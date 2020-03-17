Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица

Ежедневно регистрируются сотни и даже тысячи новых предприятий, столько же и прекращают свое существование. Нельзя просто так взять и прекратить свою деятельность, потому что у любого юридического лица есть обязательства, в том числе и налоговые, которые прекратятся только тогда, когда юридическое лицо будет ликвидировано.

Для юридических компаний ликвидация ооо — типичная задача. Важно провести процедуру ликвидации грамотно и в соответствии с законодательством, чтобы у учредителей в дальнейшем не возникло никаких проблем.

Общество с ограниченной ответственностью — ООО — юридическое лицо, которое учреждается несколькими юридическими или физическими лицами, имеет некий уставной капитал, разделенный на доли. При этом участники — учредители — несут ответственность за его деятельность лишь в размере своих долей, если предприятие не вошло в стадию банкротства (в таком случае они рискуют и своим имуществом). Поэтому в названии и фигурирует «ограниченная» ответственность.

Чтобы завершить официально деятельность предприятия и провести его ликвидацию, нужно пройти несколько этапов:

выбрать оптимальный способ ликвидации;

нотариальное оформление;

закрытие счета в банке;

увольнение сотрудников;

внесение данные в ЕГР.

Любое закрытие предприятия — ответственная задача, лучше доверить процедуру профессионалам и обратиться к юристам.

Киевская юридическая компания «Imperium lux» может предложить своим клиентам несколько вариантов ликвидации:

«экспресс» ликвидация, когда фактически происходит продажа корпоративных прав и обязанностей, то есть меняется учредитель и руководитель компании, то есть компания продолжает свою деятельность, но уже под руководством совершенно других лиц;

банкротство — возможно тогда, когда долговые обязательства юридического лица становятся для него непосильным бременем и не могут быть выполнены, при этом сама процедура может проводиться в некоторых ситуациях и в упрощенной форме;

ликвидация по решению собственников — по разным причинам может быть принято такое решение: из-за нерентабельности, нежелания продолжать данный вид деятельности, низкой прибыли и по любым другим причинам.

Если решение о ликвидации принято окончательно, обратитесь в юридическую компанию для консультации, чтобы определить, какой вариант процедуры в вашем случае будет оптимальным. Так вы сможете ликвидировать юридическое лицо на законных основаниях, по всем правилам, избежав нервотрепки и юридических проблем.