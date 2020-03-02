Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»

Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон.

Сверкающие чистотой окна и стеклянные поверхности – гордость каждой хозяйки. Идеально – это когда стекла и вовсе не видно. Добиться этого не так просто – остаются разводы, на борьбу с которыми уходит ох как много сил! Но только в том случае, если вы не знаете секретов, как правильно мыть окна без разводов!

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Правила мойки окон

Предлагаем вам несколько советов, которые облегчат работу по мойке окон:

мыть окна лучше в безветренную и облачную погоду. Высокая температура и сильный ветер ускоряют высыхание, и вы не будете успевать вытирать остатки моющего средства, из-за чего будут оставаться разводы. А из-за бликов солнца вы можете просто не увидеть загрязнения и разводы;

перед мойкой окон разберите все вещи на подоконнике, снимите шторы и отправьте их в стирку. Вам ничего не должно мешать;

начинать мыть окна всегда нужно с рам (иначе потом придется перемывать стекло), а стекло начинать с края и двигаться к центру;

используйте специальные приспособления – стеклоочиститель (инструмент с длинной ручкой, которым удобно удалять остатки моющего средства без разводов), салфетки с микрофиброй, пульверизатор для нанесения моющего средства.

ТОП-5 способов помыть окна без разводов

Избавиться от разводов вам помогут подручные средства, которые точно есть в вашем доме, или которые легко купить за небольшие деньги. Предлагаем с ними познакомиться:

Газетная бумага

Добрый проверенный способ, знакомый еще нашим бабушкам. И действительно эффективный. Сначала мыльным моющим средством (можно использовать стиральный порошок, жидкость для мытья посуды) моем окна – начинаем с рам, а затем переходим к стеклу и двигаемся от края к центру. Когда загрязнения удалены, смываем остатки мыльного средства. А в конце настает время газетной бумаги – хорошенько скомкайте ее и досуха вытрите стеклянную поверхность. Секрет в том, что такая бумага отлично впитывает влагу, высыхание происходит очень быстро, - а это как раз главное условие, как избежать разводов. Можно использовать бумажные полотенца – но их понадобиться много, поэтому ненужная газета экономнее.

Уксус

Он не только позволит избежать разводов, но и отпугнет насекомых. Мушки и пчелки вносят огромный вклад в загрязнение окон, особенно снаружи. Чтобы приготовить моющее средство на основе уксуса, размешайте 50 миллилитров главное ингредиента в стакане теплой воды. Удобнее всего наносить на уже очищенное от загрязнений стекло при помощи разбрызгивателя и вытереть сухой салфеткой или ветошью.

Моющее средство с уксусом

Если вы смешаете 70 грамм уксуса, 10-20 миллилитров жидкости для мытья посуды и 500 миллилитров воды, вы получите моющее средство, с помощью которого вы можете помыть окна, устранить засохшие загрязнения и избавиться от разводов. Все, что нужно, - ополоснуть потом стекло чистой водой и насухо вытереть

Лимон или лимонный сок

Свойства лимона и лимонной кислоты схожи с уксусом, и если запах последнего вам неприятен, используйте кислый фрукт. На стакан воды понадобиться 50 миллилитров лимонного сока.

Нашатырный спирт

Для курильщиков это самый действенный способ – нашатырь помогает избавиться от тончайшей никотиновой пленки. А еще отлично борется с самыми сложными загрязнениями и дезинфицирует.

Чтобы сделать моющее средство, нужно смешать 20 грамм нашатырного спирта с двумя стаканами воды. Затем все проходит по стандартной схеме: наносим на стекло и насухо вытираем. Единственное – запах у нашатырного спирта мягко говоря не очень приятный, поэтому работать стоит в защитной маске, а потом хорошенько проветрить помещение.