Як обрати насіння кукурудзи для посіву

Кукурудза – одна з основних посівних культур, її вирощують практично у всіх регіонах України. Правильний вибір посівного матеріалу – завдання непросте, тому до цього питання кожен аграрій ставиться максимально зважено та ретельно, адже якісне насіння – запорука щедрого урожаю.

Та якщо ви аграрій-початківець і вирішили купити кукурудзу на посів, але не знаєте, як зробити правильний вибір, базові поради щодо правильного вибору посів матеріалу, безперечно, стануть Вам у нагоді. Отож, що урахувати під час вибору посівного насіння? Чи варто купувати посівматеріал в Інтернеті? Про це та багато інше – далі в нашому матеріалі.

За якими параметрами обирають кукурудзу для посіву

Досвідчені аграрії, обираючи посівматеріал кукурудзи, звертають увагу на декілька ключових параметрів, котрі допомагають підібрати правильний гібрид, адже від цього в подальшому залежатиме урожайність.

Щоб досягти бажаного рівня урожайності кукурудзи, найперше потрібно чітко визначитись із цільовим призначенням посівматеріалу – на корм чи для консервації, на силос чи на біопаливо (біогаз, білетанол) тощо.

Де сіятимете кукурудзу. Річ у тім, що кожен регіон має свої кліматичні особливості, тому аграрію потрібно братии до уваги все – суму активних температур, опадів, ймовірність весняних заморозків, посуху та інші фактори. Як правило, в такому випадку використовують індекс скоростиглості ФАО.

Рельєф місцевості та особливості грунтів. Доволі важливий параметр, позаяк гібриди, як правило, по-своєму реагують рельєф місцевості, а також кислотність грунтів, їх мінеральний склад, наявність грунтових вод тощо.

Як оброблятиметься грунт. Наразі є три основні технології обробки землі - Мini-till,Strip-till, No-till та традиційна. Саме тому слід врахувати, яка з цих технологій підходитиме тому чи іншому гібриду.

Удобрення. Напевно, один з основних параметрів, на який слід звернути увагу. Варто пам’ятати, що кожен гібрид має власні вимоги щодо мінерального удобрення грунту. До того ж кукурудза повинна отримувати збалансоване мінеральне живлення упродовж вегетації.

Ще одним вкрай важливим моментом є так звана сівозміна. Потрібно пересвідчитися, що обраний гібрид можна вирощувати по попередниках, інакше існує ризик, що насіння «підхопить» хвороби попередніх культур, а це може істотно вплинути на майбутній врожай.

Купити насіння кукурудзи онлайн – так, це реально

Зараз онлайн-торгівля охопила практично всі сфери, аграрна – не є виключенням. Купити якісні гібриди в Інтернеті не тільки просто, але й неабияк зручно. По-перше, замовити потрібну кількість посів матеріалу можна всього в декілька кліків і не виходячи з дому. Більше того, завжди можна почитати відгуки попередніх клієнтів, а також детально ознайомитися з характеристиками посівного матеріалу чи скористатися допомогою консультантів інтернет-магазину.

Проте, перш ніж купувати насіння на онлайнових торгових платформах, пересвідчіться, що:

Продавець є офіційним дилером компанії-виробника посівматеріалів;

Перегляньте наявні документи та сертифікати, які засвідчують походження насіння та його справжність (на аграрному ринку є чимало фальсифікатів);

Перевірте мішки з посівним матеріалом на наявність захисних маркувань, кодів та інших знаків. Як правило, виробники використовують різні способи захисту своєї продукції, щоб ідентифікувати її легальне походження.

І ще. Ніколи не економте на купівлі посівного матеріалу. Адже такі дії можуть звести нанівець усі ваші старання. Як показує практика, найчастіше низька вартість насіння свідчить про його сумнівне походження, а відтак низьку якість, а це може вплинути на урожайність загалом.

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