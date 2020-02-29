Основные критерии выбора дешевого принтера

Выбирая дешевый принтер, необходимо определить для чего же он покупается, и уже исходя из этих формулировок, выбрать нужную модель. Рынок данной продукции представлен большим количеством фирм - производителей оргтехники, которые предложат множество моделей принтеров. Хотя принтеры от разных производителей могут не слишком отличаться по своим основным характеристикам, все же необходимо подробнее ознакомиться с отзывами о продукции той или иной марки во избежание разочарования в покупке.
Правильно выбрать именно то, что нужно поможет список требований, которым должен соответствовать принтер. Вот основные характеристики, используя которые несложно определиться в покупке:
1. Цветная или черно-белая печать Тип печати (лазерная, струйная).
2. Размер габаритов принтера.
3. Ресурс картриджа (в тысячах страниц).
4. Способ подключения (локальный, сетевой, проводной, беспроводной).
5. Стоимость обслуживания в процессе эксплуатации.
6. Количество потребляемой электроэнергии.
7. Шумность при работе.
8. Оценка функциональных возможностей.
Диапазон цен на устройства печати достаточно широк и в большой степени зависит от функциональных возможностей принтера, поэтому нужно отобрать именно те свойства, которые будут необходимы для работы. Это позволит сэкономить существенные средства при покупке. Например, если целевым назначением принтера является распечатка текста, чертежей или таблиц, то не требует использования цветной печати. Целесообразно будет приобрести черно-белый принтер.
Струйная печать характеризуется более высокой ценой тонера, к тому же обладает рядом недостатков. Скорость высыхания чернил в картридже довольно высока, и если перерывы в работе составляют несколько дней, то картридж быстро выходит из строя и восстановлению практически не подлежит. Так же, ресурс у струйного картриджа существенно ниже, чем картриджа для лазерного принтера, так как, печать происходит путем напыления частиц жидкой краски, при использовании бумаги низкого качества возможна расплывчатость изображений или символов. Использование струйных принтеров более характерно в качестве офисной оргтехники.
Лазерная печать является более экономичной, если сравнить один и тот же объем напечатанного материала лазерным и струйным способом, то лазерная печать выходит дешевле на 3-5%. Большой объем и неограниченный срок годности тонера делает лазерный принтер наиболее практичным для использования в домашних условиях.
Для небольших помещений важен минимальный объем занимаемого принтером места, а излишний шум, издаваемый принтером при работе, не обрадует пользователя ни на работе, ни в домашних условиях. Эти моменты так же следует учесть.
Наиболее известные бренды-производители принтеров это: «Hewlett-Packard», «Canon» и «Epson». Модельные ряды этих производителей представлены как струйными, так и лазерными устройствами печати.
В целом при сравнении лазерных и струйных способов печати, в данный момент предпочтение отдается лазерным принтерам, так как, при схожей цене лазерная печать имеет больше преимуществ.
Подведя итоги, можно сделать следующие выводы: для использования в домашних условиях наиболее предпочтительны лазерные черно-белые принтеры. Для офисных моделей более подойдут многофункциональные устройства (МФУ), объединяющие в одном корпусе принтер, телефон, факс и копировальный аппарат.
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