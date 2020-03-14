 

Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?

Досуг Сегодня, 17:5941
Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?

Оба метода активно применяются в косметологии. Клиенты путают безоперационную пластику и биоревитализацию - и там и там применяется инъекции гиалуроновой кислоты. Эксперты официального дистрибьютора ведущих производителей препаратов для инъекционной косметологии компании «Эстетик-Сервис» разъясняют, чем отличается филлер для губ от биоревитализанта с лифтинг-эффектом.

Биоревитализация

Гиалуроновая кислота изначально присутствует в нашем организме и отвечает за межклеточные связи и активный синтез коллагена и эластина. У младенцев кожа мягкая и эластичная: объем гиалурона 100%. У людей, отметивших 100-летний юбилей, кожа напоминает высушенный пергамент: количество гиалурона не превышает 10%. Уровень гиалурона с возрастом стабильно снижается. Восполнить его можно исключительно с помощью инъекций.

Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?

Биоревитализанты в своем составе содержат 0,8-2% гиалурона, а также компоненты для подтяжки и омоложения кожи: витамины, аминокислоты, пептиды, микроэлементы. Препараты для инъекций жидкие, рассчитаны на быстрое всасывание организмом полезных веществ.

Контурная пластика

В отличие от операционной круговой подтяжки лица, инъекционная контурная пластика абсолютно безболезненна и не требует реабилитационного периода. Для коррекции внешности врач-косметолог применяет плотный гель – филлер. Им он заполняет пустоты под кожей. До недавнего времени применяли силикон, но он имеет свойство мигрировать под кожей, и изъять его можно исключительно в ходе операции.

Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?

Контурная пластика мультизадачная:

  • омоложение лица, зоны декольте, рук - за счет разной вязкости филлера- рельеф кожи выравнивается, исчезают мимические и глубокие морщины и складки;
  • с помощью плотного филлера мастер формирует красивую форму губ, высокие скулы, ровный носик или мужественный подбородок;
  • коррекция асимметрии, в т.ч. постинсультной.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты признаны самыми безопасными: в их составе аминокислота, естественная для человеческого организма и не вызывающая отторжения. 

Гиалурон биодеградируемый и рассасывается в течении 8-10 месяцев. Даже если что-то во время процедуры пошло не так, существует антидот, который мгновенно рассасывает филлер без разрезов. Наполнитель компенсирует дефицит гиалурона и выполняет роль биоревитализанта.

 

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Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?
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