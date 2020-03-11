 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

Досуг Вчера, 21:5563
Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

Харьков – второй по величине город Украины и административный центр Харьковской области из 25 областей страны. Этот город является одним из центров культуры, науки, образования, промышленности и транспорта страны. В Харькове, в который входят сотни промышленных компаний, развиты оборонная и машиностроительная промышленности.

В Харькове проживает около 1.419 млн человек, население довольно плотное, цены на недвижимость Харькова варьируются от 10 до 35 тыс. грн/м². Город включает в себя более 60 научных институтов, более 30 высших учебных заведений, 6 музеев, 7 театров и 80 библиотек.

Самые важные достопримечательности Харькова

На самом деле, город не предлагает так много вариантов для осмотра достопримечательностей, но он впечатляет посетителей своими широкими и просторными улицами, историческими зданиями, работами советских времен. Хотя его большая часть была разрушена во время мировой войны, он был восстановлен за очень короткое время. Туристам стоит отметить места на карте, которые они хотели бы посетить, и перейти к плану поездки.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

1. Можно начать посещать Харьков с площади Свободы, восьмой и пятой по величине в Европе. Площадь, сердце города, была построена в 20-м веке, когда город был столицей Украинской Советской Социалистической Республики. Площадь Свободы была центром города с момента его постройки. Сегодня здесь проводятся официальные праздники, фестивали и концерты.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины
2. Художественный музей был построен в 20-м веке. Первые коллекции были собраны основателями Харьковского университета и важными учеными и выставлены здесь в 1805 году. Музей с 200000 работами является историческим зданием, которое местные и иностранные туристы хотят увидеть больше всего. Есть также картины и скульптуры, сделанные местными и иностранными художниками между 16 и 20 веками.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

3. Расположенный в центре Харькова, монастырь является старейшим строением города, построенным в 1689 году. Здание, которое сохранилось до наших дней, было спроектировано в стиле традиционных трехглавых церквей Украины. По своей архитектуре он показан среди семи чудес Харькова. Монастырь был поврежден во время мировой войны и был восстановлен в 1990-х годах.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

4. Величественный парк Шевченко – старейший и крупнейший парковый комплекс в Харькове. Парк содержит красивые зеленые зоны, важные памятники, детские площадки и зоопарк. Он был построен в 1804 году историческим деятелем Василием Каразиным. Летом в парке ежегодно проводится выставка живых цветов.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

5. Успенский собор, самое старое православное здание, расположен в старой части Харькова. До постройки в 1901 году Благовещенского собора, он служил главным центром православного поклонения. Здание, которое принадлежит православной церкви, несет в себе отражение неоклассического стиля.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

6. Основанный в 1896 году, Харьковский зоопарк является старейшим и крупнейшим объектом в стране. Во время его посещения в парке Шевченко можно увидеть 385 различных видов из 7000 животных из разных регионов мира, раскинувшихся на 22 гектарах зоопарка. В учреждении, где также организуются культурные мероприятия и образовательные программы, организуются экскурсии с гидом, которые позволяют детям и взрослым приятно проводить время.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

7. В Харьковском историческом музее, одном из самых интересных музеев страны, экспонируются ценные коллекции о Харькове, истории и культуре Украины. Уникальная коллекция музея, основанная в 1920 году, значительно старше музейного здания. Можно увидеть этнографические, археологические и нумизматические коллекции в музее, где выставлено более 250 000 экспонатов.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

8. Благовещенский собор, построенный в нео-византийском архитектурном стиле, расположен в исторической части города. Религиозная структура, носящая название крупнейшего православного собора в Восточной Европе, была впервые построена в середине 17-го века из деревянных материалов. Однако из-за того, что это здание было совершенно непригодным после пожара, собор был восстановлен в период с 1858 по 1888 год, как и сегодня. Помимо его великолепной архитектуры и духовного значения, наиболее важными элементами, которые делают здание интересным, являются саркофаги духовенства.

 

Путешествие по Харькову - одному из красивейших городов Украины

9. Музей Космоса – первый и единственный в стране музей космонавтики и уфологии. В музее раскрыта некоторая информация о неизвестных областях Вселенной, метеоритах, возможностях жизни в других мирах, наблюдениях за пилотами и космонавтами, фотографиях, сделанных НАСА.

 

 

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Теги: news, новости, Досуг, 7dniv, Харьков, Достопримечательности, недвижимость  
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