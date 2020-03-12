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Досуг Сегодня, 20:0660
Мужская футболка как неотъемлемый элемент гардероба

В 1868 году в Нью-Йорке был запатентован популярный среди рабочего класса вид одежды – комбинезон. Однако, прекрасно сохраняющий тепло в холодное время года, он не был удобен жарким летом. Решить эту проблему удалось, использовав отдельно верхнюю часть, что и послужило появлению первого прототипа футболок, а позже их разновидностей –тенисок поло.

Интересным является факт активного использования футболки для пропаганды или рекламы. С 60-х годов мир воспринимает ее как зеркало человеческих проблем. Выбирая вещь, например, с символикой любимого футбольного клуба, вы являетесь рекламным носителем и выражаете свою позицию.

Большой выбор различных вариантов футболок представлен в интернет-магазине Мен Актив.

Классификации мужских футболок поло

Футболки можно поделить на два больших типа. Первый относится к виду нательного белья, второй – к самостоятельной вещи в гардеробе каждого современного человека. Сегодня для мужчин в Украине предлагается огромный выбор одежды поло из хлопковых тканей. Она способна сохранять тепло человеческого тела зимой под курткой и пропускать воздух летом.

Футболки второго типа сегодня представляют собой не только удобный и доступный вид одежды, но и являются произведением текстильного искусства. Приобрести модные футболки поло трендовых расцветок из различных материалов можно без особых проблем в Одессе, Днепропетровске, Киеве или любом другом городе.

В гардеробе любого человека независимо от возраста и половой принадлежности можно встретить явно не одну футболку. Существует огромное разнообразие моделей разного типа, цвета и кроя, при выборе которых разбегаются глаза. Но немногие мужчины знают, что правильно подобранная тениска поло – хороший способ самовыражения.

Как создать неповторимый индивидуальный образ?

Футболка поло в наши дни является демократичным и доступным предметом гардероба любого современного человека. Сочетая изделия с различным низом и дополняя образ аксессуарами, можно легко создать индивидуальный стиль, не потратив целое состояние.

Купить белую или чёрную футболку с прикольной надписью или картинкой можно в качестве приятного подарка другу на день рождения. Хорошей идеей для подарка может оказаться одежда с фото. Для нанесения печати на ткань лучше выбирать белую хлопковую футболку. Она будет долговечна, а краска ляжет ровно.

Если вам небезразлична современная мода, присмотритесь к трендовым моделям. Например, классические поло уже который сезон остаются на пике популярности и являются универсальными.

Где дёшево купить мужскую футболку в Украине?

Если вы не знаете, где недорого купить мужскую футболку, в которой будет равноценно сочетаться цена и качество, не спешите бежать на ближайший рынок. Лучше отдать своё предпочтение проверенным поставщикам мужских футболок в Украине. В каталоге Интернет-магазина «Мен Актив» представлен огромный ассортимент поло разнообразных фасонов и расцветок ведущих отечественных брендов и производителей Турции, внушительный выбор мужского нижнего белья и прочих аксессуаров высокого качества по низким ценам.

Сейчас футболки поло носят все без исключения – все они пользуются огромным спросом. Для занятий спортом, для офиса, отдыха или деловой встречи – для всех этих целей подходит футболка. Изделия максимально функциональны и разнообразны.

Создайте свой образ и продемонстрируйте свою индивидуальность, подобрав качественную вещь в «Мен Актив» по своему вкусу!

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