Для поддержания равновесия при ходьбе и устойчивости в вертикальном положении для пожилых людей рекомендуется применять поддерживающие конструкции - ходунки. Ходунки пожилым людям гарантируют устойчивость при ослабленном организме, в послеоперационный период. Ходунки бывают разных видов с регулировкой высоты и разными точками опоры.

Разновидности ходунков для пожилых людей

Фиксированные (стандартные).

Шагающие.

Универсальные (комбинированные).

Двухуровневые роллаторы.

С подмышечной опорой.

При необходимости простой поддержки тела при слабости и плохом самочувствии подойдут обычные фиксированные (стандартные) ходунки для пожилых людей. Это наиболее дешевые ходунки, позволяющие попеременно переставлять впереди себя конструкцию и делать шаги. Устойчивость изделия позволяет полностью переносить вес тела на конструкцию, снимая нагрузку с ног и позвоночника. Стандартные ходунки для пожилых людей имеют один минус, это необходимость постоянно переставлять средство впереди себя, снижая мобильность пользователя.

В целях увеличения скорости передвижения и снятия чрезмерной нагрузки с рук существует другая модификация ходунков - комбинированные. Составляющие симбиоз стандартных и шагающих ходунков при помощи колес на шарнирах на передних ножках устройства.

Для прогулок на свежем воздухе рекомендуется приобретать универсальные ходунки или роллаторы. Модификация ходунков роллаторов отличается маневренностью благодаря наличию колес на всех ножках и тормоза на рукоятке. Для прогулок на улице и походов в магазин некоторые модели оснащены увеличенным диаметром колес, корзиной и сиденьем для отдыха. Цена на такие модели будет значительно выше, чем на стандартные виды ходунков.

Выбирая ходунки для пожилых людей, следует проконсультироваться с квалифицированным врачом, так как перемещение на ходунках идет с опорой на рукоятки и нагружает руки. Правильно выбранная высота устраняет риск опрокидывания и болезненности в области шеи и кистей. Некоторые модификации имеют ограничения в смещенной опоре на одну сторону. С некоторыми нельзя подниматься по ступенькам во избежание падения или ходить по мокрому полу. Соблюдение всех правил указанных в инструкции улучшит состояние пользователя, делая его увереннее во время прогулки или перемещения по дому. Выбрать и купить устойчивые ходунки пожилым людям можно на сайте Ortocomfort.ua, где представлен большой выбор ходунков от разных брендовых марок.