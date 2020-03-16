 

Shimano производитель снаряжения для рыбалки

Досуг Сегодня, 15:1044
Shimano производитель снаряжения для рыбалки

Shimano производитель снаряжения для рыбалки

 

Известная мировая японская компания Shimano была основана в 1921 году. Компания уверенно занимает лидирующие позиции в производстве первоклассного рыболовного оборудования.

 

Каталоги производителя охватывают все жанры рыбалки: спиннинги и удилища, катушки, экипировка и одежда, рыболовная обувь, расходники и аксессуары, искусственные приманки. Благодаря применению технологических новшеств и использованию высококачественных материалов товары для рыбалки Shimano выгодно выделяются на фоне многочисленных конкурентов.

Инженеры-проектировщики удилищ – отчетливо понимают, что на современном этапе развития спортивной и любительской ловли, вес удилищ играет решающую роль для потребителей. Используя новейшие материалы и технические решения, удилища Shimano выпускаются со сниженным весом при максимальной прочности.

Приобретение снастей Shimano, будь то спиннинги, катушки или аксессуары – это гарантия надежности и уверенности в снастях при любых ситуациях.

Компания с момента ее основания преодолела большой путь, постепенно расширяя производство и влияние на японском, европейском и американском рынках. Shimano уже полвека является ведущим мировым производителем амуниции и рыболовных снастей.

Shimano производит разные виды удилищ, среди них:

 

1. Маховые удилища. Такая удочка в сочетании с поплавком используется для рыбалки на малом и среднем расстоянии от рыбака, смотреть тут. Благодаря небольшой дистанции закидывать удочку довольно просто, что является отличным выбором для новичков. Они имеют устойчивое лакокрасочное покрытие, которое не трескается при наличии больших нагрузок.

 

Маховые удилища можно разделить на 4 группы:

 

Короткие – до 4 метров. Используется для вылова небольшой рыбы в прибрежной зоне и рыбалки на мелких водоемах.

Средние – от 5 до 9 метров. На такие удочки ловится рыба весом около 3 килограмм.

Длинные – от 10 до 13 метров. Предназначена для ловли на большой дистанции крупной рыбы.

 

2. Спиннинги Shimano наиболее популярные спиннинги, поскольку компания является центральным производителем рыболовных товаров, узнать подробнее на mirrybolova.com.ua.

 

Обзор популярных серий спиннинговых удилищ Shimano:

 

  • FIREBLOOD. Серию по праву можно назвать элитной. Бланки изделий ручной работы выполнены из высококачественного дюралюминия и графита, а пропускные кольца и удобная рукоятка от именитой фирмы Fuji. Рассчитаны на ловлю в горных водоемах представителей семейства лососевых.

  • LESATH. Этот класс также можно отнести к элитным спиннингам, которые характеризуются использованием самых современных технологий производства и высоким качеством исполнения. Предназначены для ловли лосося и форели.

  • Speed Master. Отличаются надежностью и высокой прочностью за счет применения инновационных технологий. Предназначены для ловли на крупные приманки крупной рыбы в тяжелых условиях.

  • DIAFLASH. Линейка ультралайт создана для утонченной ловли на микроприманки. У моделей этой серии 9 пропускных колец от Fuji и износостойкие, удобные рукоятки.

  • BIOMASTER. Серия удилищ, которая рассчитана для морской рыбалки и для ловли семейства лососевых.

  • Crucial. Серия жестких и коротких спиннинговых удилищ, которая разрабатывалась для ловли американского окуня. При этом на деле хороша для ловли на наших водоемах.

  • Technium. Строй средний, экземпляры обладают высокими характеристиками прочности, а фирменные пропускные кольца позволяют навсегда забыть о перекручивании лески.

  • FORCE MASTER. Достоинствами этой группы являются высокая универсальность и прочность, а вот показатели чувствительности уже отходят на второй план. Имеют крепкие бланки и средний строй.

 

3. Фидерные удилища. Являются самым рабочим инструментом для опытных фидеристов-спортсменов. Каждый фидер проходит многоуровневый контроль на предмет недоработок и дефектов. Рыболов может быть уверен в том, что получает в свое распоряжение брендовый, качественный продукт, который точно не подведет. Среди всех фидерных удилищ, представленных на рынке, существует несколько линеек-бестселлеров, которые пользуются стабильно высоким спросом со стороны рыбаков на протяжении последних 10 лет:

 

  • Catana. Удилища бюджетного ценового диапазона, шикарное соотношение цена — качество.

  • Beastmaster. Проверенная временем, народная линейка, пережившая 4 поколения.

  • Speedcast. Дальнобойные, мощные удочки для ловли на полноводных крупных реках.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Рыбалка, Shimano, 7dniv, 7dnivinfo  
Как геологические исследования помогают современному строительству
Как геологические исследования помогают современному строительству
Shimano производитель снаряжения для рыбалки
Shimano производитель снаряжения для рыбалки
Чем красный чай отличается от черного
Чем красный чай отличается от черного
Промывка отопления: когда делать, что это дает, методы
Промывка отопления: когда делать, что это дает, методы
Ходунки пожилым людям
Ходунки пожилым людям
Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать
Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать
Гороскоп на сегодня (18.03.20)
Гороскоп на сегодня (18.03.20)
Какие сегодня праздники, события - 18 Марта
Какие сегодня праздники, события - 18 Марта
Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?
Чем отличаются биоревитализация и контурная пластика?
Что входит в комплекс работ то переоборудованию микроавтобусов
Что входит в комплекс работ то переоборудованию микроавтобусов
Качество по лучшей цене: гид по собственным брендам «АШАН»
Качество по лучшей цене: гид по собственным брендам «АШАН»
Гороскоп на сегодня (17.03.20)
Гороскоп на сегодня (17.03.20)

