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Досуг Сегодня, 17:5169
Что такое внутриканальные и заушные слуховые аппараты?

Заушные и внутриканальные слуховые аппараты с гарантией

Внутриканальные и заушные слуховые аппараты – что это и чем отличаются. Особенности, противопоказания и преимущества слуховых аппаратов разных форм ношения.

В тексте сказано:

  • Что такое заушные слуховые аппараты и внутриканальные
  • Чем отличаются слуховые аппараты разных форм ношения
  • Где купить слуховые аппараты выгодно

Чтобы выбрать подходящий слуховой аппарат, нужно всегда смотреть на его форму. Сегодня покупателям предлагают большой выбор моделей: заушные, внутриканальные, внутриушные. Как понять, чем они отличаются? Прежде всего, по виду и размерам. Но кроме визуальных признаков, есть и другие тонкости, которые нужно знать перед покупкой. Давайте разберемся, какую форму слухового аппарата лучше выбрать лучше.

Заушные – универсальность и выносливость

Итак, что такое заушные слуховые аппараты? Это конструкции, у которых корпус расположен за ухом от него идет тонкая звуководная трубка, которая соединяется со вкладышем. Этот вкладыш вставляется в ухо и доносит преобразованные звуки для барабанной перепонки.

Заушные модели – самые старые и до сих пор активно используемые. А все потому, что они практически не имеют противопоказаний. Это единственные разрешенные слуховые аппараты для детей, стоимость которых довольно доступна. Дело в том, что детские слуховые каналы очень узкие и постоянно меняются в размерах, поэтому в них нельзя ставить внутриканальные модели. Также эти приборы рекомендуют использовать пожилым людям, у которых нарушена мелкая моторика рук.

У заушных моделей есть еще немало достоинств. Как правило, они более мощные и лучше компенсируют глубокие нарушения слуха. Корпус таких приборов более вынослив и меньше соприкасается с серой. Поэтому они служат дольше внутриушных и внутриканальных аналогов. Пользоваться и управлять ими тоже проще – устройства легко вынимаются, имеют кнопки навигации на корпусе. И наконец, они доступнее по цене.

Почему же тогда большинство пользователей первым делом просит у слухопротезистов внутриканальные модели? Они боятся, что заушные будет заметно. К тому же есть ряд ситуаций, когда приборы, вставляющиеся в ухо, действительно удобнее.

Внутриканальные – компактность и свобода

Что такое внутриканальные слуховые аппараты? Это приборы для коррекции слуха, у которых все элементы конструкции находятся внутри слухового прохода пользователя. Они имеют компактные размеры и совершенно не видны окружающим.

Внутриканальные модели – выбор молодых активных пользователей, потому что:

  • Никто не знает, что вы носите слуховой аппарат
  • Можно активно двигаться, заниматься спортом – не боясь, что приборы выпадут
  • Меньше помех от ветра и эффекта обратной связи

Однако у внутриканальных приборов есть свои противопоказания. Носить их можно не всем. Например, их не рекомендуют детям до 16 лет, поскольку их слуховые каналы активно формируются. Прибор внутри может нарушить этот процесс. К тому же из-за постоянного роста уха придется менять их чуть ли не каждые полгода.

Также внутриканальные модели не подходят пожилым пользователям и людям, у которых нарушена моторика рук. Им сложно надевать приборы, они могут случайно их выронить и разбить. И последний сдерживающий фактор – цена. Приборы с внутриканальной формой ношения обходятся дороже, чем заушные модели с аналогичными техническими характеристиками.

Как понять, сколько стоят внутриушные слуховые аппараты и прочие приборы? Узнать это можно на сайте: https://bettertone.com.ua/sluhovie-apparaty/vnutriushnyie-sluhovyie-apparatyi/. Там есть много моделей разных форм ношения и технических характеристик. Все они изготовлены авторитетным мировым производителем Starkey и имеют официальную гарантию. При покупке можно бесплатно получить услуги диагностики слуха, помощь консультанта и персональную настройку приборов.

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Что такое внутриканальные и заушные слуховые аппараты?
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