На какие моменты стоит обратить внимание при выборе мебели для дома

Сделать интерьер дома уникальным и уютным – это мечта каждого. Сейчас появляется все больше новых трендов в дизайне, предлагаются новые стили мебели, которые обещают быть основной тенденцией в интерьере.

Основные направления

С помощью оформления интерьера можно выразить индивидуальность владельца. Красивая и удобная мебель, элементы декора могут создать определенное настроение у людей, которые находятся в помещении. Можно выделить три категории стиля интерьера, у которых есть как общие, так отличительные черты и характеристики:



классический стиль. Больше подходит для просторных помещений. Такое оформление характеризует владельца как человека, у которого консервативный взгляд на вещи. Здесь новые тренды большого значения не имеют;



этнический стиль. Как правило, такой стиль подразумевают определенную страну, ее культуру и традиции. Необходимо детально подбирать мебель и другие элементы в соответствии с выбранным направлением;



современный стиль. Создавался в течение последнего столетия. Характеризуется большим выбором направлений, используются нетрадиционные формы. Здесь могут встречаться различные элементы других стилей, например, этнических. Есть возможность поиграть с цветовой гаммой, правильно организовать пространство с помощью современной мебели. Большой выбор интересных вещей предполагает мебель фабрики The Idea. Здесь большое разнообразие функциональных и удобных предметов интерьера, которые можно подобрать для современного стиля и не только.



На что стоит обратить внимание при оформлении интерьера

Есть также вид интерьера, который не подходит ни в одну группу, к примеру, колониальный. Это сочетание этники и классики, в которых есть некоторые особенности. Такой стиль пришел к нам из Африки, когда еще в те времена жители Европы пытались воссоздать привычный им интерьер, но украсили его местным декором. Так появилось колониальное направление в дизайне. Характерны для этого стиля:



ковры из растительных волокон,



разнообразные статуэтки,



посуда того времени.



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