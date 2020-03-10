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Досуг Вчера, 22:0252
Информационный справочник предприятий Киева

В наш информационный век информация не имеет цены — она бесценна. Зная, что происходит в окружающей среде, можно действовать более эффективно, избежав значительных убытков.

Так например, недавний кризис показал неготовность множества компаний — они не смогли оптимизировать свою деятельность и несли значительные убытки, а некоторые из них прекратили свое существование. Все могло бы быть иначе, если бы компании владели информацией. В свое время Ротшильд сказал - "Кто владеет информацией — тот владеет миром!".

Только сейчас мы понимаем степень его правоты — насколько важна информация в современном мире. Так, прибыль автомобильного концерна Nissan Motors по сравнению с предыдущим годом снизилась на 34,4%. В некоторых странах, в частности, в Украине продажи новых автомобилей упали более, чем на 60%.

Конечно знать все невозможно, но по каждому направлению деятельности вашей компании необходимо вести информационное детектирование, чтобы знать, что происходит на конкретном рынке или на его структурной части, знать как ведут себя ваши конкуренты, какую продукцию они производят, чем эта продукция лучше вашей, делать выводы и принимать решения.

Такую информацию необходимо получать у профессионалов — информационных агенств, агенств маркетинговых исследований, на целевых выставках и форумах. Одним из таких информационных агенств является редакция информационного справочника предприятий Киева www.44.ua/catalog, которая работает на информационном рынке с 1993 года. У этой компании вы можете получить информацию о предприятиях Киева.

Почему мы заговорили об этой компании, ведь на рынке множество других? Дело в том, что информация в компании непрерывно обновляется и дополняется. На момент написания статьи, редакция предлагает своим клиентам проверенную информацию более чем о 69 000 предприятий и компаний, 246 000 товаров, сервисов и предложений, 3 000 отзывов и рекомендаций. Особого внимания заслуживают базы данных предприятий.

По уровню достоверности базы данных предприятий Киева не имеют себе равных, их степень достоверности составляет 93%, что является достаточно высоким показателем в условиях постоянно меняющегося рынка.

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Теги: news, новости, Украина, Досуг, 7dniv, Справочник, предприятия Киева  
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