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Чем красный чай отличается от черного

Принято считать, что красный чай – это каркаде, который туристы с удовольствием привозят из Египта. Но если говорить не о цветочных напитках, а о настоящих чаях из листьев чайного дерева, красные сорта – соврем другое. В этой статье предлагаем разобраться в отличиях.

Красный чай – что за напиток


Красные сорта в Китае считаются традиционными и их пьют в каждой семье. Вы удивитесь, но внешне красный чай практически не отличается от привычного нам черного, взгляните в каталоге https://taetea.com.ua/krasnyj-chaj/. Дело в том, что китайцы дают чаям название по цвету настоя, а не чаинок. Поэтому европейцы называют чай сильной ферментации черным, а жители Поднебесной – красным.

Красные чаи прекрасно вписываются в европейскую чайную традицию. Большинство китайских сортов пьют без сахара, но красные хороши и с добавками. Отлично сочетаются с десертами, сладостями, выпечкой, сырами, колбасами и мясными закусками. Можно добавить лимон или молоко.

Обычно чаи этой группы сильно прожаривают, поэтому чаинки будут темными. Чаще всего их оставляют рассыпными. Очень редко прессуют в блины или кирпичи. И никогда не фасуют в пакетики – китайские мастера стараются подчеркнуть качество сырья, а не спрятать его, как делают с низкопробными купажами.

Лучшие сорта красного чая

Если вы любите красные чаи, все китайские сорта придутся по вкусу. Они стойкие в заваривании, бархатные, с умеренной терпкостью, многогранным вкусом, нотками лесных ягод, сухофруктов и цветов. Насыщены эфирными маслами, поэтому очень ароматны. Конечно же, у каждого чаемана есть любимчики.

Красные чаи легко узнать по частице «хун» в названии, это означает «красный». Топовые сорта:

  • Лапсанг Сушонг. Сильно прожаренный. Понравится тем, кто обожает пикантные чаи с нотой дыма и копчености. Говорят, этот чай был фаворитом Уинстона Черчилля и вдохновлял его на великие идеи.
  • Дянь Хун. Отличается высоким содержанием миниатюрных золотистых почек, которые придают вкусу бархатную мягкость.
  • Кимун. Красный сорт с приятным цветочным ароматом и медовым послевкусием.
  • Цзинь Ло. Чаинкам придают форму крошечных спиралей, один из лучших красных сортов провинции Юньнань.

Чем полезен красный чай

Сейчас много говорят о пользе зеленых сортов, но качественные красные тоже укрепляют организм. Они богаты витаминами (А, С, группы В, К), микроэлементами, полифенолами, антиоксидантами.

Свойства красного чая:

  • Улучшают настроение, укрепляют иммунитет.
  • Согревают в прохладную погоду, освежают летом.
  • Оздоравливают сердце, сосуды, печень.
  • Полезны для пищеварения, но при одном условии – пить лучше не на голодный желудок.

Пейте красный чай только свежезаваренным и выбирайте качественные сорта, в них больше бодрости и пользы.

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