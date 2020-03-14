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Как выбрать матрас?

Что мы хотим получить при покупке матраса? Оформленное спальное место или здоровый сон, бодрость с утра и энергию во всем теле? Если вы решили купить матрас (https://come-for.com/matrasy/), который позаботится о вашем здоровье, будет полезно ознакомиться с правилами его выбора, прежде чем посетить специализированные магазины.

О чем нужно знать перед покупкой?

Выбирая матрас, необходимо принимать во внимание следующее:

  1. Степень физической активности. Чтобы мышечные ткани полноценно восстановились за ночь, матрас должен обладать анатомическим эффектом. Такое изделие полностью повторяет изгибы тела человека. Подойдет любая модель серии Active от производителя Come-For. Использование гелевых гранул повышают анатомический и ортопедический эффект.

  2. Масса тела. Для людей, весящих меньше 60 кг, подойдет матрас низкой жесткости; от 60 до 90 кг – стандартной; более 90 кг – высокой.

  3. Состояние позвоночника. Здесь необходимо проконсультироваться с врачом. Если у вас есть заболевания позвоночника, посетите ортопедический или нейрохирургический кабинет, чтобы получить рекомендации касательно подбора матраса для кровати. Если у человека наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ему нужен ортопедический матрас. Он обеспечивает максимальную поддержку позвоночника, предотвращает его искривление. Отличный выбор – изделия из серии Regeneration.

  4. Собственные предпочтения. Если вы занимаетесь йогой и любите спать на жестком, берите модель с максимальной жесткостью. Ведь здоровый сон – это, в первую очередь, психологический комфорт.

Ассортимент магазина Come-For

Среди изделий, представленных в каталоге «Ком-Фор», есть модели низкой, средней, высокой жесткости. Каждый клиент сможет подобрать такой вариант, который обеспечит ему комфортный сон. В ассортименте есть модели с ортопедическим и анатомическим эффектом. Первый позаботится о позвоночнике спящего, а второй – о его мышцах и сосудах. При доступной цене продукция отличается длительным периодом эксплуатации, высоким качеством и устойчивостью к разнообразным деформациям.

Купить товары от Харьковского производителя можно в Киеве или заказав доставку по Украине. Цена изделий указана на интернет-сайте, на многие позиции действуют скидки и специальные предложения. Сравните несколько моделей, чтобы быть уверенными в своем выборе.

 

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Теги: news, новости, Украина, Матрас, 7dniv, 7dnivinfo  
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