Новости по теме

Тканевые ролеты. Отличный помощник в летний зной
Тканевые ролеты. Отличный помощник в летний зной
16-мар-2020, 16:44
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
Как одеваться на весеннюю и летнюю рыбалку
13-мар-2020, 15:29
Сковородки
Сковородки "Биол": почему они точно понравятся каждой хозяйке
8-мар-2020, 09:39
Лучшие мировые производители оборудования для комплектации спортзалов
Лучшие мировые производители оборудования для комплектации спортзалов
6-мар-2020, 09:19
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
21-фев-2020, 19:44

Последние новости

16:25
Экономика
Впервые за 17 лет цены не нефть упали ниже 27 долларов
16:21
События
Из-за коронавируса отменили Евровидение 2020
16:18
События
Продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС открыла украинская авиакомпания
15:00
Политика
Назначение Труша главой Тернопольской ОГА согласовал Кабмин
14:54
Политика
Обязать предприятия перевести людей на удаленную работу Кличко призывает Кабмин
14:45
Политика
В разжигании коронавирусной паники в Украине и ЕС обвинили Россию
12:28
Экономика / События
Впервые с января 2016 цены на нефть рухнули ниже 28 долларов
12:27
События
Продажу наличной валюты прекратил ПриватБанк
12:12
Политика
G20 из-за пандемии коронавируса созывает Саудовская Аравия
11:15
Политика
Видеосовещание из-за коронавируса провели Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон
10:50
События
В онлайн-режим работы переходит Киевская таможня
10:23
События
Количество жертв коронавируса резко увеличилось в США
10:17
События
Метро в Киеве закрыли: как передвигаться по городу
10:16
События
Первую смерть из-за коронавируса зафиксировали в Молдове
09:39
События
Более двух лет продлится пандемия коронавируса
09:16
События
С какой группой крови больше шанс заразиться коронавирусом, узнали китайские ученые
09:13
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (18.03.20)
08:57
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 18 Марта
Вчера, 2020-03-17
22:39
Политика
Зеленский обратился к украинцам за границей
19:56
События
Суд избрал меру пресечения Левину - дело Гандзюк

Новости ТОП-7

Что предлагают в Украине из-за коронавируса: закрыть общепиты и ограничить поездки по стране794
В Италии почти по 400 человек за сутки от коронавируса умерло и выздоровело395
Ошибки при лечении коронавируса назвали в Китае281
Украина закрыла выезд за границу: действует запрет на международные перевозки пассажиров222
С какой группой крови больше шанс заразиться коронавирусом, узнали китайские ученые208
Ужесточить ограничения на время карантина призвал глава Минздрава194
У двух украинцев в Польше подтвердили коронавирус189

Досуг

Как геологические исследования помогают современному строительству
Как геологические исследования помогают современному строительству
Что представляют собой геологические исследования, как они помогают современному строительству.
Сегодня, 15:1243
Shimano производитель снаряжения для рыбалки
Shimano производитель снаряжения для рыбалки
Известная мировая японская компания Shimano была основана в 1921 году. Компания уверенно занимает лидирующие позиции в производстве первоклассного рыболовного оборудования. Каталоги производителя охватывают все жанры рыбалки спиннинги и удилища, катушки
Сегодня, 15:1045
Чем красный чай отличается от черного
Чем красный чай отличается от черного
Чем красный чай отличается от черного, есть ли в нем польза и какой сорт выбрать –рассказывает интернет-магазин чая Tae Tea.
Сегодня, 15:0750
Промывка отопления: когда делать, что это дает, методы
Промывка отопления: когда делать, что это дает, методы
Загрязнение систем отопления снижает эффективность их работы. Чтобы вернуть в дом тепло, нужно провести промывку – специальное мероприятие по очистке трубопровода и радиаторов от мусора.
Сегодня, 15:0453
Ходунки пожилым людям
Ходунки пожилым людям
Для поддержания равновесия при ходьбе и устойчивости в вертикальном положении для пожилых людей рекомендуется применять поддерживающие конструкции - ходунки.
Сегодня, 15:0246
Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать
Антигравийная пленка на авто: почему стоит использовать
Защита кузова автомобиля от механических повреждений – вопрос более чем актуальный
Сегодня, 10:4578

События

Из-за коронавируса отменили Евровидение 2020
Из-за коронавируса отменили Евровидение 2020
Конкурс должен был состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая
Сегодня, 16:2140
Продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС открыла украинская авиакомпания
Продажу билетов на нерегулярные рейсы из ЕС открыла украинская авиакомпания
Сейчас открыта продажа билетов из 15 европейских городов
Сегодня, 16:1841
Впервые с января 2016 цены на нефть рухнули ниже 28 долларов
Впервые с января 2016 цены на нефть рухнули ниже 28 долларов
Нефть марки Brent с начала торгов подешевела почти на 3%
Сегодня, 12:2846
Продажу наличной валюты прекратил ПриватБанк
Продажу наличной валюты прекратил ПриватБанк
Государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы
Сегодня, 12:2766
В онлайн-режим работы переходит Киевская таможня
В онлайн-режим работы переходит Киевская таможня
Временно прекращается прием граждан и прием корреспонденции, принесенной гражданами лично
Сегодня, 10:5081
Количество жертв коронавируса резко увеличилось в США
Количество жертв коронавируса резко увеличилось в США
В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 10:23121
7 Днів