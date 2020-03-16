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Досуг Сегодня, 20:0329
Протеин: что это и как правильно принимать

Протеин, как спортивная добавка, - это источник белка растительного или животного происхождения, который также может содержать и другие составляющие, предающие веществу вкус, запах или нужную консистенцию.

Каждый спортсмен знает, что белок – своего рода строительный материал для тела, поэтому человек, активно занимающийся спортом, должен получать его, так сказать, в избытке – чтобы достичь желательного результата.

Разумеется, организм в первую очередь должен получать белок с повседневной пищи, но в условиях повышенных физических нагрузок обмен веществ значительно ускоряется, следовательно, количество употребляемого белка должно расти. Постоянно пополнять белок обычной едой может оказаться делом проблематичным и накладным, вот тут и выручает спортивная пищевая добавка протеин.

Виды белковых добавок

Как правило, протеин классифицируют по происхождению белка, с которого он состоит. Не сегодняшний день существует шесть основных видов протеиновых добавок.

Сывороточный

Один из наиболее популярных видов белка, который активно употребляют бодибилдеры, тяжелоатлеты и другие спортсмены. Особую популярность сывороточный протеин приобрел из-за своей биологической доступности и довольно высокой скорости усвоения. Его производят из побочного сырья молокопродуктов – сыворотки и по степени очистки делят на:

  • Концентрат (содержание протеина 25-89%)
  • Изолят (90-95%)
  • Гидролизат (80-90%)

Казеин

Данный вид белка из-за своего длительного усвоения еще называют «ночным протеином» (усваивается от 4 до 6 часов) и обычно употребляют его непосредственно перед сном. Производят его также с вторсырья молочной промышленности.

Яичный

Производят данный протеин с яичного белка, и усваивается чуть дольше, чем сывороточный. Стоит отметить, что технология производства яичного спортивного белка довольно дорогостоящая и сложная, поэтому он не приобрел такой популярности, как, к примеру, сывороточный.

Мясной

Основой для данного вида белка является чаще всего говядина, реже - мясо птицы. Мясной протеин чаще всего употребляют спортсмены, имеющие лактозную непереносимость.

Растительный

Оптимальный вариант для вегетарианцев и людей, соблюдающих пост. Данный белок имеет довольно доступную стоимость, поскольку не может похвастаться богатым содержанием аминокислот. К тому же усваивается растительный белок несколько хуже аналогов.

Комплексный

Состоит из нескольких источников белка, которые будут усваиваться с разной скоростью, следовательно, чувство сытости сохраниться намного дольше.

Прием протеина: общие рекомендации

Прежде, чем приступить к употреблению того или иного вида протеина, следует хорошенько ознакомится со всеми нюансами и, конечно же, учесть их. Но в то же время есть и общие рекомендации:

  1. Как правило, протеин можно употреблять в любое время. Это же просто пищевая добавка;
  2. Практически все виды протеина можно смешивать либо с молоком, либо с водой;
  3. Рекомендовано употреблять протеин 2-3 раз в день, что, конечно же, будет способствовать хорошему развитию мускулатуры;
  4. Одна порция протеина – 30-35 г, из которых организм усвоит около 27 г.

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