Как правильно выбрать керамогранит в 2020

Если спросить современного человека, который хоть немного разбирается в особенностях создания стильных интерьеров и экстерьеров, какой материал на сегодняшний день является лучшим, то в большинстве случаев он с уверенностью ответит, что это керамогранит. Ввиду природного происхождения сырья достигается 100% экологичность керамогранита, которая в наше время высоко ценится.

Стоит отметить и то, что такой материал практически неуязвим к любым механическим повреждениям. Это делает его незаменимым во многих случаях, когда нужно добиться максимальной надежности напольного покрытия. Именно поэтому его выбирают в качестве напольного покрытия в помещениях, которые будут испытывать высокие нагрузки в плане проходимости.

Не менее важно и то, что современные производители предоставляют богатый выбор, который позволяет создать по-настоящему стильные интерьеры и экстерьеры. Многообразие цветов, фактур и дизайнов — ключевой аргумент в пользу подобного выбора. Также, достойна уважения и универсальность материала, поскольку его можно использовать как для пола, так и для стен. Более того, применение он нашел в наружных и внутренних отделочных работах. По сути, плитка, которую используют для стен ничем не отличается от напольной, разве что весом. Если говорить о конкретных параметрах выбора, то здесь нужно исходить из практичности: для ванной лучше брать керамогранит с шершавой поверхность, для кухни, прихожей и наружных работ — износостойкий.

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Топ-5 моделей керамогранита

Чтобы помочь сориентироваться покупателю, дальше приведем пятерку лучшим по мнению специалистов моделей керамогранита.

Керамогранит Paradyz Flash. Продукция одного из самых популярных польских концернов, которая отличается элитным качеством. Главное преимущество — высокая надежность и морозоустойчивость. Это свойство крайне важно, особенно если учесть условия, в которых плитка будет использоваться, в частности, рекордно низкие температуры в холодное время года. В ассортимент входит напольная плитка, мозаика, цоколь и ступени. Цветовая палитра находится в пастельных тонах. Уникальности добавляет отличная имитация мрамора. Керамогранит Stargres Qubus. Высококачественный продукт, который выпускает другой польский производитель, хорошо известный далеко за пределами своей родины. Выбор для создания неповторимых дизайнов в современном стиле. Мозаика и плитка прекрасно имитирует текстуру натурального камня. Особенность коллекции — наличие моделей восьмиугольной формы. Керамогранит Teragres Grusha. Высокие прочностные характеристики данного материала могут посоревноваться разве что с его интересным дизайном. Продукции отечественного производителя на сегодняшний день отдают предпочтение большое количество архитекторов, что говорит о ее качестве и конкурентоспособности. Пастельные оттенки керамогранита придают интерьеру особой теплоты. Керамогранит Classica Paradyz Rufus. Польская плитка, которая покоряет оригинальным выбором цветовой палитры — коричневый и молочный. Их сочетание дает возможность добиться весьма интересных дизайнерских решений. Матовая поверхность повышает безопасность эксплуатации, исключая возможность бытового травматизма. Очищать керамогранит можно при помощи любых абразивных средств. Керамогранит Rako Form. Основное отличие данной плитки — высокие эксплуатационные качества и аутентичный дизайн. Также важно отметить устойчивость греса к низким температурам, что позволяет использовать его для наружных отделочных работ. Плитка, ступени, декор, плинтусы и мозаика выполнены в серых и всегда актуальных оттенках.

В статье мы попытались дать полезные советы по выбору, а также сориентировать в огромном ассортименте современных производителей.