потом не рассказывал, вот он титул, вот он кубок.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Досуг, Футбол, Евро_2020, Италия, форма, 7dniv, 7dnivinfo  
Как надо раскручивать сайт?
Как надо раскручивать сайт?
Футбольная форма Италии на Евро 2020
Футбольная форма Италии на Евро 2020
Износостойкая сталь Hardox: применение и преимущества
Износостойкая сталь Hardox: применение и преимущества
Бамбуковые рулонные шторы в интерьере
Бамбуковые рулонные шторы в интерьере
Гороскоп на сегодня (28.02.20)
Гороскоп на сегодня (28.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 28 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 28 Февраля
Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором
Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором
Девушка, получившая подарок природы роскошную грудь 11-го размера, стала звездой Mirror и The Sun
Девушка, получившая подарок природы роскошную грудь 11-го размера, стала звездой Mirror и The Sun
Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Доставка еды: не сиди голодным
Доставка еды: не сиди голодным
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий

Новости по теме

Сейчас не рассматривается эвакуация украинцев из Италии
Сейчас не рассматривается эвакуация украинцев из Италии
Сегодня, 11:45
В Италии Украинка заразилась коронавирусом
В Италии Украинка заразилась коронавирусом
Вчера, 10:16
Из-за коронавируса УЕФА может отменить Евро-2020
Из-за коронавируса УЕФА может отменить Евро-2020
25-фев-2020, 20:56
Еду и медицинские маски из-за коронавируса раскупили в Италии
Еду и медицинские маски из-за коронавируса раскупили в Италии
24-фев-2020, 20:38
Посольство Украины в Италии потребовало от итальянского телевидения опровергнуть утверждение
Посольство Украины в Италии потребовало от итальянского телевидения опровергнуть утверждение "Малая Россия - это второе название Украины"
28-янв-2020, 14:48

Последние новости

18:00
События
Коронавирус не обнаружили у вернувшейся из Италии украинки
17:44
Экономика
Давления коронавируса на курс гривны ждут аналитики
17:39
Политика
Право Кабмина ограничивать льготы ветеранам отменил КСУ
17:38
События
Сроки экстрадиции в Украину фигуранта дела Гандзюк назвал адвокат
15:47
События
Дочь бывшего мэра Ужгорода объявлена в розыск в Венгрии
14:13
Политика
Турция против России и Сирии: все подробности эскалации в Идлибе
14:10
Политика
По делу о схеме с угнанными элитными авто арестовали сына экс-главы КСУ
14:05
Политика
Быстрые тесты на выявление коронавируса получит Украина
14:02
Экономика
Виртуальный реверс газа запускают Украина и Словакия
12:02
Политика
Более 20 турецких солдат погибли в сирийском Идлибе
11:45
Политика
Сейчас не рассматривается эвакуация украинцев из Италии
11:29
Политика
Для сирийских беженцев Турция открыла границы в Европу
11:27
Политика
Закон об устранении неувязок в налоговом законодательстве вступил в силу
10:31
Политика
Первый случай коронавируса подтвердили в Беларуси
10:24
Политика
«Слава Украине!» опять возвращается в армию
10:21
События
В НСТУ заявили об аресте счетов, работа вещателя заблокирована
10:15
Политика
Турция ввела военное положение
10:10
Политика
Турция 16 раз терпела поражение в войнах с Россией, захотела ещё
10:04
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (28.02.20)
09:35
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 28 Февраля

Новости ТОП-7

Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?36682
В Валенсии закрыли 119 человек в борделе на карантин18229
После Тани Черновол правоохранители решили посадить Луценко17456
Тигипко «спалили». Его больше не рассматривают на пост Премьера7645
Министр образования Новосад заявила, что уволят 70000 учителей-пенсионеров чтобы открыть путь молодым6936
В Иордании собрались главы Православных церквей чтобы поставить на место зарвавшегося Варфоломея5655
Главы Православных церквей из Иордании отправили послание Варфоломею. Или Всеправославный диалог по Украине или чемодан - Америка!3547

Досуг

Как надо раскручивать сайт?
Как надо раскручивать сайт?
Если раскрутка сайта делается по всем правилам опытными специалистам, можно продвинуть ресурс на нужное количество позиций.
Сегодня, 16:5355
Футбольная форма Италии на Евро 2020
Футбольная форма Италии на Евро 2020
Вы знаете, что такое «катеначчо»? Очевидно, что слово это итальянское, но тем, кто равнодушен к футболу оно ничего не скажет. В
Сегодня, 16:5050
Износостойкая сталь Hardox: применение и преимущества
Износостойкая сталь Hardox: применение и преимущества
Заказать листовой металлопрокат из стали Hardox онлайн
Сегодня, 12:1065
Бамбуковые рулонные шторы в интерьере
Бамбуковые рулонные шторы в интерьере
Если обобщить тренды в дизайне интерьера за последние 5 лет, все они движутся в сторону комфорта, простоты и практичности
Сегодня, 12:0476
Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором
Адаптеры для ноутбуков или проблемы с их выбором
Блок питания для ноутбука - это сетевой источник энергии для портативного компьютера
Вчера, 17:28145
Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Столкнувшись с необходимостью покупки новых "тапок” для своего авто впервые, стоит предварительно внимательно рассмотреть
Вчера, 14:26120

События

Коронавирус не обнаружили у вернувшейся из Италии украинки
Коронавирус не обнаружили у вернувшейся из Италии украинки
В Украине нет зафиксированных случаев коронавируса
Сегодня, 18:0068
Сроки экстрадиции в Украину фигуранта дела Гандзюк назвал адвокат
Сроки экстрадиции в Украину фигуранта дела Гандзюк назвал адвокат
Адвокаты не подавали апелляцию на экстрадицию Левина в Украину
Сегодня, 17:3845
Дочь бывшего мэра Ужгорода объявлена в розыск в Венгрии
Дочь бывшего мэра Ужгорода объявлена в розыск в Венгрии
Симону Слывыч (5 мая 1991 года рождения) подали в розыск 5 февраля 2020
Сегодня, 15:47113
В НСТУ заявили об аресте счетов, работа вещателя заблокирована
В НСТУ заявили об аресте счетов, работа вещателя заблокирована
"Суспільне" должно заплатить более 10,5 млн евро долга
Сегодня, 10:2184
Число украинцев зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло
Число украинцев зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло
Украинцев перевели в больничные учреждения из-за положительного анализа на коронавирус
Вчера, 19:37177
Неизвестные в Жмеринке штурмовали горсовет
Неизвестные в Жмеринке штурмовали горсовет
В ходе столкновений пострадали 8 полицейских и 4 гражданских
Вчера, 19:34182
7 Днів