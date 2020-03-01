 

История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии

Досуг Сегодня, 20:3236
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии

Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений. Своей «непостоянностью» и уникальными качествами она привлекала внимание людей и, в итоге, стала самой востребованной и престижной валютой на мировом криптографическом рынке. Через что пришлось пройти биткоину прежде, чем завоевать сердца и кошельки криптоманов? Давайте узнаем историю этого феномена. 

1983. Изучение распределительных сетей и криптографического шифрования финансовых операций. Специалисты стремились обеспечить полную анонимность и децентрализованность платежей, сохранность данных, возможность отслеживания транзакций, а также снизить риск обесценивания виртуальных средств. 

2008. Зарождение сайта bitcoin.org и самого биткоина, разработанных на базе предыдущих исследований. На сервисе появился документ с описанием принципов работы и качеств новой монеты:

  • лимитированная эмиссия;

  • защита от взлома и фальсификации, которая обеспечивается технологией блокчейн;

  • мгновенность, анонимность, децентрализованность транзакций с возможностью просмотра их истории.

Пользователи принялись знакомиться с инновацией и учиться майнить. Добыча цифрового золота воспринималась исключительно как хобби для поклонников криптографии, ведь тогда 1 BTC = 0,0001$.

2009. Запуск криптовалютной сети. Сатоши Накамото (создатель биткоина) сгенерировал первый блок в 50 BTС. Творец совершил первую транзакцию, переведя 10 BTC со своего кошелька на кошелек товарища. Активизировалась деятельность майнеров, которые создавали новые монеты, разгадывая примитивные математические задачи на вычислительных мощностях видеокарт. Произошел первый обмен 5000 BTC на реальные деньги (5$). 1 BTC = 0,003$.

2010. Открытие биржи Bitcoin Market подогрело интерес юзеров и открыло новые возможности для проведения различного рода операций: купля-продажа виртуального актива, конвертация в фиатные деньги (только USD). Произошел резкий скачок курса благодаря повышению спроса. Покупка первого реального товара (пиццы) за 10000 BTC (25$ при курсе 1 BTC = 0,008$). Однако, любитель пиццы не знал, что через 6 дней цена на биткоин взлетит в 10 раз с 0,008$ до 0,08$, а потом до 0,1$ и 0,5$. Пицца, номиналом 600$, неплохо, согласитесь. Также год примечателен основанием первой майнинг-фермы и мобильного биткоин-приложения. Тогда же появился и первый биткоин-обменник.

2011. Биткоин сравнялся с долларом: 1 BTC равен 1$. После взлома пользовательских кошельков и отправки огромного количества фальшивых монет цена упала до 1¢. С течением времени на сервис хлынула лавина юзеров, а спрос на онлайн-золото и его стоимость возросли до 30$. Почему это произошло? Интерес пользователей был привлечен:

  • положительными отзывами о биткоине в Forbes, TIME, Hacker News, Twitter;

  • возможностью купить товар за монеты, продать свои цифровые сбережения или обменять их на любую валюту, в том числе виртуальную, приобрести товары и услуги;

  • возрастающими объемами майнинга;

  • множеством переводов;

  • новостями о взломах и государственных вмешательствах. 

Но к концу года распространились слухи о криминальной стороне биткоина: им анонимно расплачивались на платформе Silk Road за наркотики, оружие, органы, убийства. Доверие общественности было подорвано, спрос упал и цена 1 BTC = 10$.

2012. Открыли Bitcoin Foundation и банк Bitcoin Central, которые проводили анализ и регулирование функционирования крипторынка. Bitcoin Market получила европейскую банковскую лицензию. 1 BTC = 100$.

2013. Год резких скачков и обвалов. Из-за сбоя в блокчейн пользователи принялись распродавать активы, что вызвало падение спроса и крах курса с 300$ до 60$. Скачок стоимости (1 BTC = 1200$) произошел после закрытия нелегальной платформы SilkRoad, легализации виртуальной наличности во многих странах, открытия криптоблаготворительности, привлечения в криптосферу известного разработчика игр и проведения слушаний по делу онлайн-денег в Сенате. Также рост цены был обусловлен тем, что за онлайн-золото можно было купить практически все в онлайн- и офлайн-режиме. После очередного взлома сервера цена упала до 600$.

2014. Взлеты курса (до 1000$) наблюдались при выпуске фильма о биткоине, открытии аукциона виртуальных денег, изъятых у Silk Road, внедрении сервисов защищенного хранения критовалюты. А падения (до 300$) были вызваны медлительностью транзакций из-за перегруженности сети и арестом директора Bitcoin Foundation.

2015. В Unicode зарегистрирован логотип биткоина — ₿. Значок похож как на микросхему, так и на символ доллара, ибо основатели стремились превратить биткоин в полноценную денежную единицу. 1 BTC ~ 400$.

2016. Кража 120 тыс. BTC с одной из бирж. За монеты можно купить услуги Uber, Steam. Собрание в Гонконге по популяризации коина и решению возникающих проблем. Огромная нагрузка на сеть снизила скорость переводов. 1 BTC ~ 1000$.

2017. Год биткоина. Максимальный курс — 20 000$ — вызван повышением спроса на монету. Увеличилось число трейдеров (компаний и отдельных пользователей) и инвесторов, наслышанных о биткоине из СМИ и интернета, выросли торги и количество транзакций. После закрытия рынка в Китае курс падает до 13 тыс. $.

2018. Год падения цен. Google, Facebook и Twitter запрещают размещение рекламы крипты и удаляют поисковые запросы, так или иначе связанные с этой темой. Спрос на валюту падает, комиссионные растут, а длительность транзакций увеличивается. Процветает мошенничество, многие компании и пользователи теряют накопленные токены. Сначала курс оседает до 11000$, а потом и вовсе до 4000$.

