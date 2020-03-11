«Приват24»: варианты регистрации

Интернет-банкинг «Приват24» на территории Украины появился в 2001 году. Он позволил украинцам дистанционно распоряжаться своими счетами. Система понравилась пользователям и на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции. Для тех, кто еще не зарегистрирован в популярном интернет-банкинге, но хотел бы это сделать, портал «Новости Днепр» подготовил подборку способов регистрации.

В системе «Приват24» регистрация возможна только при наличии карты ПриватБанка. Процедуру регистрации можно осуществить одним из двух способов.

1. Через браузер на компьютере

Регистрация проводится на официальном сайте ПриватБанка. Вы найдете его без труда, введя в любой поисковой системе соответствующей запрос. На сайте нужно перейти в раздел «Регистрация» и ввести следующую информацию:

номер своего мобильного телефона;

последние 4 цифры номера карты ПриватБанка;

адрес электронной почты;

придуманный пароль из 6–15 символов, состоящий из букв и цифр.

Вводите только достоверные данные. Ведь система сначала по номеру телефона ищет клиента ПриватБанка, а затем сопоставляет указанный фрагмент номера карты с номером телефона. После удачной проверки на номер телефона отправляется СМС с одноразовым паролем, состоящим из 8 цифр. Чтобы завершить процедуру регистрации, пароль нужно ввести на протяжении 30 минут. Если вы по какой-то причине не уложились в отведенное время, то попросите выслать новый пароль.

После завершения регистрации перед вами откроется персональный мини-сайт, на котором можно осуществлять все финансовые операции. В любой момент вы можете обращаться за помощью к оператору, нажав справа внизу на зеленый круг. Перед вами откроется окно, в котором нужно выбрать закладку «Помощь online». Затем вы на свое усмотрение либо пишете сообщение оператору, либо следуете предложенным пунктам, выделяя галочкой нужный вариант и нажимая кнопку «Далее».

2. На телефоне установить мобильное приложение

Мобильная версия банкинга не только не уступает компьютерной версии, но и дает пользователю больше возможностей. Вы сможете использовать все функции, которые доступны на персональном компьютере, и пользоваться дополнительными. Чтобы установить мобильную версию «Приват24» на телефон, следует воспользоваться «Play Маркет» или другим подобным приложением. Название интернет-банкинга можно вводить на русском или английском языке: «Приват24» или Privat24. Если название будет написано с ошибкой, то поисковик может не найти приложение.





