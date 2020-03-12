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Досуг Сегодня, 15:0452
Промывка отопления: когда делать, что это дает, методы

Загрязнение систем отопления снижает эффективность их работы. Чтобы вернуть в дом тепло, нужно провести промывку – специальное мероприятие по очистке трубопровода и радиаторов от мусора.

Как заставить батареи работать на полную мощность

Если радиаторы перестали эффективно отдавать тепло, тогда стоит подумать о такой услуге, как промывка отопления, на странице mtservice.kiev.ua/otoplenie/promyvka/ можно почитать об этом подробнее и получить консультацию специалистов компании «АСК».

Почему нужно проводить промывку

Вода, которая бежит по трубам и внутри радиаторов, включает в состав разные компоненты, в том числе ил и химические элементы. Все это со временем откладывается на стенках батарей и труб.

Если только что установленная система функционирует эффективно, то старая дает гораздо меньше тепла, поскольку с годами накапливает отложения. Отсутствие регулярной промывки приводит к следующим последствиям:

  • значительное снижение теплоотдачи (теплопроводность накипи в десятки раз ниже);
  • снижение скорости циркуляции воды;
  • общее ухудшение состояния труб и арматур, приводящее к ускоренному выходу системы из строя.

Факт

Если годами не чистить батареи и другие элементы, то на их стенках возникает слой налета толщиной более 7-9 мм, в итоге производительность радиаторов снижается на 40-50% и более.

Ситуацию спасает промывка. Это технологическое мероприятие, удаляющее любой мусор:

  • ржавчину и окалину;
  • образовавшиеся за время эксплуатации отложения;
  • различный мелкий сор.

Быстрая процедура помогает в разы повысить эффективность отопления. В доме снова станет тепло и комфортно.

Что дает промывка, как проводится эта процедура

Подробнее о методах, используемых для очистки труб и радиаторов от мусора, читайте на сайте «АСК», здесь дана детальная информация об услуге и предусмотрена форма для связи со специалистами.

Достигаемый эффект

  • повышение эффективности работы системы;
  • снижение расходов на отопление;
  • продление срока эксплуатации радиаторов и прочих компонентов.

Когда нужно промывать систему? Процедуру рекомендуется проводить регулярно, в том числе после капремонта, при слишком долгом разогреве батарей и заметной потере тепла.

Можно ли чистить трубы и батареи самостоятельно

Не рекомендуется. Выбор метода определяется состоянием компонентов отопления и степенью загрязнения, поэтому технологию должны подбирать профессионалы. К тому же любой эффективный метод требует использования специальных инструментов и оборудования.

Специалисты применяют разные технологии. Гидропневматический метод предусматривает подачу в промывочную воду сжатого воздуха и повторение данного цикла до момента, пока не пропадут загрязнения.

Еще один эффективный способ – импульсная технология, смывающая загрязнения любой сложности, очищая трубы, батареи и другие элементы от осадка, налета и ржавчины.

Не забывайте о необходимости промывать батареи, это улучшит их производительность и теплоотдачу, а также позволит заметно сократить расходы на электроэнергию и топливо.

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