2019. В начале года биткоин стоил 4000$, потом его стоимость возросла до 7 и 11 тыс. Прослеживался постоянный рост цены виртуального золота.

2020. Волатильность курса: 7000$–10700$. На текущий момент (22 февраля) 1 BTC = 9600$.

Маленький биткоин претерпевал множество трудностей на своем пути и в конце концов изменил вселенную денежных взаимоотношений благодаря своим особенностям и технологии блокчейн, добившись мировой экспансии.

История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Биткоины, 7dniv, 7dnivinfo  
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Где можно купить качественный городской велосипед
Где можно купить качественный городской велосипед
Народные приметы о погоде
Народные приметы о погоде
Как выбрать хорошие роликовые коньки
Как выбрать хорошие роликовые коньки
LEGO Juniors: тематика и особенности
LEGO Juniors: тематика и особенности
Где выгодно купить электронную технику в Украине
Где выгодно купить электронную технику в Украине
Основные критерии выбора дешевого принтера
Основные критерии выбора дешевого принтера
Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций
Коронавирус стремительно мутирует. Уже выявлено 149 мутаций
Как заказать лекарство в аптеке через интернет
Как заказать лекарство в аптеке через интернет
Размещение наружной рекламы как эффективный способ развития торговой деятельности
Размещение наружной рекламы как эффективный способ развития торговой деятельности

Новости по теме

Рост курса доллара прогнозируют аналитики
Рост курса доллара прогнозируют аналитики
1-мар-2020, 10:31
Пользователи продукции Apple будут получать интернет напрямую, в обход сотовых операторов и провайдеров
Пользователи продукции Apple будут получать интернет напрямую, в обход сотовых операторов и провайдеров
17-фев-2020, 09:52
Снижение курса доллара прогнозируют аналитики
Снижение курса доллара прогнозируют аналитики
9-фев-2020, 09:15
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют эксперты
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют эксперты
26-янв-2020, 11:54
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики
19-янв-2020, 11:31

Последние новости

20:55
События
На iPhone установили Android
20:53
События
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
20:50
Политика
В отставку Рябошапку отправила Рада
20:48
Политика
После 6-часовых переговоров в Москве Путин и Эрдоган договорились о перемирии в сирийском Идлибе
20:03
Политика
Коронавирус угрожает каждой стране - ВОЗ
20:01
Политика
Почти 3200 правок к земреформе рассмотрела Рада
19:20
Политика
Первое заседание своего Кабмина провел Шмыгаль
17:47
Политика
У Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ. Вслед за Кабмином Нацбанк
17:44
События
Из-за коронавируса закрыли одну из главных мировых христианских святынь
16:07
События
Пострадавшим от коронавируса странам МВФ выделил 50 млрд евро
16:03
Политика
К обязанностям министра финансов приступил Уманский
16:01
События
Вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была" - авиакатастрофа в Иране
15:58
События
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории - заявил Данилов
14:39
Общество
Где можно купить качественный городской велосипед
14:00
События
Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине анонсировали в Минздраве
13:41
События
Еще 10 человек на коронавирус проверяют в Украине
13:20
События
Эвакуированные из Китая вышли с обсервации в Новых Санжарах
12:52
Общество
Народные приметы о погоде
12:51
Политика
Изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря подписал Зеленский
12:50
События
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Швейцарии

Новости ТОП-7

Турчинов заявил, что США приказали ему сдать Крым России.88312
Зеленский предложил убрать из правительства Дубилета, умыкнувшего из бюджета 25 € млн.18086
Президент согласовал новый состав правительства с послами «большой семёрки» (персональный состав).6300
США втулили полякам свои бесполезные «Джавелины» на 100 $ млн.1740
Рост числа зараженных коронавирусом в Украине прогнозирует ВОЗ1689
Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса.1144
Ахметов всё-таки усадит в кресло Премьера своего человека792

Досуг

История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
Сегодня, 20:3237
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
Сегодня, 16:1177
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
Сегодня, 14:4277
LEGO Juniors: тематика и особенности
LEGO Juniors: тематика и особенности
В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors
Вчера, 20:00117
Где выгодно купить электронную технику в Украине
Где выгодно купить электронную технику в Украине
Сегодня покупать какие-либо товары в Интернете не только удобно, но и выгодно
Вчера, 16:13215
Основные критерии выбора дешевого принтера
Основные критерии выбора дешевого принтера
Выбирая принтер, необходимо определить для чего же он покупается, и уже исходя из этих формулировок, выбрать нужную модель.
Вчера, 14:34154

События

На iPhone установили Android
На iPhone установили Android
Энтузиасты из компании Correlium поставили ОС Android на iPhone
Сегодня, 20:5534
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В Челябинске выставили на продажу 32-летний ГАЗ-2410 почти без пробега
Сегодня, 20:5339
Из-за коронавируса закрыли одну из главных мировых христианских святынь
Из-за коронавируса закрыли одну из главных мировых христианских святынь
В сообщении говорится, что перед закрытием храм продезинфицируют из-за того, что на Ближнем Востоке распространяется эпидемия
Сегодня, 17:4480
Пострадавшим от коронавируса странам МВФ выделил 50 млрд евро
Пострадавшим от коронавируса странам МВФ выделил 50 млрд евро
Средства пойдут на помощь странам со слабыми системами здравоохранения
Сегодня, 16:0758
Вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была" - авиакатастрофа в Иране
Вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была" - авиакатастрофа в Иране
Вторая ракета была выпущена на 29-й секунде после того, как выпустили первую
Сегодня, 16:01103
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории - заявил Данилов
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории - заявил Данилов
Утечка могла произойти в секретной лаборатории в Ухане
Сегодня, 15:5899
7 Днів