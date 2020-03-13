Выбираем качественную косметику: 5 полезных советов

Выбор косметики – дело серьезное, требующее тщательного подхода, ведь, к примеру, неправильно подобранный крем или любое другое косметическое средство может нанести ощутимый вред как непосредственного самой коже, так и здоровью в целом.

Подбирая любую косметику https://ezebra.com.ua/, нужно обязательно учесть несколько важных параметров, в частности угадать с типом и цветом кожи, провести оценку качества продукции, ее соответствие. Мы подготовили Вам пять полезных советов, которые помогут Вам выбрать качественную и подходящую косметику.

Критерии выбора качественной косметики

Для того, чтобы приобрети действительно качественные косметические средства, стоит придерживаться нескольких довольно простых правил.

Обращаем внимание на срок годности

Длительный срок годности, указанный на упаковке того или иного косметического средства (до 3 лет и более), свидетельствует о том, что в его составе имеют немалое количество консервантов и прочей химии, которые при нанесении на кожу или другие части тела могут вызвать аллергическую реакцию и ссыпь.

Как правило, качественная и безопасная косметика имеет срок годности от 6 до 24 месяцев, поскольку в ее состав, кроме прочего, входят и натуральные вещества.

Изучаем состав

Внимательно изучаем состав косметики. Если в нем переизбыток «химии», такую продукцию лучше не покупать, ведь существует риск получить ссыпь и прочие аллергические реакции.

Состав хороших косметических средств гармонично сочетает в себе разнообразные безопасные компоненты, в частности и натуральных веществ, к которым относят:

алоэ веру;

всевозможные экстракты;

витамины;

сорбиновую, бензойную кислоту и проч.

Помимо этого, обязательно учтите индивидуальную реакцию Вашего организма на тот или иное вещество, входящее в состав средства (конечно, если такова имеется).

Запах имеет значение

Как правило, отличная косметика не имеет ярко выраженного запаха или своеобразного аромата. Это характерно по большей части низкокачественным косметическим средствам, состоящим из немалого количества далеко не полезных веществ.

Производитель и стоимость

Довольно качественная косметическая продукция выпускается в ряде европейских стран, в частности – Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польше. Можно подобрать качественную косметику родом с Канады или США.

Что же касается стоимости, этот показатель не всегда имеет ключевое значение. Например, известные бьюти-бренды немалую сумму денег тратят на разнообразные лабораторные исследования или рекламу и маркетинг. Все это, в сочетании с другими факторами, влияет на стоимость косметических средств.

В то же время, бренды-середнячки, выпускающие массовую косметику большими тиражами, могут позволить себе поставить более демократический ценник, при этом не жертвуя качеством собственной продукции.

Почему стоит покупать косметику онлайн

Сейчас в Интернете можно купить практически все, в том числе и косметику. Это, во-первых, очень удобно и практично, а во-вторых, позволяет сэкономить кучу времени – всего несколько кликов и заказ оформлен.

Покупая косметические средства на онлайн-площадках, главное выбрать надежный интернет-магазин с качественной продукцией и большим количеством довольных клиентов.

К примеру, магазин косметики ezebra.com.ua предлагает широчайший ассортимент высококачественной косметики от ведущих зарубежных брендов - по приемлемым ценам и с удобной доставкой по Украине.

7dniv.info ранее писали про косметику для мужчин



