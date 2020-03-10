Пополнение в семье: как выбрать пеленальный столик

Пеленальный столик – это то, что поможет упростить задачу пеленания, переодевания подгузников или общего ухода за новорожденным малышом. Ничего сложного в его конструкции нет, но при выборе могут возникнуть затруднения – мы поможем вам оценить имеющийся в магазине Pampik.com ассортимент.

Пеленальный столик: так ли он нужен

Начать рассматривать вопрос выбора стоит с целесообразности такого приобретения. Многие родители воздерживаются от покупки, считая, что уход за ребенком можно проводить на любой горизонтальной поверхности – на кровати или на столе. Но такому убеждению можно противопоставить мнение людей, которые предпочли не экономить на таком приобретении – тот, кто уже решил купить в Киеве пеленальный столик и опробовал его, не спешит отказываться от хорошего, просторного и безопасного устройства. Он, идеально подогнанный по высоте, может помочь обустроить удобный уголок, в котором все необходимое – от присыпки до комплекта чистой одежды будет находиться под рукой.

Справедливости ради надо отметить, что не все пеленальники максимально удобны – у каждого есть свои плюсы и минусы.

Разновидности конструкций

Пеленальная доска представляет собой простую столешницу с бортиками по периметру. Изготавливается из дерева, реже – из пластика или металла. Поверхность ее обработана специальным способом – она не скользкая и легко очищается. Главный плюс: компактность и мобильность. Ее легко можно перенести с места на место и спрятать с глаз долой, если в данный момент она не требуется. Самый бюджетный вариант.

Пеленальный столик представляет собой устойчивую каркасную конструкцию (иногда бывает с колесиками с тормозными фиксаторами). По сравнению с предыдущим вариантом занимает гораздо больше места, но зато с ним удобнее. Оборудованный полочками он позволит разместить все необходимое – упаковку с подгузниками, детскую косметику, влажные салфетки.

Пеленальный комод, оборудованный большим количеством выдвижных ящиков, максимально удобен в использовании. К тому же универсален – в будущем его можно будет использовать как обычный комод и складывать туда детские игрушки или одежду. Это настоящий долгожитель среди подобных устройств – крепкий и надежный он прослужит вам несколько лет.

Какой бы вариант вы ни выбрали, придерживайтесь следующих критериев:

обязательны бортики – они уберегут малыша от падений;

мебель должна быть устойчивой;

габариты пеленального места должны быть максимальны – дети быстро растут;

фурнитура должна быть качественной, а углы – закругленными.

Надеемся, мы помогли вам определиться и сделать правильный выбор!