 

Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»

Досуг Сегодня, 16:0895
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»

Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон.

Сверкающие чистотой окна и стеклянные поверхности – гордость каждой хозяйки. Идеально – это когда стекла и вовсе не видно. Добиться этого не так просто – остаются разводы, на борьбу с которыми уходит ох как много сил! Но только в том случае, если вы не знаете секретов, как правильно мыть окна без разводов!

Кстати, с этим могут помочь Uborka.com.ua - мойка окон, уборка квартир и частных домов после ремонта.

Правила мойки окон

Предлагаем вам несколько советов, которые облегчат работу по мойке окон:

  • мыть окна лучше в безветренную и облачную погоду. Высокая температура и сильный ветер ускоряют высыхание, и вы не будете успевать вытирать остатки моющего средства, из-за чего будут оставаться разводы. А из-за бликов солнца вы можете просто не увидеть загрязнения и разводы;

  • перед мойкой окон разберите все вещи на подоконнике, снимите шторы и отправьте их в стирку. Вам ничего не должно мешать;

  • начинать мыть окна всегда нужно с рам (иначе потом придется перемывать стекло), а стекло начинать с края и двигаться к центру;

  • используйте специальные приспособления – стеклоочиститель (инструмент с длинной ручкой, которым удобно удалять остатки моющего средства без разводов), салфетки с микрофиброй, пульверизатор для нанесения моющего средства.

ТОП-5 способов помыть окна без разводов

Избавиться от разводов вам помогут подручные средства, которые точно есть в вашем доме, или которые легко купить за небольшие деньги. Предлагаем с ними познакомиться:

Газетная бумага

Добрый проверенный способ, знакомый еще нашим бабушкам. И действительно эффективный. Сначала мыльным моющим средством (можно использовать стиральный порошок, жидкость для мытья посуды) моем окна – начинаем с рам, а затем переходим к стеклу и двигаемся от края к центру. Когда загрязнения удалены, смываем остатки мыльного средства. А в конце настает время газетной бумаги – хорошенько скомкайте ее и досуха вытрите стеклянную поверхность. Секрет в том, что такая бумага отлично впитывает влагу, высыхание происходит очень быстро, - а это как раз главное условие, как избежать разводов. Можно использовать бумажные полотенца – но их понадобиться много, поэтому ненужная газета экономнее.

Уксус

Он не только позволит избежать разводов, но и отпугнет насекомых. Мушки и пчелки вносят огромный вклад в загрязнение окон, особенно снаружи. Чтобы приготовить моющее средство на основе уксуса, размешайте 50 миллилитров главное ингредиента в стакане теплой воды. Удобнее всего наносить на уже очищенное от загрязнений стекло при помощи разбрызгивателя и вытереть сухой салфеткой или ветошью.

Моющее средство с уксусом

Если вы смешаете 70 грамм уксуса, 10-20 миллилитров жидкости для мытья посуды и 500 миллилитров воды, вы получите моющее средство, с помощью которого вы можете помыть окна, устранить засохшие загрязнения и избавиться от разводов. Все, что нужно, - ополоснуть потом стекло чистой водой и насухо вытереть

Лимон или лимонный сок

Свойства лимона и лимонной кислоты схожи с уксусом, и если запах последнего вам неприятен, используйте кислый фрукт. На стакан воды понадобиться 50 миллилитров лимонного сока.

Нашатырный спирт

Для курильщиков это самый действенный способ – нашатырь помогает избавиться от тончайшей никотиновой пленки. А еще отлично борется с самыми сложными загрязнениями и дезинфицирует.

Чтобы сделать моющее средство, нужно смешать 20 грамм нашатырного спирта с двумя стаканами воды. Затем все проходит по стандартной схеме: наносим на стекло и насухо вытираем. Единственное – запах у нашатырного спирта мягко говоря не очень приятный, поэтому работать стоит в защитной маске, а потом хорошенько проветрить помещение.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, мойка, окна, 7dniv, 7dnivinfo  
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Лучшие мировые производители оборудования для комплектации спортзалов
Лучшие мировые производители оборудования для комплектации спортзалов
Квартира в рассрочку в Ирпене: выгодно, комфортно, живописно
Квартира в рассрочку в Ирпене: выгодно, комфортно, живописно
Гороскоп на сегодня (06.03.20)
Гороскоп на сегодня (06.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 6 Марта
Какие сегодня праздники, события - 6 Марта
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Где можно купить качественный городской велосипед
Где можно купить качественный городской велосипед
Народные приметы о погоде
Народные приметы о погоде
Как выбрать хорошие роликовые коньки
Как выбрать хорошие роликовые коньки
LEGO Juniors: тематика и особенности
LEGO Juniors: тематика и особенности

