10 порад при бюджетному ремонті квартири

У цій статті ми з Royal Budservice підготували для вас 10 порад щодо економії при бюджетному ремонті квартири. Ці рекомендації будуть корисні тим, хто збирається робити простий не дизайнерський ремонт з мінімальними вкладеннями коштів, але не хоче втрачати якість та функціональність.

Порада 1: Правильно вибирайте покриття стін

Для про покриття стін в бюджетному ремонті вибір невеликий - це тільки шпалери. Облицювання плиткою, декоративна штукатурка або фарбування коштуватимуть в два-три рази дорожче. Тому радимо обмежитись плиткою лише у санвузлах.

Не використовуйте в бюджетному ремонті світлодіодне підсвічування стін, бічне світло проявляє дрібні дефекти. Паперові шпалери, особливо світлі або тонкі, вимагають ретельної і дорогої підготовки стін. Не всі майстри, які роблять бюджетні ремонт, здатні її виконати.

Практичніше за все використовувати бамбукові шпалери під фарбування, та в цьому випадку доведеться купити фарбу, більше грунтовки і оплатити роботу. Але з часом вам набридне інтер'єр, ви зможете просто перефарбувати стіни.

Порада 2: Розумно вибирайте покриття для підлоги

В якості підлогового покриття в бюджетному ремонті підійдуть лінолеум, недорога керамічна або пвх плитка. В останню чергу - луніна.

Плюсів ламінату можна визначити лише 2 - він не холодний і велика кількість малюнків. Основний його шар складається з дерев'яної стружки. Ламінат не стійкий до вологи, він може розбухати і зсихатися від прямого впливу води, мокрого прибирання, від сезонної зміни вологості, навіть від сонячного світла.

Небажано навантажувати його важкими меблями. При пошкодженнях його доведеться повністю розбирати і збирати заново. Клеїти ламінат до підлоги не можна, монтаж виконується тільки плаваючим способом. Ми не радимо вибирати ламінат, але якщо ви все ж зважилися на нього, вибирайте ламінат не нижче 33 класу і з фаскою з усіх чотирьох сторін.

Плитка, мабуть, буде самим довговічним рішенням. Вона не боїться навантажень, важких меблів, вологи, тому використовується на кухнях і в санвузлах. Для підлоги краще використовувати матову плитку, вона менш слизька. Але, в той же час, вона є найхолоднішим підлоговим покриттям.

ПВХ плитка має всі якості звичайної плитки, але трохи менше холодна. Як і лінолеум складається з вінілхлориду з нанесенням на нього захисним покриттям ті малюнку. У дорогих моделях додають кварцовий пісок і армуючий шар скловолокна. Така пвх плитка називається кварц вініл. Ми радимо звернути увагу на клейову пвх плитку замість замковий. Її монтаж складніше, але дозволяють легко міняти пошкоджену плашку на нову, не знімаючи сусідніх. З пвх плиткою можна використовувати кабельну теплу підлогу, що це робить її самим універсальним покриттям підлоги в бюджетному ремонті.

Лінолеум - безумовний лідер за ціною і швидкістю монтажу. Найбільш практично монтувати лінолеум на клей. Але з часом на ньому можуть з’являтися ушкодження, які неможливо виправити, вам доведеться міняти міняти його у всій кімнаті. Також лінолеум не чутливий до вологи.

Порада 3: Оберіть натяжну стелю

Ця порада базується, перш за все, на економії. Натяжна стеля обійдеться в 2-3 рази дешевше, ніж стеля з гіпсокартону і, тим більше, пофарбована поштукатурена стеля.

Встановлення такої стелі на всю квартиру робиться за 2 дні, на відміну від декількох тижнів в разі гіпсокартону або штукатурки. Її можна монтувати без багета, це також дозволяє значно заощадити. При правильному монтажі натяжна стеля - лідер в співвідношенні ціна/якість. У подальшому, якщо вас затоплять сусіди, вона не зіпсується.

Порада 4: Спробуйте зробити демонтаж самі

Ця порада може бути актуальною при ремонті вторинного житла та при перенесенні перегородок від забудовника в новобудові, де демонтаж не вимагає спеціальних навичок. Його можна зробити самостійно чи найняти некваліфікованих посібників. Але треба приділити увагу контролю, щоб вони не пошкодили, наприклад, несучі перегородки.

Порада 5: Грамотно економте на сантехніці

Перш за все важливо пам'ятати, що не варто купувати найдешевші позиції сантехніки. Заощадивши на якості зараз, ви можете понести непередбачені витрати в майбутньому.

Обирайте електричний сушитель рушників - вам не доведеться платити за ремонт стяків. Це стовідсотковий захист від протікання сушки для рушників, що дуже часто трапляється з недорогими моделями.

При дефіциті бюджету можна купити металеві або пластикові сантехнічні люки, відмовившись від прихованих люків під плитку. Виглядають вони не так добре, але зручніші в експлуатації.

Порада 6: Замовте готову кухню та меблі

Виготовлення кухні на замовлення передбачає, що компанія наймає дизайнера, технолога, менеджера, а також потребує площ та спеціальної техніки. Все це буде закладено в кінцеву вартість, що істотно збільшить ціну. Тому, кухня під замовлення недорого - це велика удача, у що складно повірити. Витративши час на пошук готової кухні, яка підходить вам за габаритами, можете значно заощадити.

Порада 7: Відмовтеся від складних конструкцій

Ми радимо відмовитись від складних конструкцій ніш в стінах, багаторівневих стель чи стель складної форми. Ці деталі точно не в'яжуться з бюджетним ремонтом, тому подумайте двічі перед тим, як починати.

Порада 8: Зробіть проект ремонту

Такий проект дозволяє заощадити і уникнути помилок, його можна виконати без 3d візуалізації, що істотно заощадить ваш час і гроші.

Порада 9: Відкладіть великі другорядні покупки

Деякі витрати в ремонті можна перенести, тобто, переїхати в квартиру і вже живучи в ній збирати гроші. Можна оплатити внутрішні блоки кондиціонерів на наступний сезон, можна купити частину меблів, техніки або не основне світло трохи пізніше, заощадивши необхідні кошти.

Порада 10: Не наймайте найдешевшого виконавця

Слушне питання - чи варто економити на роботах? Уявімо, що, ви знайшли найдешевшого виконавця і він готовий зробити роботу на 30% дешевше. Вартість самих робіт становить близько 25% від загальної вартості ремонту. Зменшивши вартість робіт на 30 процентів, ви заощадите лише 7 з них на загальному бюджеті ремонту.

Кожен предмет чи матеріал потрапляє в руки людини, від якого залежить якість і довговічність вашого ремонту. Подумайте двічі, чи можете ви довірити все цьому працівнику? В будь-якому випадку, ризикувати будете тільки ви. Клієнти, яким ми переробляли ремонт після таких працівників, вже знають як реалізується економія. Не намагайтеся економити на підряднику, це ризик всім бюджетом ремонту.