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Разрешение на строительство в Украине в 2020 году

Согласно законодательству Украины, начать строительные работы на земельном участке можно только после получения разрешения на строительство. Чтобы избежать неприятных последствий в виде штрафов или отказа в регистрации документов, лучше не начинать возведение здания или сооружения без разрешительной документации. Подать документы на регистрацию следует не менее, чем за один день до начала строительства.

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Какие виды разрешений существуют?

В Украине существует два вида разрешения на строительства, для каждого типа зданий и сооружений:

  • Уведомление о начале строительных работ. Этот документ разрешает строительство индивидуальных жилых, дачных и садовых домов, хозяйственных построек на земельном участке с домом, магазинов, складских и офисных зданий и сооружений, и других объектов, относящихся к СС1 классу ответственности. Регистрируется в электронном реестре с присвоением номера и серии.

  • Разрешение на начало строительных работ. Этот документ разрешает строительство многоквартирных домов, промышленных зданий и сооружений, и других объектов недвижимости, которые относятся к классам ответственности СС2 и СС3. Выдается на бланке с печатями.

  • Регистрирует любые разрешения на строительство Государственная архитектурно-строительная инспекция (далее ГАСИ).

Как получить разрешение на строительство в 2020 году в Украине?

Регистрировать разрешение на строительство объекта недвижимости следует не только при возведении новых зданий и сооружений, но и при реконструкции уже существующего объекта, если предполагается вмешательство в несущие конструкции, инженерные сети и т.д.

Существуют следующие процедуры получения разрешения на строительство:

  • Для домов, площадь которых не более 500 квадратных метров, возведенных после 09.04.2015 года. Действует общая процедура оформления документов.

  • Дома, площадь которых более 500 квадратных метров, возведенные после 05.08.1992 года. Действует общая процедура оформления документов, но не такая как в предыдущем случае.

  • Оформление нежилых зданий СС1 класса последствий.

  • Оформление нежилых зданий СС2 и СС3 класса последствий.

Какие могут быть проблемы, если не зарегистрировать разрешение на строительство?

При отказе регистрировать разрешение на строительство, владелец строящегося объекта недвижимости или строительных работ может столкнуться с различными трудностями.

  • Действующее законодательство Украины подразумевает наложение штрафов на владельцев, не имеющих разрешительных документов на объект недвижимости. Размер штрафа будет зависеть от класса объекта. Минимальный штраф за выполнение строительных работ без разрешения – от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц и от 36 прожиточных минимумов для юридических лиц.

  • К объекту, который не имеет полного пакета документов, невозможно подключить коммуникации, так как на сегодня службы не работают с такими собственниками.

  • Владельцы недвижимости с неоформленными документами не могут распоряжаться ею по своему усмотрению, а именно продавать, обменивать, оставлять в наследство или в дар, предоставлять в залог для получения кредита и т.д. И если Вам срочно понадобиться продать свое имущество, то без надлежаще оформленных документов это сделать не получиться. А оформление порой может занять месяц или больше времени.

Если Вам необходимо проконсультироваться по поводу быстрого получения разрешения на строительство или других вопросов, связанных с недвижимостью, лучше обратиться за консультацией к опытным юристам.

 

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