Выбор брошей к повседневным нарядам

Броши – это особый тип ювелирных украшений, который становиться все популярней в наше время. Такое украшение может стать отличным вариантом и даже неким ярким акцентом в созданном образе. Но для того, чтобы такой аксессуар смотрелся красиво и гармонично, нужно знать основные моменты, как выбрать брошки.

Советы по выбору броши

Подобрать брошь, как отдельный аксессуар, не составит труда. Ежегодно, ювелирные мастера создают целые коллекции таких товаров, которые отличаются красотой и утонченностью. Куда более сложно сразу понять, с какими элементами одежды носить ту или иною брошку, ведь некоторые украшения будут подходить под вечерние платья, а другие наоборот, только к простым рубашкам и блузкам.

Брошки в Киеве сегодня можно выбрать самых разных форм и видов. Считается, что такие украшения стоит носить с левой стороны, чуть выше груди. Украшения могут стать отличным вариантом для стилизации твидового жакета или делового костюма. Выбирать подобные аксессуары рекомендуется из драгоценных металлов с дополнениями в виде натуральных или искусственных камней.

Многие стилисты рекомендуют носить брошки с верхней одеждой, а именно:

Для стильного пальто в виде «оверсайз» прекрасно подойдут броши из драгоценных металлов или дерева, в зависимости от предпочитаемого стиля одежды. Надевая пальто с кроссовками, можно дополнять такой образ изделиями из серебра или золота. Любительницам носить приталенное пальто, тоже несложно выбрать соответственные виды брошек. В таком случае их рекомендуется надевать на клапане кармана или на поясе. Что касается вида этих украшений, то лучше отдавать предпочтение изделиям геометрической и необычной формы. Классическое пальто можно также сочетать с массивными украшениями. В данном случае стилисты рекомендуют цеплять брошки с крупными камнями.

В любом случае, мода постоянно меняется, и поэтому представительницы прекрасного пола стараются дополнять подобными украшениями не только предметы одежды, но даже сумочки и клатчи. Один такой небольшой тип аксессуара может стать прекрасным дополнением стильного наряда. Не стоит нагромождать созданный образ излишествами, главное во всем соблюдать баланс.

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