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Досуг Сегодня, 16:5933
Правдивая информация об акциях

С понятием  «Акция» сегодня знаком каждый цивилизованный человек. Люди привыкли  к акциям, которые предлагает сфера торговли и практически на все современные услуги бьюти индустрии. Дистрибьюторы сайтов по продаже косметики  предлагают как поощрение за покупку, например, дорогих духов, пакетик увлажняющей и питательной маски для лица; в магазине бесплатно дадут попробовать колбаску  или предложат скидку на следующую покупку. Разные стимулирующие мероприятия предлагают и салоны красоты. Пользуется популярностью акция на парикмахерские услуги.

Информация к сведению

Акция –  это совокупность действий предприятия, направленных  на продвижение услуг в индустрии красоты. Охватывает заинтересованную целевую аудиторию и беспроигрышно работает на желании человека получить бесплатный вариант обслуживания. Результат -   продвижение и раскрутка услуг. В профессиональной среде этот перспективный вид деятельности называется промо-акция от англ. Promotion (развитие). Промо-акция является важным элементом рекламной технологии.

Промо акции - весьма эффективный способ вовлечь больше клиентов  в салоны красоты.

Подробнее о  видах промо-акций в салоне красоте почитайте на виртуальной платформе компании "Beauty Pro"

Программа лояльности на парикмахерские услуги

Как быть уверенным в том, что будущее проведенное мероприятие будет эффективным. Необходимо составить специальную беспроигрышную программу лояльности, то есть подобрать для своего салона самые эффективные мероприятие. При этом необходимо учесть, что данное мероприятие  должно быть ориентировано на потребности клиента, быть простым, понятным, интересным для него. Ведь любые парикмахерские услуги для посетителей салонов – это возможность сберечь надолго природную красоту с помощью хорошей стрижки, укладки, качественного окрашивания, индивидуального подхода, профессионализма специалиста  и лояльного отношения к эстетичному процессу руководства салона красоты.

Программа лояльности – это продуманное, а не спонтанное  мероприятие, должно быть запланировано в рамках общей маркетинговой стратегии компании. План проведения акций и скидок необходимо  разрабатывать на год вперед с учетом спроса на определенные виды услуг.

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         Предлагаем некоторые поощрительные мероприятия:

  • накопительные карты лояльности. Как обычно клиенты, набирая определенные баллы, получают скидку на последующую парикмахерскую услугу.
  • праздничные акции. Каждому клиенту  будет приятно получить  ко дню рождения, Дню влюбленных или на Новый год  предложение − 20 % скидки на стрижку у любимого парикмахера. Уведомлениями об акции  можно рассылать с помощью созданной клиентской базы в электронной системе «CRM Beauty Pro».
  • участие в  эксклюзивной фотосессии. Оригинальная прическа, сделанная парикмахером бесплатно, и возможность поучаствовать в фотосессии с фотографом-профессионалом придется по вкусу многим женщинам. Это реально повысит шансы на популярность и признание салона.
  • Подарочный сертификат  25% скидки на стрижку новому клиенту и предложение  карты постоянного клиента вовлечет много желающих.
  • Приведи подругу, друга  и получи две парикмахерские услуги по цене одной. Для этого необходимо выбрать какой-нибудь  определенный день для посещения.
  • 10 % за раннее бронирование  на наращивание ногтей или мелирование волос приведет в восторг любую представительницу прекрасной половины нашего общества.  
  • 30% скидка на любой комплекс парикмахерских  услуг + профессиональная консультация от парикмахера.
  • Скидки для студентов и семейные акции.
  • Сезонные акции.
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Правдивая информация об акциях
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Правдивая информация об акциях
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