Как правильно выбрать керамогранит в 2020

Если спросить современного человека, который хоть немного разбирается в особенностях создания стильных интерьеров и экстерьеров, какой материал на сегодняшний день является лучшим, то в большинстве случаев он с уверенностью ответит, что это керамогранит. Ввиду природного происхождения сырья достигается 100% экологичность керамогранита, которая в наше время высоко ценится.
Стоит отметить и то, что такой материал практически неуязвим к любым механическим повреждениям. Это делает его незаменимым во многих случаях, когда нужно добиться максимальной надежности напольного покрытия. Именно поэтому его выбирают в качестве напольного покрытия в помещениях, которые будут испытывать высокие нагрузки в плане проходимости.
Не менее важно и то, что современные производители предоставляют богатый выбор, который позволяет создать по-настоящему стильные интерьеры и экстерьеры. Многообразие цветов, фактур и дизайнов — ключевой аргумент в пользу подобного выбора. Также, достойна уважения и универсальность материала, поскольку его можно использовать как для пола, так и для стен. Более того, применение он нашел в наружных и внутренних отделочных работах. По сути, плитка, которую используют для стен ничем не отличается от напольной, разве что весом. Если говорить о конкретных параметрах выбора, то здесь нужно исходить из практичности: для ванной лучше брать керамогранит с шершавой поверхность, для кухни, прихожей и наружных работ — износостойкий.
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Топ-5 моделей керамогранита
Чтобы помочь сориентироваться покупателю, дальше приведем пятерку лучшим по мнению специалистов моделей керамогранита.
- Керамогранит Paradyz Flash. Продукция одного из самых популярных польских концернов, которая отличается элитным качеством. Главное преимущество — высокая надежность и морозоустойчивость. Это свойство крайне важно, особенно если учесть условия, в которых плитка будет использоваться, в частности, рекордно низкие температуры в холодное время года. В ассортимент входит напольная плитка, мозаика, цоколь и ступени. Цветовая палитра находится в пастельных тонах. Уникальности добавляет отличная имитация мрамора.
- Керамогранит Stargres Qubus. Высококачественный продукт, который выпускает другой польский производитель, хорошо известный далеко за пределами своей родины. Выбор для создания неповторимых дизайнов в современном стиле. Мозаика и плитка прекрасно имитирует текстуру натурального камня. Особенность коллекции — наличие моделей восьмиугольной формы.
- Керамогранит Teragres Grusha. Высокие прочностные характеристики данного материала могут посоревноваться разве что с его интересным дизайном. Продукции отечественного производителя на сегодняшний день отдают предпочтение большое количество архитекторов, что говорит о ее качестве и конкурентоспособности. Пастельные оттенки керамогранита придают интерьеру особой теплоты.
- Керамогранит Classica Paradyz Rufus. Польская плитка, которая покоряет оригинальным выбором цветовой палитры — коричневый и молочный. Их сочетание дает возможность добиться весьма интересных дизайнерских решений. Матовая поверхность повышает безопасность эксплуатации, исключая возможность бытового травматизма. Очищать керамогранит можно при помощи любых абразивных средств.
- Керамогранит Rako Form. Основное отличие данной плитки — высокие эксплуатационные качества и аутентичный дизайн. Также важно отметить устойчивость греса к низким температурам, что позволяет использовать его для наружных отделочных работ. Плитка, ступени, декор, плинтусы и мозаика выполнены в серых и всегда актуальных оттенках.
В статье мы попытались дать полезные советы по выбору, а также сориентировать в огромном ассортименте современных производителей.