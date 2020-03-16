Как часто нужно чистить кондиционеры в Киеве? Подробно рассказывает Sp-climate

Кондиционер в комнате – настоящее спасение. Летом он уберегает от жары, а в межсезонье хорошо обогревает комнату. Чтобы наслаждаться этим, только нужно своевременно чистить оборудование.

Некоторые не считают это важной процедурой и проводят ее раз в несколько лет. Но это большая ошибка: вы теперь будете дышать загрязненным воздухом. Кроме этого есть риск, что вам придется покупать новые кондиционеры в Киеве, поскольку старые сломались. Если вы хотите и дальше включать бытовой прибор, воспользуйтесь советами от Sp-climate по поводу чистки климатической системы.

Как ухаживать за оборудованием?

Если так разобраться, в этом нет ничего сложного. Просто нужно знать некоторые хитрости.

Ухаживаем за фильтрами

Если у вас сетчатые модели, их аккуратно снимают и тщательно промывают под проточной водой. Там скопилось слишком много грязи, тогда пройдитесь по ним щеткой. После этого они должны хорошо просохнуть.

Что касается карманных, их не чистят. После загрязнения их просто выбрасывают.

Не забудьте протереть внутренние части кондиционера. Для этого используйте специальные средства.

Чистим теплообменник

В идеале это стоит поручить специалистам. Особенно это касается тех, кто проживает достаточно высоко. Ведь вы сами не сможете дотянуться до внешнего блока.

Если есть такая возможность, то тщательно удалите весь мусор. Аккуратно снимите защитный кожух и почистите от загрязнений. Не забудьте о лопастях. Под напором воды промывайте радиатор. Также подойдет пароочиститель. Только следите, чтобы влага не попала на электрический модуль.

С этим разобрались. Теперь возникает другой вопрос: как часто нужно проводить чистку.

Фильтры желательно мыть раз в месяц. Если проживаете возле дороги или предприятия, в доме близкие страдают аллергией, делайте это чаще.

Если говорить о полной смене фильтров, раз в квартал будет достаточно.

Что касается полной чистки, многие ее делают раз в год: перед началом пользования кондиционером. Но лучше всего чистить внешний блок 2 раза в год.

Придерживаясь элементарных правил от Sp-climate, климатическая система прослужит максимально долго. К тому же вы не будете дышать загрязненным воздухом, который может стать причиной ухудшения состояния здоровья. Пускай пользование техникой приносит одно удовольствие.