LEGO Juniors: тематика и особенности

В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

От простого к сложному

Конструкторы LEGO Juniors — своеобразное переходное звено от серии DUPLO, рассчитанной на самых маленьких архитекторов, к наборам «Лего» с пометкой «8+». Разрабатывая серию, инженеры компании учитывали потребности и возможности дошколят и младших школьников. Все наборы линии — универсальные и интересные, поэтому подходят мальчикам и девочкам. Игрушка помогает проявлять фантазию, развивает мелкую моторику и воображение, пространственное мышление и аналитические навыки.

Главное отличие наборов серии — упрощенные конструкции, меньшее количество блоков, в сравнении с Classic и другими сериями, и несколько уровней сложности. Если комплект содержит 300 деталей и более, строительные блоки упаковываются в отдельные пронумерованные пакетики, что облегчает сборку модели. Также прилагается:

подробная инструкция, в доступной форме демонстрирующая ребенку последовательность возведения домика или замка;

специальный ключ, который помогает без усилий скреплять и разъединять детали;

предварительно собранные части конструкций (фрагменты стен, автомобильные шасси с колесами, магазинную витрину и т. д.).

Кирпичики наборов LEGO Juniors отлично совмещаются не только между собой, но и с элементами других серий. Это позволяет малышам проявлять творчество и конструировать более масштабные объекты — города, крепости, тоннели и т. д. А чтобы было интереснее играть, в наборах предусмотрены фигурки животных и человечков, транспортные средства и другие аксессуары.

Тематика наборов «Лего Джуниорс»

Комплекты LEGO Juniors продаются в стандартных коробках, специальных чемоданчиках или контейнерах в форме большого кубика «Лего». Упаковку удобно хранить в детской комнате и брать в поездки или на дачу.

Тематика серии сводится к сюжетам популярных детских мультфильмов («Пираты», «Герои мультфильмов», «Тачки», «Человек-Паук», «Бэтмен», «Супергерои» и другие) или объектам из окружающей жизни («Ветеринарная клиника», «Город», «Ферма» и т. д.). Мальчишкам будет интересно собрать стройплощадку, семейный домик, полицейский участок, шахту горняков, загородную ферму, укрытие для человека-паука или затерянный храм ниндзя. Девочки могут сконструировать подводный дворец Ариэль или ледяной замок Эльзы, пляж для подружек Андреа и Стефани, рынок органических продуктов или супермаркет.

Конструкторы LEGO Juniors — отличный вариант для развития самостоятельного и уверенного в себе малыша. Кирпичик за кирпичиком создается невероятный мир, в котором ребенок чувствует себя творцом и главным героем разыгрываемых историй.