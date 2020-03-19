Модульный шиномонтаж от Artmetall – доступность и качество

Чтобы открыть шиномонтажную мастерскую, первым делом нужно определиться с местом ее размещения, после чего организовать процесс возведения необходимого для оказания услуг здания. На этом этапе многие предприниматели замедляют интенсивность развития проекта, полагая, что строительство растянется надолго.

Существует ли способ не откладывать открытие СТО на неопределенный срок? Решить проблему можно, если заказать быстровозводимую шиномонтажную мастерскую у компании Artmetall, которая занимается проектированием и строительством модульных конструкций. Специалисты работают с использованием собственной технологии предприятия, которая продумана до мелочей и полностью адаптирована к климатическим условиям страны. Подробную информацию о быстровозводимых шиномонтажных мастерских можно узнать на сайте https://artmetall.ua/shinomontazhi_sto.html. Долговечное и надежно здание можно вводить в эксплуатацию сразу после его возведения.

Преимущества модульных шиномонтажных мастерских от Artmetall и особенности их возведения

Модульные СТО оснащены прочными металлическими каркасами, обеспечивающими их надежность. Кроме этого, конструкции имеют массу других преимуществ, среди которых можно выделить основные:

презентабельный внешний вид;

удобство, которое обеспечивает продуманная планировка (шиномонтаж может быть дополнен офисным помещением, санузлом, комнатой ожидания для клиентов);

мобильность (при необходимости конструкцию можно с легкостью переместить в другое место);

прочность (модули не повреждаются во время выполнения шиномонтажных работ);

долговечность (конструкция устойчива к температурным перепадам, воздействию коррозии, осадкам и т. д.);

быструю окупаемость (это обеспечивает доступная стоимость и скорость возведения).

При составлении проекта здания шиномонтажа учитываются нагрузки, источником которых является специальное оборудование, используемое в процессе выполнения работы. Гарантия на металлические каркасы, присутствующие в основе быстровозводимого здания, составляет 25 лет.

Учитывая все преимущества, можно сделать вывод, что заказ модульного шиномонтажа у компании Artmetall (https://artmetall.ua) – правильный выбор.

Этапы строительства

Возведение модульных шиномонтажных мастерских включает в себя:

проектирование (можно воспользоваться готовым проектом или заказать индивидуальный план);

изготовление модулей;

доставку с помощью автотранспорта компании;

быстрый и качественный монтаж.

В процессе работы над шиномонтажной мастерской учитывается специфика ее эксплуатации.