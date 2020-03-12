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Досуг Сегодня, 16:0939
На какие моменты стоит обратить внимание при выборе мебели для дома

Сделать интерьер дома уникальным и уютным – это мечта каждого. Сейчас появляется все больше новых трендов в дизайне, предлагаются новые стили мебели, которые обещают быть основной тенденцией в интерьере.

 

Основные направления

 

С помощью оформления интерьера можно выразить индивидуальность владельца. Красивая и удобная мебель, элементы декора могут создать определенное настроение у людей, которые находятся в помещении. Можно выделить три категории стиля интерьера, у которых есть как общие, так отличительные черты и характеристики:

 

  • классический стиль. Больше подходит для просторных помещений. Такое оформление характеризует владельца как человека, у которого консервативный взгляд на вещи. Здесь новые тренды большого значения не имеют;
  • этнический стиль. Как правило, такой стиль подразумевают определенную страну, ее культуру и традиции. Необходимо детально подбирать мебель и другие элементы в соответствии с выбранным направлением;
  • современный стиль. Создавался в течение последнего столетия. Характеризуется большим выбором направлений, используются нетрадиционные формы. Здесь могут встречаться различные элементы других стилей, например, этнических. Есть возможность поиграть с цветовой гаммой, правильно организовать пространство с помощью современной мебели. Большой выбор интересных вещей предполагает мебель фабрики The Idea. Здесь большое разнообразие функциональных и удобных предметов интерьера, которые можно подобрать для современного стиля и не только.

 

На что стоит обратить внимание при оформлении интерьера

 

Есть также вид интерьера, который не подходит ни в одну группу, к примеру, колониальный. Это сочетание этники и классики, в которых есть некоторые особенности. Такой стиль пришел к нам из Африки, когда еще в те времена жители Европы пытались воссоздать привычный им интерьер, но украсили его местным декором. Так появилось колониальное направление в дизайне. Характерны для этого стиля:

 

  • ковры из растительных волокон,
  • разнообразные статуэтки,
  • посуда того времени.

 

Подобную утварь можно найти на сайте https://dg-home.ru/. При создании собственного уютного пространства необходимо знать, что сочетание различных стилей поможет сделать интерьер более оригинальным и неповторимым.

 

Если вы хотите купить качественную эксклюзивную мебель, вам стоит обратиться к опытным специалистам.

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