История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии

Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений. Своей «непостоянностью» и уникальными качествами она привлекала внимание людей и, в итоге, стала самой востребованной и престижной валютой на мировом криптографическом рынке. Через что пришлось пройти биткоину прежде, чем завоевать сердца и кошельки криптоманов? Давайте узнаем историю этого феномена.

1983. Изучение распределительных сетей и криптографического шифрования финансовых операций. Специалисты стремились обеспечить полную анонимность и децентрализованность платежей, сохранность данных, возможность отслеживания транзакций, а также снизить риск обесценивания виртуальных средств.

2008. Зарождение сайта bitcoin.org и самого биткоина, разработанных на базе предыдущих исследований. На сервисе появился документ с описанием принципов работы и качеств новой монеты:

лимитированная эмиссия;

защита от взлома и фальсификации, которая обеспечивается технологией блокчейн;

мгновенность, анонимность, децентрализованность транзакций с возможностью просмотра их истории.

Пользователи принялись знакомиться с инновацией и учиться майнить. Добыча цифрового золота воспринималась исключительно как хобби для поклонников криптографии, ведь тогда 1 BTC = 0,0001$.

2009. Запуск криптовалютной сети. Сатоши Накамото (создатель биткоина) сгенерировал первый блок в 50 BTС. Творец совершил первую транзакцию, переведя 10 BTC со своего кошелька на кошелек товарища. Активизировалась деятельность майнеров, которые создавали новые монеты, разгадывая примитивные математические задачи на вычислительных мощностях видеокарт. Произошел первый обмен 5000 BTC на реальные деньги (5$). 1 BTC = 0,003$.

2010. Открытие биржи Bitcoin Market подогрело интерес юзеров и открыло новые возможности для проведения различного рода операций: купля-продажа виртуального актива, конвертация в фиатные деньги (только USD). Произошел резкий скачок курса благодаря повышению спроса. Покупка первого реального товара (пиццы) за 10000 BTC (25$ при курсе 1 BTC = 0,008$). Однако, любитель пиццы не знал, что через 6 дней цена на биткоин взлетит в 10 раз с 0,008$ до 0,08$, а потом до 0,1$ и 0,5$. Пицца, номиналом 600$, неплохо, согласитесь. Также год примечателен основанием первой майнинг-фермы и мобильного биткоин-приложения. Тогда же появился и первый биткоин-обменник.

2011. Биткоин сравнялся с долларом: 1 BTC равен 1$. После взлома пользовательских кошельков и отправки огромного количества фальшивых монет цена упала до 1¢. С течением времени на сервис хлынула лавина юзеров, а спрос на онлайн-золото и его стоимость возросли до 30$. Почему это произошло? Интерес пользователей был привлечен:

положительными отзывами о биткоине в Forbes, TIME, Hacker News, Twitter;

возможностью купить товар за монеты, продать свои цифровые сбережения или обменять их на любую валюту, в том числе виртуальную, приобрести товары и услуги;

возрастающими объемами майнинга;

множеством переводов;

новостями о взломах и государственных вмешательствах.

Но к концу года распространились слухи о криминальной стороне биткоина: им анонимно расплачивались на платформе Silk Road за наркотики, оружие, органы, убийства. Доверие общественности было подорвано, спрос упал и цена 1 BTC = 10$.

2012. Открыли Bitcoin Foundation и банк Bitcoin Central, которые проводили анализ и регулирование функционирования крипторынка. Bitcoin Market получила европейскую банковскую лицензию. 1 BTC = 100$.

2013. Год резких скачков и обвалов. Из-за сбоя в блокчейн пользователи принялись распродавать активы, что вызвало падение спроса и крах курса с 300$ до 60$. Скачок стоимости (1 BTC = 1200$) произошел после закрытия нелегальной платформы SilkRoad, легализации виртуальной наличности во многих странах, открытия криптоблаготворительности, привлечения в криптосферу известного разработчика игр и проведения слушаний по делу онлайн-денег в Сенате. Также рост цены был обусловлен тем, что за онлайн-золото можно было купить практически все в онлайн- и офлайн-режиме. После очередного взлома сервера цена упала до 600$.

2014. Взлеты курса (до 1000$) наблюдались при выпуске фильма о биткоине, открытии аукциона виртуальных денег, изъятых у Silk Road, внедрении сервисов защищенного хранения критовалюты. А падения (до 300$) были вызваны медлительностью транзакций из-за перегруженности сети и арестом директора Bitcoin Foundation.

2015. В Unicode зарегистрирован логотип биткоина — ₿. Значок похож как на микросхему, так и на символ доллара, ибо основатели стремились превратить биткоин в полноценную денежную единицу. 1 BTC ~ 400$.

2016. Кража 120 тыс. BTC с одной из бирж. За монеты можно купить услуги Uber, Steam. Собрание в Гонконге по популяризации коина и решению возникающих проблем. Огромная нагрузка на сеть снизила скорость переводов. 1 BTC ~ 1000$.

2017. Год биткоина. Максимальный курс — 20 000$ — вызван повышением спроса на монету. Увеличилось число трейдеров (компаний и отдельных пользователей) и инвесторов, наслышанных о биткоине из СМИ и интернета, выросли торги и количество транзакций. После закрытия рынка в Китае курс падает до 13 тыс. $.

2018. Год падения цен. Google, Facebook и Twitter запрещают размещение рекламы крипты и удаляют поисковые запросы, так или иначе связанные с этой темой. Спрос на валюту падает, комиссионные растут, а длительность транзакций увеличивается. Процветает мошенничество, многие компании и пользователи теряют накопленные токены. Сначала курс оседает до 11000$, а потом и вовсе до 4000$.

2019. В начале года биткоин стоил 4000$, потом его стоимость возросла до 7 и 11 тыс. Прослеживался постоянный рост цены виртуального золота.

2020. Волатильность курса: 7000$–10700$. На текущий момент (22 февраля) 1 BTC = 9600$.

Маленький биткоин претерпевал множество трудностей на своем пути и в конце концов изменил вселенную денежных взаимоотношений благодаря своим особенностям и технологии блокчейн, добившись мировой экспансии.