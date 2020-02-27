 

Выбор брошей к повседневным нарядам

Досуг Сегодня, 12:5256
Выбор брошей к повседневным нарядам

Броши – это особый тип ювелирных украшений, который становиться все популярней в наше время. Такое украшение может стать отличным вариантом и даже неким ярким акцентом в созданном образе. Но для того, чтобы такой аксессуар смотрелся красиво и гармонично, нужно знать основные моменты, как выбрать брошки.

 

Советы по выбору броши

Подобрать брошь, как отдельный аксессуар, не составит труда. Ежегодно, ювелирные мастера создают целые коллекции таких товаров, которые отличаются красотой и утонченностью. Куда более сложно сразу понять, с какими элементами одежды носить ту или иною брошку, ведь некоторые украшения будут подходить под вечерние платья, а другие наоборот, только к простым рубашкам и блузкам.

Брошки в Киеве сегодня можно выбрать самых разных форм и видов. Считается, что такие украшения стоит носить с левой стороны, чуть выше груди. Украшения могут стать отличным вариантом для стилизации твидового жакета или делового костюма. Выбирать подобные аксессуары рекомендуется из драгоценных металлов с дополнениями в виде натуральных или искусственных камней.

Многие стилисты рекомендуют носить брошки с верхней одеждой, а именно:

  1. Для стильного пальто в виде «оверсайз» прекрасно подойдут броши из драгоценных металлов или дерева, в зависимости от предпочитаемого стиля одежды.
  2. Надевая пальто с кроссовками, можно дополнять такой образ изделиями из серебра или золота.
  3. Любительницам носить приталенное пальто, тоже несложно выбрать соответственные виды брошек. В таком случае их рекомендуется надевать на клапане кармана или на поясе. Что касается вида этих украшений, то лучше отдавать предпочтение изделиям геометрической и необычной формы.
  4. Классическое пальто можно также сочетать с массивными украшениями. В данном случае стилисты рекомендуют цеплять брошки с крупными камнями.

В любом случае, мода постоянно меняется, и поэтому представительницы прекрасного пола стараются дополнять подобными украшениями не только предметы одежды, но даже сумочки и клатчи. Один такой небольшой тип аксессуара может стать прекрасным дополнением стильного наряда. Не стоит нагромождать созданный образ излишествами, главное во всем соблюдать баланс.

Магазин ювелирных украшений Сильверс предлагает широкий выбор различных аксессуаров с изумительными формами и видами. Выбрать для себя идеальные подарки можно на сайте silvers.in.ua.

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Теги: news, новости, Украина, Досуг, Брошь, 7dniv, 7dnivinfo  
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