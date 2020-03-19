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Врачи маммологи клиники Mediland

Рак молочной железы у женщин является довольно распространенным опасным заболеванием, которое можно успешно лечить сегодня, если своевременно проходить обследование у врачей маммологов.

Разные болезни молочной железы у женщин лечит частная клиника в г Киев Mediland:

  • мастит, лактостаз и другие воспаления;
  • кисту;
  • фиброаденому;
  • мастопатии;
  • онкологию;
  • внутрипротоковые папилломы и прочие патологии.

Квалифицированные специалисты окажут женщинам помощь при наличии болевых ощущений в области груди, помогут восстановить или остановить грудное вскармливание, вылечить гормональные нарушения и любые проявления мастопатии.

Услуги маммолога в клинике Mediland

В Медиленд маммолог не вызывает у пациенток стресса и психологического дискомфорта при посещении. Квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы, точно ставят диагноз, подбирают индивидуальную терапию и в короткие сроки готовят пациентов в случае необходимости к хирургическому вмешательству.

Врачи используют в большинстве случаев малоинвазивные методики, позволяющие проводить оперативное вмешательство малотравматичным способом:

  • через естественные складки тела;
  • по естественным линиям груди с минимальным травмированием тканей.

Применение малоинвазивной методики доказало свою эффективность при проведении операций молочной железы с диагнозом доброкачественной опухоли. Пациентам не придется ложиться в клинику. После завершения оперативного вмешательства, проведенного в режиме «хирургии одного дня», пациентки находятся в стационаре не более одного-двух дней и потом проходят наблюдение у врача в амбулаторных условиях.

Перед проведением такой операции обязательно проводится глубокое обследование, позволяющее врачу-маммологу, выявить все возможные противопоказания. Удаление доброкачественных новообразований молочной железы проводится в условиях местной анестезии. Пациентки не ощущают боли и дискомфорта. Использование современного оборудования позволяет врачу быстрой удалить доброкачественную опухоль или устранить иную патологию молочной железы без больших кровопотерь, длительного послеоперационного периода и заметных шрамов на груди.

Врачи маммологи клиники Mediland

Как записаться к маммологу в клинике «Медиленд»

Записаться на прием к маммологу можно по телефону или через сайт, где нужно отправить заявку, заполнив специальную форму. Дежурные менеджеры оперативно реагируют на все обращения клиентов и всегда записывают на прием в удобное время.

Медицинская статистика показывает, что при регулярном прохождении профилактических осмотров у маммолога можно успешно лечить любые патологии молочной железы, в том числе и онкологию. Посещать врача-маммолога следует один-два раза в год. Клиника «Медиленд» поможет женщина своевременно выявить различные виды заболеваний молочной железы и подберет наиболее эффективную методику лечения. Расценки на услуги специалиста представлены на сайте клиники в разделе «Маммология».

Контактная информация

Медицинский центр Mediland

Киев, улица Коперника, 12-Д

+38 044 355 55 31

+38 098 119 62 00

+38 095 365 00 04

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Врачи маммологи клиники Mediland
Врачи маммологи клиники Mediland
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Досуг

Врачи маммологи клиники Mediland
Врачи маммологи клиники Mediland
Рак молочной железы у женщин является довольно распространенным опасным заболеванием, которое можно успешно лечить сегодня, если своевременно проходить обследование у врачей маммологов
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