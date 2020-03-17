Разрешение на строительство в Украине в 2020 году

Согласно законодательству Украины, начать строительные работы на земельном участке можно только после получения разрешения на строительство. Чтобы избежать неприятных последствий в виде штрафов или отказа в регистрации документов, лучше не начинать возведение здания или сооружения без разрешительной документации. Подать документы на регистрацию следует не менее, чем за один день до начала строительства.

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Какие виды разрешений существуют?

В Украине существует два вида разрешения на строительства, для каждого типа зданий и сооружений:

Уведомление о начале строительных работ. Этот документ разрешает строительство индивидуальных жилых, дачных и садовых домов, хозяйственных построек на земельном участке с домом, магазинов, складских и офисных зданий и сооружений, и других объектов, относящихся к СС1 классу ответственности. Регистрируется в электронном реестре с присвоением номера и серии.

Разрешение на начало строительных работ. Этот документ разрешает строительство многоквартирных домов, промышленных зданий и сооружений, и других объектов недвижимости, которые относятся к классам ответственности СС2 и СС3. Выдается на бланке с печатями.

Регистрирует любые разрешения на строительство Государственная архитектурно-строительная инспекция (далее ГАСИ).

Как получить разрешение на строительство в 2020 году в Украине?

Регистрировать разрешение на строительство объекта недвижимости следует не только при возведении новых зданий и сооружений, но и при реконструкции уже существующего объекта, если предполагается вмешательство в несущие конструкции, инженерные сети и т.д.

Существуют следующие процедуры получения разрешения на строительство:

Для домов, площадь которых не более 500 квадратных метров, возведенных после 09.04.2015 года. Действует общая процедура оформления документов.

Дома, площадь которых более 500 квадратных метров, возведенные после 05.08.1992 года. Действует общая процедура оформления документов, но не такая как в предыдущем случае.

Оформление нежилых зданий СС1 класса последствий.

Оформление нежилых зданий СС2 и СС3 класса последствий.

Какие могут быть проблемы, если не зарегистрировать разрешение на строительство?

При отказе регистрировать разрешение на строительство, владелец строящегося объекта недвижимости или строительных работ может столкнуться с различными трудностями.

Действующее законодательство Украины подразумевает наложение штрафов на владельцев, не имеющих разрешительных документов на объект недвижимости. Размер штрафа будет зависеть от класса объекта. Минимальный штраф за выполнение строительных работ без разрешения – от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц и от 36 прожиточных минимумов для юридических лиц.

К объекту, который не имеет полного пакета документов, невозможно подключить коммуникации, так как на сегодня службы не работают с такими собственниками.

Владельцы недвижимости с неоформленными документами не могут распоряжаться ею по своему усмотрению, а именно продавать, обменивать, оставлять в наследство или в дар, предоставлять в залог для получения кредита и т.д. И если Вам срочно понадобиться продать свое имущество, то без надлежаще оформленных документов это сделать не получиться. А оформление порой может занять месяц или больше времени.

Если Вам необходимо проконсультироваться по поводу быстрого получения разрешения на строительство или других вопросов, связанных с недвижимостью, лучше обратиться за консультацией к опытным юристам.