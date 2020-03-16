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Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать

Защита кузова автомобиля от механических повреждений – вопрос более чем актуальный. Ведь часто бывают такие случаи, когда автомобиль во время движения подвергается ударам гравия или щебня, который вылетает из-под колес другого транспортного средства.

Такая неприятность может стать причиною того или иного повреждения кузова, в частности скол покрытия или даже серьезную вмятину. Чтобы избежать подобных последствий, нужно в первую очередь обеспечить надежную защиту собственного авто. Антигравийная пленка – вот самый эффективный и проверенный способ!

Преимущества использования антигравийной пленки

Впервые подобную пленку начали использовать в Соединенных Штатах, ею изначально покрывали лопасти вертолетов, участвующих в боевых действиях в Персидском заливе. Несколько позже пленку начали использовать для защиты автомобилей и прочей гражданской техники. Среди основных преимуществ антигравирной пленки можно выделить:

  • Обеспечивает надежную защиту лакокрасочного покрытия кузова авто от разных механических повреждений, среди которых царапины, сколы, вмятины, коррозии и проч.;
  • Имеет устойчивость к перепадам температуры и другим внешним факторам;
  • Не требует какого-либо особого ухода;
  • Абсолютно прозрачная и незаметная;
  • Способна полностью пропускать ультрафиолетовое излучение, то есть защищенные части автомобиля выгорают так же, как и незащищенные;
  • Можно смело мыть и натирать воском;
  • Не тускнеет и не меняет цвет;
  • Очень эластична, что позволяет наносить ее на разные по форме части авто;
  • Имеет длительный срок службы.

Как происходит процесс установки пленки

Оклейка антигравийной пленки на автомобиль https://vitavto.kiev.ua/services/zaschita-kuzova-plenkoy/ предусматривает несколько этапов.

Этап первый. Подготовка авто

Перед установкой защитной пленки автомобиль тщательно моют и полируют. Особое внимание уделяется стыкам деталей кузова, краям, полостям и другим местам, где может скапливаться грязь. Также поверхность вытираю мягкой салфеткой, дабы убрать разнообразные следы и пятна.

Этап второй. Подготовка пленки

Защитную пленку, как правило, устанавливают в таком порядке: сначала на капот, потом крылья, бампер и зеркала. Перед оклейкой ее отделяют от лайнера и смачивают мыльным раствором – это позволяет предотвратить загрязнение и налипание мелких механических частиц.

Этап третий. Подготовка мест для оклейки

Места, где будет установлена антигравийная пленка, хорошенько смачивают мыльным раствором, чтобы, во-первых, иметь возможность корректировать положение пленки на поверхности, а во-вторых, предотвратить ее преждевременное прилипание.

Этап четвертый. Установка пленки

Защитную пленку осторожно наносят на поверхность детали и подгоняют к ее краям. Далее наклеенную и смоченную мыльным раствором пленку разглаживают с помощью ракеля, чтобы убрать пузырьки с воздухом или водой. Помимо этого, в некоторых случаях возникает необходимость аккуратно подрезать края пленки. Для этого используют острое лезвие.

После оклейки пленки, ее натирают спиртовым раствором, чтобы хорошенько очистить ее и проверить, не осталось ли пузырьков.

Если Вы решили защитить собственный автомобиль от разных механических повреждений, антигравийная пленка – именно то, что нужно! Кстати, качественную установку такой защиты всегда можно выполнить в автостудии Vitavto, специалисты которой имеют богатый опыт обслуживания автомобилей, делают работу максимально качественно и используют исключительно передовые материалы.

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