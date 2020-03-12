Качество по лучшей цене: гид по собственным брендам «АШАН»

«Зачем платить больше!» — вот негласный слоган преданных поклонников шопинга в сети гипермаркетов «АШАН». Во многом эта философия сложилась благодаря лояльной ценовой политике сети и постоянным акциям. Еще один мощный фактор выгоды — наличие широкого ассортимента непродовольственных товаров собственных торговых марок. Чтобы сориентироваться в этих брендах и экономить еще больше, предлагаем вам обзор эксклюзивных брендов, товары под которыми вы найдете исключительно на полках в любимом «АШАН» и на страницах онлайн-магазина сети. Доставка от «АШАН» позволит сэкономить время, которое можно посвятить семье или любимому хобби!

Для быта и удовольствия

Обязательно обратите внимание на товары и продукты, на которых изображена фирменная птичка сети. Она может быть зеленой, красной или золотой. Под этими ТМ выпускают непродовольственные товары, а также продукты питания, отвечающие наивысшим гурманским требованиям. Бренды «АШАН», достойные особенного внимания тех, кто любит экономию и отменное качество:

Cosmia. Это косметические средства — шампуни, гели для душа, кремы, средства для ухода, декоративная косметика. Произведены они по европейским стандартам качества в странах Евросоюза. Совет от бьюти-блогеров: не стоит переплачивать за тушь для ресниц раскрученных косметических ТМ, ведь у этого средства довольно недолгий срок годности. Лучше выбрать тушь из демократичного по цене сегмента.

In Extenso. Бренд одежды, продукция которого всегда на 100 % отвечает модным тенденциям. Отменные вещи для повседневного ношения для детей и взрослых. Не пропустите новые коллекции в «АШАН»!

One Two Fun — бренд детских игрушек, который уже стал любимым в украинских семьях. Фишка бренда — продукция доступно сегментирована на возрастные категории. Благодаря этому родителям легко подобрать соответствующую возрасту и интересам чада игрушку.

Actuel — восхитительно мягкий и нежный текстиль для дома. Полотенца, халаты, постельные принадлежности, мягчайшие пледы, декоративные подушки… Товары этой линейки заинтересуют также владельцев отелей и хостелов.

QIlive — бренд современной техники. Ноутбуки, некрупная техника, смартфоны данной торговой марки ничем не уступают аналогам, выпущенным под популярными коммерческими брендами.

Cup’s — товары для активного отдыха и спорта по наиболее выгодным ценам. Не забудьте заглянуть в спортивный отдел, близится время пикников и летних спортивных развлечений на свежем воздухе! Мячи, наборы для разных видов спорта, товары для походов и кемпинга — это все Cup’s от «АШАН».

Товары Airport — лучший подарок и приобретение для фанатов комфортных путешествий. Дорожные сумки, чемоданы — от миниатюрных до самых вместительных — прослужат долгие годы и помогут сэкономить средства на впечатления и сувениры в поездке.

Приятных и выгодных покупок в «АШАН»!