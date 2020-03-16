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Как часто нужно чистить кондиционеры в Киеве? Подробно рассказывает Sp-climate

Как часто нужно чистить кондиционеры в Киеве? Подробно рассказывает Sp-climate

Кондиционер в комнате – настоящее спасение. Летом он уберегает от жары, а в межсезонье хорошо обогревает комнату. Чтобы наслаждаться этим, только нужно своевременно чистить оборудование.

Некоторые не считают это важной процедурой и проводят ее раз в несколько лет.  Но это большая ошибка: вы теперь будете дышать загрязненным воздухом. Кроме этого есть риск, что вам придется покупать новые кондиционеры в Киеве, поскольку старые сломались. Если вы хотите и дальше включать бытовой прибор, воспользуйтесь советами от Sp-climate по поводу чистки климатической системы.

Как ухаживать за оборудованием?

Если так разобраться, в этом нет ничего сложного. Просто нужно знать некоторые хитрости.

Ухаживаем за фильтрами

  • Если у вас сетчатые модели, их аккуратно снимают и тщательно промывают под проточной водой. Там скопилось слишком много грязи, тогда пройдитесь по ним щеткой. После этого они должны хорошо просохнуть.
  • Что касается карманных, их не чистят. После загрязнения их просто выбрасывают.

Не забудьте протереть внутренние части кондиционера. Для этого используйте специальные средства.

Чистим теплообменник

В идеале это стоит поручить специалистам. Особенно это касается тех, кто проживает достаточно высоко. Ведь вы сами не сможете дотянуться до внешнего блока. 

Как часто нужно чистить кондиционеры в Киеве? Подробно рассказывает Sp-climate

Если есть такая возможность, то тщательно удалите весь мусор. Аккуратно снимите защитный кожух и почистите от загрязнений. Не забудьте о лопастях. Под напором воды промывайте радиатор. Также подойдет пароочиститель. Только следите, чтобы влага не попала на электрический модуль.

С этим разобрались. Теперь возникает другой вопрос: как часто нужно проводить чистку. 

  • Фильтры желательно мыть раз в месяц. Если проживаете возле дороги или предприятия, в доме близкие страдают аллергией, делайте это чаще. 
  • Если говорить о полной смене фильтров, раз в квартал будет достаточно. 
  • Что касается полной чистки, многие ее делают раз в год: перед началом пользования кондиционером. Но лучше всего чистить внешний блок 2 раза в год.

Придерживаясь элементарных правил от Sp-climate, климатическая система прослужит максимально долго. К тому же вы не будете дышать загрязненным воздухом, который может стать причиной ухудшения состояния здоровья. Пускай пользование техникой приносит одно удовольствие.

 

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