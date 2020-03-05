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Досуг Вчера, 22:1060
Оперативный и качественный ремонт ноутбуков в Киеве

Работа за ноутбуком не всегда проходит безопасно для устройства. Случайное попадание жидкости или крошек на прибор, эксплуатация на ворсистой поверхности увеличивает риск появления неисправностей ноутбука. Некоторые виды поломок происходят по вине пользователей.

 

Основные ошибки пользователей, провоцирующие поломки ноутбука:

  • попадание влаги, пищи, посторонних предметов внутрь устройства;
  • работа под прямыми солнечными лучами;
  • транспортировка без защитного чехла;
  • работа в постели.

Выход из строя ноутбука приводит к необходимости его ремонта. Заказать качественное обслуживание и ремонт ноутбука можно на сайте специализированного сервисного центра. Мастера выполнят комплексную диагностику устройства, чтобы найти поврежденные элементы.

Неисправность материнской платы

Самостоятельно выявить проблемы в материнской плате пользователю не удастся. По косвенным признакам можно лишь подозревать неполадки в работе материнской плате. Частое выключение ноутбука из-за перегрева, невозможность корректно распознать подключенные устройства, срабатывание защиты в блоке питания - все эти факторы могут указывать на возможные неисправности материнской платы.

Ремонт платы производится на дорогом оборудовании опытными специалистами. Часто ремонт сопровождается заменой микросхем. Это сложный технологический процесс, требующий соблюдения определенных правил.

Неисправность клавиатуры

В процессе работы за ноутбуком пользователи часто употребляют различные напитки. Даже небольшое воздействие влаги способно нанести серьезные повреждения устройству. Короткое замыкание приводит к выходу из строя отдельных клавиш или всей клавиатуры.

В каждой модели ноутбука клавиатура отличается по форме, креплению, размерам. При повреждении отдельных клавиш мастера подбирают их в соответствии с моделью ноутбука.

Неисправность видеокарты

Ноутбук с поврежденной видеокартой начинает работать с перебоями. Отмечается частая перезагрузка системы, самопроизвольное отключение техники, искажение изображений. В большинстве случаев с впаянной видеокартой нужно проводить замену видеочипа новым. Если в ноутбук встроена отдельная модульная видеокарта, ее можно заменить целиком.

Неисправность жесткого диска

Нестабильная работа операционной системы, медленное открытие файлов часто возникает из-за неполадок жесткого диска. Программные ошибки жесткого диска мастера смогут устранить, а аппаратные - нет. Поломка может сопровождаться потерей информации.

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Теги: news, новости, Украина, Досуг, 7dniv, ремонт ноутбуков  
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