Благодаря тому, что электрокары получили широкое распространение во всем мире и их популярность неустанно растет, то для тех, кто хочет открыть собственное дело, появилась очередная возможность создать бизнес на электрозаправках, при грамотном подходе он принесет неплохие доходы.

Давайте рассмотрим основные аспекты и преимущества открытия данного вида бизнеса. Еще совсем недавно производством электромобилей занимались лишь некоторые заводы, а позволить их себе могли только обеспеченные люди, но со временем ситуация резко изменилась и сегодня даже такой консервативный бренд как Porsche пересмотрел свой взгляд на выпуск электрокаров. Данная ситуация повлекла за собой вопрос об обустройстве электрозаправочных пунктах. Так как количество электрокаров неустанно растет, то вполне логичным является решение об открытии собственного бизнеса, закупив станции для зарядки электромобилей и открыв точку по зарядке электрокаров.

Как строится бизнес на электрозаправках

Принцип ведения бизнеса на электрозаправках заключается в том, что электричество намного дешевле, чем нефтепродукты. Особенно в Украине. Автовладельцы, которые привыкли заправлять свои автомобили бензином, будут долгое время радоваться копеечными счетами за электрозаправку. И даже в том случае, если отпускная цена на вашей электрозаправке будет в несколько раз выше, чем стоимость, по которой вы приобретаете электричество у производителя, то она все равно будет низкой для водителей, которые будут готовы платить ее за возможность подзарядить авто в удобном для них месте. Итак, как заработать на электрозаправке? Вы будете получать доход от автовладельцев по времени, счетчику или по абонементу. Важно, чтобы заправочный пункт находился в удобном месте, тогда вы сможете привлечь как можно больше клиентов.

При расчете стоимости заправки вы должны учесть свои расходы на открытие бизнеса, на приобретение электричества у поставщика, покупку, установку и обслуживание оборудования. Важно иметь контакт с компаниями, которые будут устанавливать электростанции https://toka.energy/, а также оказывать услуги по ремонту электрозаправок, так как если оборудование выйдет из строя, то ваш бизнес будет парализован, вы понесете убытки.

Оборудование для электрозаправки

Что касается оборудования, то в зависимости от ваших финансовых возможностей вы можете купить электрозаправку, стоимость которого составляет около миллиона рублей, но при этом стоит учитывать, что полная подзарядка электромобиля в данном случае будет занимать до 8 часов, а это достаточно много. Именно поэтому лучше вложить инвестиции в зарядки – суперчарджеры, которые обеспечат полную зарядку аккумулятора всего да 30 минут. Мощность таких заправок составляет от 50 кВт, благодаря чему время ожидания клиента будет непродолжительным. Стоимость такого оборудования примерно в 4 раза выше, но оно того стоит. Прежде чем открыть бизнес, обязательно составьте инвестиционный план.