Академия бизнес-администрирования и экономического управления приглашает желающих получить степень МВА в Украине

Грамотные руководители высшего и среднего звена всегда и везде востребованы. Выдают степень МВА преимущественно в бизнес-школах при самых известных в мире университетах. Но если раннее получить такой диплом можно было только за границей, то теперь стать студентом Эдинбургской школы бизнеса британского университета Гериот-Ват можно в Украине.

Программа МВА – лучший старт для успешной карьеры

Степень МВА свидетельствует о том, что специалист изучил множество дисциплин: управление человеческими ресурсами, научное экономическое планирование, маркетинг, организация бизнеса, управление проектами и др. Бизнес-школы такого уровня не только учат налаживать международные деловые связи и управлять бизнесом, но и формируют лидерские качества. Поэтому выпускники с дипломом МВА успешно работают топ-менеджерами, становятся руководителями уровня C-level, создают собственные компании, которые развиваются до процветающих корпораций.

В Киеве открылась Эдинбургская бизнес-школа бизнеса британского университета

Учеба за границей в процветающих европейских странах для многих остается недосягаемой мечтой. Но стать студентом одной из лучших школ бизнеса в мире и получить диплом МВА давно уже можно в Киеве. Филиал бизнес-школы при университете Гериот-Ват приглашает всех желающих. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте britishmba.in.ua.

Преимущества учебы в Украине

Учеба в бизнес-школе дома, то есть в родной (или соседней) стране, более доступна и удобна по множеству причин:

студентам не нужно тратить деньги на поездки и проживание, дорогостоящее питание;

здесь можно отдельно оплачивать каждый курс, а не платить сразу за весь период учебы;

учащиеся самостоятельно составляют образовательный трек, то есть выбирают программу с интересными для них дисциплинами;

студент в любой момент может поставить свой учебный процесс «на паузу», а потом возобновить учебу в бизнес-школе (причиной могут быть как финансовые затруднения, так и декретный отпуск, смена места работы, семейное положение и др.);

сдавать зачеты и экзамены можно на русском, английском, испанском и других языках ООН.

Дипломы МВА котируются и высоко ценятся во всем мире. Они позволяют развить свои лидерские качества, стать грамотным управленцем, специалистом по маркетингу, великолепным экономистом. Поэтому если у вас большие амбиции и планы, то обратите внимание на этот вариант старта карьеры.