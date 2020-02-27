Как выбрать мужской кошелек

Несмотря на то, что большинство мужчин сегодня при расчете на заправке, супермаркете, барбершопе, ресторане или кофейне пользуются банковскими картами, кошельки для наличных денег не утратили своей актуальности. Современные модели сильно трансформировались и изменились, в них появилось больше кармашков, где можно хранить не только банковские, но и скидочные карты. К тому же, необходимость иметь при себе определенную сумму наличных не отпала.

Мужской кошелек для денег сегодня является также признаком статуса, он показывает лицо своего хозяина. Если тот достает из кармана старый, потрепанный и совсем непривлекательный аксессуар, сразу кажется, что он сам невнимательно относится к себе и халатно – к своей внешности. Хорошее изделие и выглядит красиво, и привлекает внимание, и одновременно является практичным, функциональным.

Какими критериями стоит руководствоваться

Ассортимент аксессуаров очень широк, и для мужчин предлагается не меньше разнообразных моделей, чем для женщин. Лаконичное и элегантное портмоне станет неотъемлемой частью образа, подчеркнет престиж и платежеспособность мужчины, даже если там лежит совсем немного купюр. Важными являются следующие критерии:

Форма. Здесь все зависит от личных предпочтений. Кошельки бывают маленькими и большими, квадратными или вытянутыми.

Цвет. Мужские модели делаются традиционно черными или коричневыми. Встречаются также серые, синие, бордовые варианты.

Декор. Представителю сильного пола достаточно изделия с накладкой, где написано название бренда.

Материал. От него зависит прочность кошелька. Оптимальной считается натуральная кожа – она выглядит привлекательно и дольше сохраняет все характеристики.

Функциональность. Имеет значение внутреннее наполнение, а именно, количество и размеры кармашек.

Нужно обратить внимание и на прочность фурнитуры.

Какие существуют разновидности мужских кошельков

На первый взгляд, они все похожи между собой, и особых различий между ними нет. Но это ошибочное мнение. Достаточно только прочитать характеристики разных моделей, и станет понятно, что разновидностей много. Выделяют такие:

Для нагрудного кармана. Одна из самых популярных и солидных моделей для мужчин.

С одним сгибом. Вместительные изделия с большими отделениями.

С двумя сгибами. Сюда влезет множество разных мелочей, включая карточки и визитки.

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