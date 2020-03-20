Широкий выбор мотошин: все особенности качественных покрышек



От качества моторезины зависят комфортность и безопасность в процессе управления двухколесным транспортным средством. Поэтому к их выбору нужно отнестись внимательно. Степень износа покрышек зависит от самого мотоцикла, особенностей и интенсивности его эксплуатации. Подобрать мотошины просто через онлайн-каталог. Michelin, Mitas, Pirelli и другие производители создают долговечную резину для двухколесного транспорта.

Виды шин для мотоциклов

В зависимости от типа конструкции мотошины подразделяются на радиальные и диагональные. Первые минимально подвержены внутреннему нагреванию. В радиальных шинах нити корда располагаются под прямым углом. Большая часть производителей использует именно эти покрышки, которые превосходят диагональные по следующим характеристикам:

эластичность;

прочность каркаса, износостойкость;

сопротивляемость качению.

За счет отличных эксплуатационных свойств мотошины этого типа используются на спортивных байках, которые быстро перемещаются и отличаются высокой мощностью. Диагональные покрышки считают устаревшими. Они не выдерживают сравнения с «оппонентами», редко используются на современных байках. Каркас таких покрышек делают из перекрестных слоев корда.

В мотоциклах применяются камерные и бескамерные шины. Первые изготавливаются из цельной герметичной резины. Камерные шины с годами используются все реже. Они устанавливаются на колесные диски со спицами.

Тип езды и классификация

Покрышки для мотоциклов подбираются и с учетом комфортного стиля езды. Гоночные модели подходят для специальных трасс. Они демонстрируют превосходное сцепление с дорожной поверхностью на большой скорости, но изнашиваются относительно быстро. Это специализированные покрышки с гладкой поверхностью, которые эксплуатируются исключительно на сухих дорогах.

Шины для мотокросса подбираются с учетом дорожной поверхности — грунта, песка, земли. Эта резина не предназначена для асфальтного покрытия, поскольку на нем подвергается очень быстрому износу. Для спортивных байков используются модели с высоким рабочим ресурсом — не менее 7 000 км. Прочные дорожные покрышки для мотоциклов идеальны для комфортной, мягкой езды.

Дорожно-туристические мотошины — достойный износостойкий вариант с ресурсом на 20 000 км. Они выдерживают большие нагрузки, превосходно контролируют динамику и траекторию движения, но редко используются для скоростной езды.

Двойное назначение универсальных покрышек

В классификации мотошин по типу езды имеются и модели двойного назначения. Они применяются на грунтованных и асфальтированных покрытиях, при езде по бездорожью. Моторезина с глубокими канавками и специфическим типом протектора гарантирует эффективное сцепление с поверхностью и безупречную динамику.

Скорость, управляемость транспортного средства, безопасность при вождении — все это зависит от правильного подбора покрышек. Поэтому перед заказом нужно внимательно изучить все разновидности.