 

Тканевые ролеты. Отличный помощник в летний зной

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Тканевые ролеты. Отличный помощник в летний зной

На сегодняшний день рулонные шторы являются одним из наиболее популярных товаров на рынке солнцезащитных систем для окон. Ролеты отлично смотрятся в любом жилом помещении и создают атмосферу уюта и комфорта, а главное, они отлично справляются со своей главной функцией – защитой от солнца и жары. Они также отлично подходят для окон ПВХ. А качественные металлопластиковые окна Харьков можно заказать тут - https://oknapark.ua/ru/.

Опираясь на дизайн, в котором выполнена комната, ролеты можно подобрать необходимого цвета и оттенка. Существует большое множество типов тканей и вариаций рулонных штор, что позволяет использовать их, где угодно, будь то спальня или кухня.

Виды рулонных штор

Ролеты могут различаться по конструкции и делятся на несколько основных типов:

  • С открытой системой. Является самым простым и дешевым вариантом;
  • Закрытые тканевые ролеты. С направляющими и наличием короба, который существует как декоративный элемент, закрывающий и защищающий полотно ткани;
  • Ролеты с пружинным механизмом. Используются в основном на окнах не стандартных форм, арочных или мансардных.

Особой популярностью пользуются рулонные шторы «день-ночь». Такая система позволяет точно и легко регулировать потоки света в любое время суток. Конструкция состоит из алюминиевого вала и двойного тканевого материала с прозрачными и непрозрачными полосами. Уникальная цепочная система позволяет зафиксировать штору на любой высоте, а благодаря наложению прозрачных полос на непрозрачные можно регулировать количество пропускаемого из окна света.

Особенности тканевых ролет

Главное достоинство рулонных тканевых штор – это удобство и простота в повседневном использовании. К плюсам установки такой конструкции можно также отнести:

  • Возможность удобно регулировать уровень света в помещении;
  • Хорошую степень защиты от солнечных лучей;
  • Не высокую стоимость изделий в сравнении с классическими шторами.
  • Экономию пространства, благодаря компактности механизма.

Отдельно стоит упомянуть о дизайнерских возможностях рулонных штор. Сегодня это одно из самых популярных и изысканных решений для дизайна. Ролеты отлично впишутся в любой интерьер, благодаря широкому ассортименту цветов и оттенков, предлагаемых различными производителями. Грамотно подобранная по стилю рулонная штора может подчеркнуть индивидуальность любой комнаты.

Подводя итоги, можно смело сказать, что тканевые ролеты – однозначно рекомендуются к приобретению. Эти с виду простые изделия способны восхищать и будут дарить эстетическое наслаждение их владельцу на протяжении долгого времени. Ролеты на окна Харьков мы рекомендуем покупать тут - https://oknapark.ua/ru/insha-produktsiya/tkanynni-rolety/.

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