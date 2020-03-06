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Рейтинг проточных фильтров для воды

Рейтинг проточных фильтров для воды

Питьевая вода не соответствует стандартам качества — таким высказыванием сложно удивить. Однако, несмотря на глобальное развитие проблемы, с ней можно бороться своими силами, устанавливая многоступенчатые фильтры для воды дома или на работе.

Но не все оборудование, представленное на полках магазинов или в каталогах на сайтах, достойно внимания. Ведь если уже заниматься установкой фильтров, то ставить сразу качественные и эффективные изделия.

Предварительный этап

Перед тем как отправиться в торговую точку, необходимо понимать потребности. В различных регионах, городах и даже районах Н2О будет отличаться по химическому составу. И что хорошо, к примеру, в горной местности, может не подойти в приморских широтах. Также следует учитывать показатели жесткости воды, которая влияет на работу почек.

Топ-3 проточных фильтра

Стандартная проточная фильтрация, в отличие от обратного осмоса, не сможет полностью удалить все загрязнения. Мельчайшие частички все равно пройдут сквозь материал. Но то, что попадет в чашку, лишится металлов, органики, ржавчины, ила, песка, микроорганизмов, которые бы могли навредить организму человека.

Первое место занимают проточные фильтры, которые устанавливаются под мойкой. Среди популярных фирм — Аквафор, Гейзер, Aquafilter и многие другие. Все они имеют ряд общих преимуществ:

  • долгий срок эксплуатации;
  • возможность долго пользоваться картриджами без замены;
  • простота замены фильтрующего элемента;
  • получение здоровой и полезной воды;
  • качество сборки высокого уровня;
  • эргономичность.

Среди недостатков проточных фильтров такого типа обычно выделяют значительные размеры конструкции, которая занимает место на кухне или в ванной комнате, высокую стоимость, снижение напора воды, ненадежность крышек фильтра.

Вторыми по эффективности являются настольные устройства. Они устанавливаются рядом с мойкой и имеют простой и удобный сменный картридж. Благодаря ему происходит очистка воды, однако жидкость уже не перетекает из колбы в колбу, а постепенно проходит через слои фильтра. Выглядят такие модели стильно и привлекательно, однако не способны отфильтровывать большие объемы воды.

Третье место — за фильтрами-кувшинами. Это идеальное решение для питьевой воды. Кувшины отлично справляются с фильтрацией, долго эксплуатируются, но, к сожалению, ограничиваются своим объемом. Для купания или стирки такие модели не подойдут.

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Рейтинг проточных фильтров для воды
Рейтинг проточных фильтров для воды
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