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Досуг Сегодня, 15:1243
Как геологические исследования помогают современному строительству

Перед началом строительства требуются основательная проектная подготовка и оформление документов. Ни то, ни другое невозможно выполнить без геологического исследования участка. Для этого нужно обратиться в специализированную компанию. Компания "Топограф" предоставляет такую услугу по Украине.

Когда проводятся геологические исследования

Геология – неотъемлемая составляющая любого строительства. Исследования необходимы перед возведением частных домов, небоскребов, торговых и офисных центров, промышленных зданий, прокладкой инженерных коммуникаций и т. д.

Информация, полученная в ходе изысканий, дает возможность проектировать новые объекты и адаптировать типовые проекты под определенные условия эксплуатации. Данные играют важную роль в обеспечении безопасной среды непосредственно для проведения строительных работ. На их основании делается заключение о возможности использования крупной техники.

По этим сведениям, для строительства подбираются материалы и технологии, должным образом защищающие фундамент от негативного воздействия грунтовых вод, перепадов температур, исключающие разрушение и деформацию несущих конструкций. Учитывая все условия, подрядные компании возводят надежные, безопасные и долговечные объекты.

Что входит в перечень геологических исследований

Изыскания направлены на определение:

  • несущей способности почв;
  • глубину залегания и уровень колебания высоты грунтовых вод;
  • структуры грунта;
  • состава подземных вод;
  • максимальной глубины промерзания.

Для проведения исследований на участке осуществляется бурение, забор образцов почв. Последние отправляются в лабораторию, где подвергаются тщательной оценке. По завершении работ эксперты составляют документальное заключение. В нем содержится детализированное описание показателей, указываются рекомендации, касательно выбора материалов, типа фундамента, глубины его закладки.

Продолжительность полного комплекса исследований зависит от нескольких факторов. Часто специалистам приходится не только выполнять проверки на местности и писать заключение, но и сравнивать полученные результаты с предыдущими изысканиями. Большое влияние на временные затраты оказывают размеры участка, наличие перепадов высот, прочих аспектов. На больших территориях формируется множество скважин установками, ручными инструментами.

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