Препараты на растительной основе для улучшения работы кишечника

Под влиянием различных факторов пищеварительная система не всегда работает идеально. Как следствие – проблемы с кишечником, способные значительно ухудшить качество жизни. Они вызывают дискомфорт, вносят серьезные коррективы в запланированные дела. Чтобы не запускать существующие проблемы, необходимо начинать действовать – принимать эффективные препараты для улучшения работы кишечника. Приобрести их можно на сайте amrita.ua. Представленные фитопродукты можно использовать и в профилактических целях, также они предупреждают поражение поджелудочной железы и печени токсическими веществами, имеющими различное происхождение.

Не желательно самостоятельно назначать фитопрепараты. Несмотря на натуральный состав, принимать их необходимо по рекомендации врача, который предварительно подтвердит наличие заболевания ЖКТ. Рассмотрим популярные фитопрепараты, имеющие доказанную эффективность.

Микрокристаллическая целлюлоза

Одним из богатых источников пищевых волокон является микрокристаллическая целлюлоза, которая улучшает работу органов ЖКТ. Дополнительный плюс от ее приема – нормализация веса (диетическая добавка делает чувство голода менее ощутимым). Кроме этого, фитосредство способствует очищению организма. Естественным образом уходят токсины и другие вредные вещества.

Состав продукта является полностью натуральным. Основные действующие вещества: корень петрушки (улучшает перистальтику, предупреждает брожение), шрот льна (является мягким слабительным) и микрокристаллическая целлюлоза (бережно очищает ЖКТ).

«Сорбокапс» – природный сорбент

Эффективен при острых отравлениях, сильной диарее, вздутии. «Сорбокапс» помогает значительно уменьшить или полностью устранить воспалительные заболевания ЖКТ, способствует росту нормальной микрофлоры в кишечнике, выводит токсины. Действующими компонентами являются: хитозан (улучшает перистальтику), трутовик (эффективен при запорах), яблочный пектин (обеспечивает очистку организма от вредных веществ), микрокристаллическая целлюлоза.

«Инулин-М» для микробиоценоза кишечника

Его прием поможет нормализовать кишечную микрофлору, а также содержание сахара в крови. Эффективное средство для улучшения пищеварения на основе корня цикория, черничных листьев, корня топинамбура и натрия селенита (источник селена).