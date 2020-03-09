Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку

Чтобы защититься от непогоды и чувствовать себя во время рыбалки легко и комфортно, нужна правильная экипировка. Как одеваться, собираясь порыбачить в весенний или осенний сезон.

Основные требования к одежде для рыбалки

Неправильно подобранная экипировка может не просто испортить всю рыбалку, но и стать причиной простудного заболевания. Одежда для рыбаков должна соответствовать нескольким требованиям:

легкость (чтобы движения не были стесненными);

удобство;

защита от внешних факторов: ветра, влаги, жары или холода;

функциональность и подходящая цветовая гамма.

Для прохладной погоды подойдет хороший флисовый костюм. Одежду для рыбалки шьют из специальных материалов – дышащих, сохраняющих тепло, регулирующих температуру тела. Такая экипировка – это отличная защита от простуды, она сводит к минимуму риски замерзания или перегрева.

На плечах, груди и локтях рыболовного костюма предусматриваются упрочненные накладки.

Особенности экипировки для летней рыбалки

В летнюю погоду применяется специальная одежда, учитывающая особенности сезона:

возможность выпадения осадков (поэтому надо взять с собой дождевик);

комары, мошка и другие мелкие насекомые;

палящее солнце (следует позаботиться о защите головы).

Правильный головной убор – это очень важная часть экипировки, она поможет защититься от многих перечисленных факторов. Посмотрите, насколько продуманы специальные фирменные кепки для рыбалки, оснащенные съемной сеткой от насекомых, козырьком оптимального размера (защищающим от солнца и осадков, но не препятствующим обзору) и имеющие красивую камуфляжную окраску.

Головные уборы изготавливают из дышащих тканей, обеспечивающих вентиляцию и эффективно отводящих влагу. Кепки обладают повышенной устойчивостью к выгоранию.

Специальная обувь для рыбалки

Одежда и кепки для рыбаков отличаются улучшенным качеством и специальными функциями, не предусмотренными в повседневных вещах. С примерами такой экипировки можно ознакомиться в одном из рыболовных магазинов, например, в «Гобио». Также нужно позаботиться о специальной обуви.

В летний сезон опытные рыбаки рекомендуют использовать непромокаемую обувь. Помимо сапог, которые не все находят удобными, можно надевать универсальные сандалии. Это легкая и очень удобная обувь, сочетающая в себе характеристики походных ботинок, обладая повышенной износостойкостью.

Многие рыбаки используют забродные ботинки, позволяющие с комфортом передвигаться в воде. Такая обувь особенно актуальна при ловле на спиннинг, предполагающей частое пересечение водных преград и заболоченных участков. Также ботинки подходят для ловли нахлыстом, при которой приходиться регулярно заходить в воду. Обувь отличается небольшим весом и наличием прочной резиновой подошвы.

Другие характеристики забродных ботинок

синтетические материалы, препятствующие намоканию;

поддержка лодыжки;

неопреновая верхняя часть (повышает комфорт при ходьбе);

защита пятки и носка.

Кроме одежды рыбаку понадобятся дополнительные аксессуары – солнцезащитные очки, удобные перчатки, пояс для убора удилища, ремень и пр. В завершение еще раз подчеркнем, что правильная экипировка поможет не только защититься от простуды, но и повысит шансы на то, чтобы вернуться домой с богатым уловом, поскольку вы обеспечите себе максимально комфортные условия.