Новости по теме

Как выжить если вы оказались в районе сильного наводнения
Как выжить если вы оказались в районе сильного наводнения
2-мар-2020, 20:15
Как продать авто и как провести диагностику перед продажей
Как продать авто и как провести диагностику перед продажей
1-мар-2020, 23:35
Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?
Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?
26-фев-2020, 09:09
Гороскоп на сегодня (07.02.20)
Гороскоп на сегодня (07.02.20)
7-фев-2020, 09:35
Гороскоп на сегодня (03.02.20)
Гороскоп на сегодня (03.02.20)
3-фев-2020, 09:46

Последние новости

16:15
Политика
Мы подали в ВР проект закона «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе» для реализации конституционного принципа «Страной управляешь ты!»
15:50
Политика
Почти 3300 правок к закону о рынке земли рассмотрела Рада
15:47
Политика
С подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину в Черновцах
15:45
События
На прохождение теста на коронавирус направили нардепа от ОПЗЖ
15:40
Экономика
С июля 2017 цены на нефть обвалились до минимума
15:36
Политика
Предложений украинцев по закону о референдуме ждут в Раде
12:49
Политика
Ведется работа над обменом в марте и нормандской встречей в апреле - Зеленский
12:48
Публикации
Эксклюзив
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
12:45
Политика
О самом масштабном дорожном строительстве страны рассказал Голик
12:39
События
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца
12:36
Экономика
О продолжении сотрудничества с МВФ заверил новый министр финансов
09:25
Политика
Cвои слова о возобновлении подачи воды в Крым опроверг Денис Шмыгаль
09:21
События
В Италии за сутки выявили 769 новых больных COVID-19 и 41 человек умер
09:19
Общество
Лучшие мировые производители оборудования для комплектации спортзалов
09:15
Общество
Квартира в рассрочку в Ирпене: выгодно, комфортно, живописно
08:31
Политика
Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев и готов отказывать президенту
08:29
Политика
Коломойскому, Авакову и Ермаку, выгодна отставка Рябошапки
08:26
Политика
Возобновить поставки воды в Крым хочет Шмыгаль
08:14
Политика
Новый Премьер хотел бы оставить в команде Дубилета, опустошившего бюджет на 25 € млн., но должности пока для него нет
08:09
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (06.03.20)

Новости ТОП-7

Турчинов заявил, что США приказали ему сдать Крым России.97743
Зеленский предложил убрать из правительства Дубилета, умыкнувшего из бюджета 25 € млн.19253
Что конкретно «шьют» Порошенко и сколько лет он за это получит.6425
США втулили полякам свои бесполезные «Джавелины» на 100 $ млн.2633
Рост числа зараженных коронавирусом в Украине прогнозирует ВОЗ2214
Во всей Европе в супермаркетах - пустые полки. Люди закупаются самым необходимым в страхе перед эпидемией коронавируса.1417
У Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ. Вслед за Кабмином Нацбанк662

Досуг

Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
Сегодня, 16:08100
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
Вчера, 20:32104
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
Вчера, 16:11131
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
Вчера, 14:4291
LEGO Juniors: тематика и особенности
LEGO Juniors: тематика и особенности
В 2014 году компания «Лего» выпустила яркие и увлекательные конструкторы для дошколят и младших школьников. О серии LEGO Juniors
4-мар-2020, 20:00135
Где выгодно купить электронную технику в Украине
Где выгодно купить электронную технику в Украине
Сегодня покупать какие-либо товары в Интернете не только удобно, но и выгодно
4-мар-2020, 16:13253

События

На прохождение теста на коронавирус направили нардепа от ОПЗЖ
На прохождение теста на коронавирус направили нардепа от ОПЗЖ
Нардеп Волошин общался с зараженным коронавирусом французским сенатором
Сегодня, 15:4566
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца
Украинца задержали якобы за кражу в Керчи
Сегодня, 12:3986
В Италии за сутки выявили 769 новых больных COVID-19 и 41 человек умер
В Италии за сутки выявили 769 новых больных COVID-19 и 41 человек умер
В Иране заявили о 591 новых случаях инфицирования коронавирусом.
Сегодня, 09:21105
На iPhone установили Android
На iPhone установили Android
Энтузиасты из компании Correlium поставили ОС Android на iPhone
Вчера, 20:55108
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В России продают «Волгу» без пробега, которая 32 года стояла в гараже
В Челябинске выставили на продажу 32-летний ГАЗ-2410 почти без пробега
Вчера, 20:53182
Из-за коронавируса закрыли одну из главных мировых христианских святынь
Из-за коронавируса закрыли одну из главных мировых христианских святынь
В сообщении говорится, что перед закрытием храм продезинфицируют из-за того, что на Ближнем Востоке распространяется эпидемия
Вчера, 17:44128
7 Днів