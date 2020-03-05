 

Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных

Досуг Сегодня, 17:5457
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных

Период беременности — один из наиболее важных этапов в жизни женщины. Вся ее природа в это время настроена на одну цель: дать миру здорового красивого человека. Поэтому будущая мама огромное внимание уделяет своему режиму, питанию, гардеробу.

Каждая женщина, вне зависимости от возраста и состояния организма, предпочитает одеваться в красивые наряды. Но, если в обычное время требования к платьям, брюкам, блузкам ограничиваются лишь вкусовыми пристрастиями, то в период вынашивания ребенка, к ним добавляются удобство и гигиеничность.

Качественная одежда для беременных — это должна быть продукция производителя, качество которой подтверждается специальными сертификатами. Современные производители всегда следят за последними трендами и их модели представляют собой продукт сотрудничества дизайнеров и многочисленных клиенток, благодаря чему они полностью соответствуют и модным тенденциям, и потребностям женщин "в положении".

Платья, сарафаны, брюки, комбинезоны, блузки, трикотажные изделия, выпускаемые должны быть совершенно безопасными для здоровья. Для них подбираются только качественные ткани, отвечающие требованиям гигиеничности и удобства ношения. Каждая модель адаптирована для удобства беременных, в ней они чувствуют себя удобно в любое время года. Специально разрабатываемый крой обеспечивает свободное расположение живота и груди. Женщина в такой одежде — само очарование.

В магазине Mamacity.ua вы можете найти большой ассортимент одежды для беременных. Наряду с отличным качеством и оригинальным дизайном, предлагаемые изделия в интернет-магазине Mamacity.ua, имеют еще одно важное достоинство — демократичные цены. Продажа через сеть собственных магазинов, сбыт через интернет-ресурсы минимизируют розничную наценку. Сезонные скидки и частые распродажи делают приобретение одежды для беременных еще более приятным.

Беременность — это не повод прятать округлившиеся формы под бесформенными балахонами. Модельеры создают удивительно красивые вещи, в которых эти мнимые недостатки превращаются в достоинства. Женственные формы, мягкие линии, нежные краски делают каждую будущую маму особенно привлекательной. Постоянно обновляясь, коллекции одежды для беременных, позволяют дамам и в период беременности выглядеть стильно, в соответствии с модными тенденциями.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, 7dniv, одежда для беременных, беременность  
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Гороскоп на сегодня (09.03.20)
Гороскоп на сегодня (09.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 9 Марта
Какие сегодня праздники, события - 9 Марта
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке
Гороскоп на сегодня (08.03.20)
Гороскоп на сегодня (08.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Марта
Какие сегодня праздники, события - 8 Марта
Расследование авиакатастрофы малайзийского боинга: раскрыты интересные детали
Расследование авиакатастрофы малайзийского боинга: раскрыты интересные детали
Гороскоп на сегодня (07.03.20)
Гороскоп на сегодня (07.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 7 Марта
Какие сегодня праздники, события - 7 Марта
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок

Новости по теме

Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
Сегодня, 17:13
Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии заражён коронавирусом
Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии заражён коронавирусом
Вчера, 20:35
Известное американское СМИ Vox разместило изображение карты мира где полуостров Крым часть России
Известное американское СМИ Vox разместило изображение карты мира где полуостров Крым часть России
Вчера, 15:39
Где можно купить качественный городской велосипед
Где можно купить качественный городской велосипед
5-мар-2020, 14:39
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
27-фев-2020, 09:10

Последние новости

19:07
События
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
19:05
Политика
Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах
19:01
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение после приостановки торгов
17:58
События
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
17:54
События
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
17:38
Политика
Нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД предложит "Слуга Народа"
17:13
Общество
Качественные вещи для здорового и комфортного сна: большой выбор на сайте Matrason
16:24
События
Коронавирус повторно диагностировали у жителя Черновцов
15:30
Экономика
Резкий скачок курса доллара до конца недели спрогнозировали аналитики
15:29
Политика
Новый план борьбы с коронавирусом утвердил Кабмин
15:26
События
Защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования - дело МН17
14:18
События
11 из 14 временных госпиталей закрыли в Ухане
13:47
События
Cвежие данные по коронавирусу в Украине опубликовал Минздрав
12:45
Экономика
Из-за срыва сделки ОПЕК+ мировые рынки резко обвалились
12:41
События
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО
12:38
События
Более 80 человек потребуют компенсации на суде по MH17
11:00
События
Сегодня, впервые за 70 лет, некоторые ужгородки получили такой неожиданный сюрприз
10:14
События
Сроки окончания распространения коронавируса в мире назвал Китай
10:13
События
Три ракеты в сторону Японского моря запустила КНДР
10:03
Экономика
На нефть цены снизились почти на треть

Новости ТОП-7

Первому заболевшему COVID-19 украинцу становится всё хуже10185
Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о коронавирусе2238
Украинца с симптомами коронавируса Россия выдворила в ОРДЛО1401
Рекомендации ФБР дают надежду на то, что Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким1350
Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики759
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке688
Топ недорогих смартфонов с NFC: расплачиваемся телефоном443

Досуг

Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Красивая, удобная, безопасная одежда для беременных
Период беременности — один из наиболее важных этапов в жизни женщины. Вся ее природа в это время настроена на одну цель: дать миру здорового красивого человека.
Сегодня, 17:5458
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотечные кредиты в 2020 году: ждать ли снижения ставок
Ипотека на Украине более 10 лет находилась в состоянии стагнации
6-мар-2020, 19:38209
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Мойка окон без разводов – рекомендации от «Уборка Эксперт»
Правила мойки окон: предлагаем вам несколько советов от профессиональных клинеров, которые облегчат работу по мойке окон
6-мар-2020, 16:08346
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
История биткоина: от первых попыток до мировой экспансии
Биткоин — сравнительно молодая криптомонета, которая за декаду своей жизни успела претерпеть множество взлетов и падений
5-мар-2020, 20:32158
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
Уличные камеры видеонаблюдения: основные особенности
В современном мире камеры видеонаблюдения – важнейший, а главное нужный и эффективный элемент безопасности
5-мар-2020, 16:11181
Цветы – это настроение, эмоции
Цветы – это настроение, эмоции
Конечно, даже самые роскошные цветы не заменят личного присутствия на празднике или семейном ужине
5-мар-2020, 14:42128

События

Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
Очень реальной стала угроза пандемии коронавируса - ВОЗ
В ВОЗ отметили, что пандемию коронавируса можно будет контролировать
Сегодня, 19:0747
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
Следствие назвало возможную цель боевиков - суд в Гааге по МН17
Боевики на Донбассе могли пытаться сбить украинский самолет
Сегодня, 17:58160
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
Еще одного мужчину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах
Мужчина вернулся из страны, где зафиксирован коронавирус
Сегодня, 17:5462
Коронавирус повторно диагностировали у жителя Черновцов
Коронавирус повторно диагностировали у жителя Черновцов
Заразившегося украинца осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения
Сегодня, 16:24279
Защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования - дело МН17
Защита сможет ходатайствовать о проведении нового расследования - дело МН17
Суд изучит, действительно ли защита в таком расследовании заинтересована
Сегодня, 15:2697
11 из 14 временных госпиталей закрыли в Ухане
11 из 14 временных госпиталей закрыли в Ухане
Оставшиеся пациенты были перенаправлены в специализированные больницы
Сегодня, 14:1885
7 Днів