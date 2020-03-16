Shimano производитель снаряжения для рыбалки

Известная мировая японская компания Shimano была основана в 1921 году. Компания уверенно занимает лидирующие позиции в производстве первоклассного рыболовного оборудования.

Каталоги производителя охватывают все жанры рыбалки: спиннинги и удилища, катушки, экипировка и одежда, рыболовная обувь, расходники и аксессуары, искусственные приманки. Благодаря применению технологических новшеств и использованию высококачественных материалов товары для рыбалки Shimano выгодно выделяются на фоне многочисленных конкурентов.

Инженеры-проектировщики удилищ – отчетливо понимают, что на современном этапе развития спортивной и любительской ловли, вес удилищ играет решающую роль для потребителей. Используя новейшие материалы и технические решения, удилища Shimano выпускаются со сниженным весом при максимальной прочности.

Приобретение снастей Shimano, будь то спиннинги, катушки или аксессуары – это гарантия надежности и уверенности в снастях при любых ситуациях.

Компания с момента ее основания преодолела большой путь, постепенно расширяя производство и влияние на японском, европейском и американском рынках. Shimano уже полвека является ведущим мировым производителем амуниции и рыболовных снастей.

Shimano производит разные виды удилищ, среди них:

1. Маховые удилища. Такая удочка в сочетании с поплавком используется для рыбалки на малом и среднем расстоянии от рыбака, смотреть тут. Благодаря небольшой дистанции закидывать удочку довольно просто, что является отличным выбором для новичков. Они имеют устойчивое лакокрасочное покрытие, которое не трескается при наличии больших нагрузок.

Маховые удилища можно разделить на 4 группы:

Короткие – до 4 метров. Используется для вылова небольшой рыбы в прибрежной зоне и рыбалки на мелких водоемах.

Средние – от 5 до 9 метров. На такие удочки ловится рыба весом около 3 килограмм.

Длинные – от 10 до 13 метров. Предназначена для ловли на большой дистанции крупной рыбы.

2. Спиннинги Shimano наиболее популярные спиннинги, поскольку компания является центральным производителем рыболовных товаров, узнать подробнее на mirrybolova.com.ua.

Обзор популярных серий спиннинговых удилищ Shimano:

FIREBLOOD. Серию по праву можно назвать элитной. Бланки изделий ручной работы выполнены из высококачественного дюралюминия и графита, а пропускные кольца и удобная рукоятка от именитой фирмы Fuji. Рассчитаны на ловлю в горных водоемах представителей семейства лососевых.

LESATH. Этот класс также можно отнести к элитным спиннингам, которые характеризуются использованием самых современных технологий производства и высоким качеством исполнения. Предназначены для ловли лосося и форели.

Speed Master. Отличаются надежностью и высокой прочностью за счет применения инновационных технологий. Предназначены для ловли на крупные приманки крупной рыбы в тяжелых условиях.

DIAFLASH. Линейка ультралайт создана для утонченной ловли на микроприманки. У моделей этой серии 9 пропускных колец от Fuji и износостойкие, удобные рукоятки.

BIOMASTER. Серия удилищ, которая рассчитана для морской рыбалки и для ловли семейства лососевых.

Crucial. Серия жестких и коротких спиннинговых удилищ, которая разрабатывалась для ловли американского окуня. При этом на деле хороша для ловли на наших водоемах.

Technium. Строй средний, экземпляры обладают высокими характеристиками прочности, а фирменные пропускные кольца позволяют навсегда забыть о перекручивании лески.

FORCE MASTER. Достоинствами этой группы являются высокая универсальность и прочность, а вот показатели чувствительности уже отходят на второй план. Имеют крепкие бланки и средний строй.

3. Фидерные удилища. Являются самым рабочим инструментом для опытных фидеристов-спортсменов. Каждый фидер проходит многоуровневый контроль на предмет недоработок и дефектов. Рыболов может быть уверен в том, что получает в свое распоряжение брендовый, качественный продукт, который точно не подведет. Среди всех фидерных удилищ, представленных на рынке, существует несколько линеек-бестселлеров, которые пользуются стабильно высоким спросом со стороны рыбаков на протяжении последних 10 лет: