Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок

Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации. Главная причина этому – высокие процентные ставки. Нацбанк Украины уже не раз заявлял о намерении сделать доступными ипотечные кредиты в 2020 году и дать толчок рынку новостроек. Но стоит ли ждать снижения ставок?

Будут ли снижены ставки

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в общении со СМИ заявила о том, что ипотечное кредитование на Украине должно полностью восстановиться уже в 2020 году. По ее мнению, способствовать этому будет снижение для банков цены на денежные ресурсы до уровня в 8-9%.

Причинами снижения ставки также станут:

стабилизация политической ситуации в стране;

снижение учетной ставки Нацбанком Украины;

замедление темпов роста инфляции.

Какими будут ставки в начале года

Екатерина Рожкова высказала предположение, что уже в 2020 году ставка по ипотеке на Украине может опуститься до уровня 14-15%. Другие эксперты придерживаются аналогичного мнения. Но банки не торопятся резко менять условия кредитования.

Несмотря на снижение учетной ставки до уровня 13,5%, ставка по самым доступным ипотечным кредитам в январе 2020 года не опускалась ниже 17-18%, а в отдельных случаях достигала 24-25%. В феврале некоторые банки все же решили попробовать опустить ставки до уровня 14-15%, но они доступны только по отдельным программам для льготных категорий клиентов или в случае приобретения недвижимости у партнеров.

Скрытые платежи по ипотечным кредитам

Сколько придется переплатить за пользование заемными деньгами, зависит не только от процентной ставки, но и от дополнительных расходов заемщика. Все ипотечные программы украинских банков предусматривают дополнительные скрытые платежи. Они могут взиматься в следующих формах:

личное страхование заемщика на срок действия кредитного договора;

разовые комиссии за выдачу кредита;

проведение оценки недвижимости за счет клиента компаниями, выбранными банком;

страхование приобретаемой (залоговой) недвижимости по рискам утраты, повреждения, уничтожения.

Требования банков по выдаче ипотеки

Перед тем, как взять ипотеку в 2020 году, стоит изучить требования банков к потенциальным заемщикам. Получить ссуду на приобретение недвижимости смогут совершеннолетние граждане Украины. Жесткие требования предъявляются к доходам клиентов.

МФО могут предложить кредит для безработных, но банки оценивают риски иначе. Для одобрения ипотеки обязательно требуется наличие у заемщика постоянной работы или иного источника дохода. Для одобрения на 600 тыс.- 1 млн гривен ежемесячно клиент должен получать не меньше 20-25 тыс. гривен. Высокие требования предъявляются и к доходам других членов семьи. Это существенно затрудняет получение ипотечного кредита.

Нацбанку в 2020 году при отсутствии резких изменений в экономической и политической жизни Украины, вероятно, удастся добиться снижения ставок по ипотеке до планового уровня в 14-15%. Но для большинства жителей страны это не сделает приобретение жилья более доступным. Реально простимулировать спрос сможет ставка в районе 10% и смягчение требований к потенциальным заемщикам, а этого ждать пока не приходится.