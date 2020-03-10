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Досуг Сегодня, 15:3161
Почему международные контейнерные перевозки являются наиболее надежным и выгодным способом доставки

 

Транспортная логистика является важной составляющей в ценообразовании конечного продукта, предлагаемого потребителю. Поэтому в целях максимальной экономии важно правильно подобрать способ доставки груза с учетом надежности транспортной компании. Одним из самых популярных способов являются международные контейнерные перевозки, или морские перевозки, осуществляемые компаниями группы ZAMMLER. Грамотно организованный процесс подготовки, сопровождения и доставки груза гарантирует его целостность и сохранность.

Как был найден идеальный способ транспортировки

Относительно недавно перевозка различных видов грузов на большие расстояния осложнялась необходимостью подбора специального транспорта. Особенно трудно было выбирать суда, которые должны были иметь оборудованные резервуары для наполнения сыпучими или жидкими продуктами. Использование больших ящиков частично решало многие проблемы. Оставалось только найти общий стандарт, который позволил бы использовать контейнеры для перевозки через разные страны и континенты различными видами транспортами. К чести представителей торговых организаций и государств с разными политическими системами, было найдено и утверждено несколько стандартных моделей, в результате чего мир получил удобный способ перевозить грузы на любые расстояния.

Мультимодальные перевозки – идеальное логистическое решение

Благодаря возможности размещения на палубах специальных судов огромного количества контейнеров, мы имеем способ самой дешевой транспортировки по морям, океанам и некоторым рекам. Консолидация грузов предоставляет возможность всем – от частного лица до огромной компании получить свой товар по минимальной цене, даже если для его перевозки требуется совсем небольшое пространство.

Стандартизация контейнеров стала основой для удобных и выгодных перевозок любым видом транспорта – наземным, воздушным или морским. Это позволило строить сложные, но удобные и выгодные логистические цепочки, позволяющие осуществлять доставку груза «от двери до двери» в любых уголках планеты. Морские контейнерные перевозки становятся значимой частью цепи, включающей проведение операций по перемещению целых контейнеров железнодорожными составами и специальными автомобилями. Составление оптимального маршрута опытными логистами имеет целью максимально сократить расходы и найти индивидуальный подход в соответствии с пожеланиями заказчика. Благодаря возможности отслеживания груза, клиент осуществляет контроль его перемещения. А все задачи по оформлению необходимых складских и таможенных документов берет на себя транспортная компания международного масштаба.

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